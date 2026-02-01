GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 380 vagas de emprego

O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.

postado em 01/02/2026 06:00
. - (crédito: Euestudante)
A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

VOTORANTIM CIMENTOS

Oferta de emprego

A Votorantim Cimentos, empresa de materiais de construção e soluções sustentáveis está com 30 vagas de emprego abertas no Distrito Federal, com oportunidades em Brasília destinadas a funções operacionais e admnistrativas. A data de encerramento das inscrição nas vagas variam a depender da função e devem ser verificadas no site: https://votorantimcimentos.gupy.io/. Além disso, a companhia também possui a campanha Bancos de Talentos, destinadas a vagas na empresa para profissionais técnicos, mulheres, pessoas negros e pessoas com deficiência fisíca. Os interessados devem se inscrever nas vagas por meio do site: https://www.votorantimcimentos.com.br/carreiras/.

MANPOWERGROUP

Vagas no Centro-Oeste

O ManpowerGroup, líder global em soluções de força de trabalho, abriu diversos processos seletivos para vagas no Centro-Oeste. Ao todo, são mais de 30 vagas nas áreas de logística e administração. As oportunidades são abertas ao público em geral e, portanto, são, também, afirmativas para pessoas com deficiência (PCDs), reforçando o compromisso da empresa com a diversidade e a inclusão. As vagas contemplam, principalmente, cargos operacionais. Entre os destaques está a posição de ajudante de logística, que reúne o maior número de oportunidades: são 23 vagas abertas em Aparecida de Goiânia (GO). Mas existem cinco vagas abertas para ajudante de carga e descarga no Guará (DF), que  são voltadas a atividades operacionais. O pacote de benefícios inclui vale-transporte, vale-refeição e seguro de vida. Para saber mais informações e se candidatar, acesse o site https://sl1nk.com/5OgWX. Há outras  quatro vagas para o município de Lucas do Rio Verde (MT). As inscrições para todas as posições seguem abertas até  amanhã (2/2), podendo haver encerramento antecipado conforme o preenchimento das vagas. Os pacotes de benefícios variam de acordo com o cargo e a localidade.

 

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO  16 R$ 1.837,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE OBRAS  2 R$ 1.753,16 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE PRODUÇÃO - NA INDÚSTRIA DE BEBIDAS  2 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS 
  • ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO  2 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE BALCÃO  3 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE LANCHONETE  42 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE PADARIA  5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE CONFEITARIA  2 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LAVANDERIA  15 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO  13 R$ 1.650,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LOGÍSTICA  100 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • BALCONISTA 1 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS 
  • CARPINTEIRO  4 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • COSTUREIRA EM GERAL  6 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS 
  • COZINHEIRO DE RESTAURANTE  3 R$ 2.600,00 + BENEFÍCIOS 
  • EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS  1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS  6 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS  15 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS 
  • GARÇOM LAGO SUL 8 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL (EXCETO
  • TRATORES)  2 R$ 4.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE CAIXA  36  R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE EMPILHADEIRA  8 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • PEDREIRO  10  R$ 1.753,16 + BENEFÍCIOS 
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS  25 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • SUSHIMAN 7 R$ 2.800,00 + BENEFÍCIOS 
  • TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO) 20 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA LOCAL NÃO FIXO 10 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS 
  • VENDEDOR INTERNO  10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • VENDEDOR PRACISTA SÃO SEBASTIÃO 3 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • VIDRACEIRO 1 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

 

 


 

