GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 449 vagas de emprego

O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.

Início Eu estudante Trabalho & Formação
E
EuEstudante
postado em 08/02/2026 06:00 / atualizado em 08/02/2026 06:00
. - (crédito: EuEstudante)
. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

OPORTUNIDADE

A DB1 Group anunciou abertura de cerca de 150 vagas para diversas áreas e níveis de senioridade. A maioria das contratações é para atuação presencial em Maringá-PR, mas também há opções de vagas para trabalho remoto para perfis mais disciplinados e preparados para trabalhar home-office, além dos polos de Londrina-PR, Campo Mourão-PR, Dois Vizinhos-PR, São Paulo e Santiago, no Chile. A maior parte das oportunidades está concentrada em engenharia e desenvolvimento, com 98 posições voltadas para projetos estratégicos e até internacionais. Há. também, vagas nas áreas comercial, marketing, suporte, implantação e outras funções ligadas à tecnologia. O Grupo está avaliando pessoas em processo de transição de carreira, que estejam dispostas a investir em aprendizado contínuo e desenvolvimento técnico em outras áreas. Os interessados podem se candidatar pelo portal db1.inhire.app/vagas.

 

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO 45 R$ 1.729,00 + BENEFÍCIOS
  • AGENTE DE VENDAS DE SERVIÇOS 10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 6 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE MOTORISTA 6 R$ 1.675,05 + BENEFÍCIOS
  • ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LOJAS 50 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
    ATENDENTE DE PADARIA 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR ADMINISTRATIVO 10 R$ 163,25 (SEMANAL) + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR ADMINISTRATIVO 10 R$ 163,25 (SEMANAL) + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE COZINHA 14 R$ 1.742,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LIMPEZA 23 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 1 R$ 4.000,00 + BENEFÍCIOS
  • CHAPISTA DE LANCHONETE 1 R$ 1.751,20 + BENEFÍCIOS
  • COPEIRO 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
  • COSTUREIRA EM GERAL 6 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
  • COZINHEIRO DE RESTAURANTE 3 R$ 2.103,20 + BENEFÍCIOS
  • COZINHEIRO GERAL 10 R$ 2.225,95 + BENEFÍCIOS
  • EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
  • EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA 2 R$ 200,00 (DIÁRIA) + BENEFÍCIOS
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 35 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
  • GARÇOM 4 R$ 1.751,20 + BENEFÍCIOS
  • MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES 1 R$ 4.600,00 + BENEFÍCIOS
  • MOTORISTA DE CAMINHÃO 4 R$ 2.713,92 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE CAIXA 81 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS 65 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • SERVENTE DE OBRAS 1 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
  • SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL SETOR RESIDENCIAL OESTE 1 R$ 1.921,00 + BENEFÍCIOS
  • TOPÓGRAFO 1 R$ 2.786,21 + BENEFÍCIOS
  • VENDEDOR INTERNO SETOR SUDOESTE 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • VENDEDOR PRACISTA SETOR RESIDENCIAL OESTE 4 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação