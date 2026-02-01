Agências e empresas oferecem 380 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
VOTORANTIM CIMENTOS
Oferta de emprego
A Votorantim Cimentos, empresa de materiais de construção e soluções sustentáveis está com 30 vagas de emprego abertas no Distrito Federal, com oportunidades em Brasília destinadas a funções operacionais e admnistrativas. A data de encerramento das inscrição nas vagas variam a depender da função e devem ser verificadas no site: https://votorantimcimentos.gupy.io/. Além disso, a companhia também possui a campanha Bancos de Talentos, destinadas a vagas na empresa para profissionais técnicos, mulheres, pessoas negros e pessoas com deficiência fisíca. Os interessados devem se inscrever nas vagas por meio do site: https://www.votorantimcimentos.com.br/carreiras/.
MANPOWERGROUP
Vagas no Centro-Oeste
O ManpowerGroup, líder global em soluções de força de trabalho, abriu diversos processos seletivos para vagas no Centro-Oeste. Ao todo, são mais de 30 vagas nas áreas de logística e administração. As oportunidades são abertas ao público em geral e, portanto, são, também, afirmativas para pessoas com deficiência (PCDs), reforçando o compromisso da empresa com a diversidade e a inclusão. As vagas contemplam, principalmente, cargos operacionais. Entre os destaques está a posição de ajudante de logística, que reúne o maior número de oportunidades: são 23 vagas abertas em Aparecida de Goiânia (GO). Mas existem cinco vagas abertas para ajudante de carga e descarga no Guará (DF), que são voltadas a atividades operacionais. O pacote de benefícios inclui vale-transporte, vale-refeição e seguro de vida. Para saber mais informações e se candidatar, acesse o site https://sl1nk.com/5OgWX. Há outras quatro vagas para o município de Lucas do Rio Verde (MT). As inscrições para todas as posições seguem abertas até amanhã (2/2), podendo haver encerramento antecipado conforme o preenchimento das vagas. Os pacotes de benefícios variam de acordo com o cargo e a localidade.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 16 R$ 1.837,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 2 R$ 1.753,16 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE PRODUÇÃO - NA INDÚSTRIA DE BEBIDAS 2 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS
- ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO 2 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE BALCÃO 3 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 42 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE CONFEITARIA 2 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LAVANDERIA 15 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 13 R$ 1.650,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LOGÍSTICA 100 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- BALCONISTA 1 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO 4 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- COSTUREIRA EM GERAL 6 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO DE RESTAURANTE 3 R$ 2.600,00 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 6 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 15 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM LAGO SUL 8 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL (EXCETO
- TRATORES) 2 R$ 4.500,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 36 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA 8 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 10 R$ 1.753,16 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 25 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- SUSHIMAN 7 R$ 2.800,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO) 20 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA LOCAL NÃO FIXO 10 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR PRACISTA SÃO SEBASTIÃO 3 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- VIDRACEIRO 1 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS
Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando: