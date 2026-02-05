Inscrições abertas para o 46º Exame de Ordem Unificado da OAB

YM Yandra Martins*

46º Exame de Ordem Unificado está com inscrições abertas - (crédito: Divulgação/ Kultivi)

As inscrições para o 46º Exame de Ordem Unificado estão abertas desde a última segunda-feira (2/2) e seguirão até a próxima segunda-feira (9/2), com provas previstas para os meses de maio e junho. O edital de abertura, divulgado pela Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado (Coneor), da Ordem dos Advogados Brasileiros (OAB), está disponível para consulta no endereço eletrônico: https://bit.ly/4adcZY6.

O Exame de Ordem é prestado por bacharel em direito, ainda que pendente apenas a sua colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada. Ele é reconhecido pelo elevado grau de exigência técnica e por cobrar do candidato não apenas conhecimento teórico, mas também capacidade de interpretação, gestão do tempo e tomada de decisão sob pressão.

A aprovação no Exame de Ordem é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como advogado, nos termos do art. 8º, IV, da Lei 8.906/1994. Todavia, para os estudantes que forem aprovados e ainda não concluíram o curso de graduação em Direito poderão retirar seus certificados de aprovação caso comprovem que a matrícula nos dois últimos semestres ou no último ano do curso foi efetivada até o fim do primeiro semestre de 2026 (30 de junho).

A prova será executada pela Fundação Getulio Vargas (FGV), segundo o edital, sob a inteira responsabilidade, organização e controle da instituição. De acordo com o cronograma divulgado, a prova objetiva da primeira fase tem aplicação prevista para o dia 3 de maio de 2026. Já a prova prático-profissional, correspondente à segunda fase, está programada para 21 junho de 2026.

As inscrições estarão disponíveis até às 17h em 9 de fevereiro, exclusivamente pelo link: https://oab.fgv.br/. A homologação da inscrição ocorrerá apenas mediante o pagamento da taxa, no valor de R$ 320, ou após a comprovação de isenção nos termos dispostos em edital.