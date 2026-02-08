Agências e empresas oferecem 449 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
OPORTUNIDADE
A DB1 Group anunciou abertura de cerca de 150 vagas para diversas áreas e níveis de senioridade. A maioria das contratações é para atuação presencial em Maringá-PR, mas também há opções de vagas para trabalho remoto para perfis mais disciplinados e preparados para trabalhar home-office, além dos polos de Londrina-PR, Campo Mourão-PR, Dois Vizinhos-PR, São Paulo e Santiago, no Chile. A maior parte das oportunidades está concentrada em engenharia e desenvolvimento, com 98 posições voltadas para projetos estratégicos e até internacionais. Há. também, vagas nas áreas comercial, marketing, suporte, implantação e outras funções ligadas à tecnologia. O Grupo está avaliando pessoas em processo de transição de carreira, que estejam dispostas a investir em aprendizado contínuo e desenvolvimento técnico em outras áreas. Os interessados podem se candidatar pelo portal db1.inhire.app/vagas.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 45 R$ 1.729,00 + BENEFÍCIOS
- AGENTE DE VENDAS DE SERVIÇOS 10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 6 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE MOTORISTA 6 R$ 1.675,05 + BENEFÍCIOS
- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 50 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
ATENDENTE DE PADARIA 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 10 R$ 163,25 (SEMANAL) + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 14 R$ 1.742,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 23 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 1 R$ 4.000,00 + BENEFÍCIOS
- CHAPISTA DE LANCHONETE 1 R$ 1.751,20 + BENEFÍCIOS
- COPEIRO 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- COSTUREIRA EM GERAL 6 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO DE RESTAURANTE 3 R$ 2.103,20 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL 10 R$ 2.225,95 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA 2 R$ 200,00 (DIÁRIA) + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 35 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM 4 R$ 1.751,20 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES 1 R$ 4.600,00 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA DE CAMINHÃO 4 R$ 2.713,92 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 81 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 65 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 1 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL SETOR RESIDENCIAL OESTE 1 R$ 1.921,00 + BENEFÍCIOS
- TOPÓGRAFO 1 R$ 2.786,21 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO SETOR SUDOESTE 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR PRACISTA SETOR RESIDENCIAL OESTE 4 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando: