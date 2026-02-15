GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 527 vagas de emprego

O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.

Início Eu estudante Trabalho & Formação
E
EuEstudante
postado em 15/02/2026 06:00 / atualizado em 15/02/2026 06:00
. - (crédito: EuEstudante)
. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

 

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO 10 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE OBRAS 20 R$ 1.739,00 + BENEFÍCIOS
  • ASSISTENTE DE MÍDIAS SOCIAIS 15 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LANCHONETE 2 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE PADARIA 40 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE ESTOQUE 3 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LIMPEZA 20 R$ 1.622,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 11 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LOGÍSTICA 1 R$ 2.487,71 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 1 R$ 1.635,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 1 R$ 2.525,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO 3 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • BARMAN 4 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
  • CARPINTEIRO (OBRAS) 10 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
  • CARREGADOR (ARMAZÉM) 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • CHAPISTA DE LANCHONETE 2 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
  • CHURRASQUEIRO 4 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
  • CONFEITEIRO 4 R$ 1.710,00 + BENEFÍCIOS
  • CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA S 5 R$ 1.640,00 + BENEFÍCIOS
  • COSTUREIRA EM GERAL 6 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
  • COZINHEIRO DE RESTAURANTE 4 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
  • COZINHEIRO GERAL 5 R$ 2.069,00 + BENEFÍCIOS
  • DECORADOR DE EVENTOS 10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • ELETRICISTA 20 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
  • ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 1 R$ 2.813,80 + BENEFÍCIOS
  • ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 6 R$ 2.800,00 + BENEFÍCIOS
  • EMPACOTADOR A MÃO 2 R$ 1.142,00 + BENEFÍCIOS
  • ENCANADOR 20 R$ 2.705,49 + BENEFÍCIOS
  • ENCARREGADO DE OBRAS 1 R$ 3.500,00 + BENEFÍCIOS
  • ESTOQUISTA 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • FIEL DE DEPÓSITO 2 R$ 1.755,00 + BENEFÍCIOS
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 40 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • FORNEIRO DE PADARIA 4 R$ 1.710,00 + BENEFÍCIOS
  • GARÇOM 4 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
  • MECÂNICO DE AUTO EM GERAL 1 R$ 1.850,00 + BENEFÍCIOS
  • MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL (EXCETO TRATORES) 1 R$ 3.843,90 + BENEFÍCIOS
  • MONITOR INFANTIL 6 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS 10 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
  • MOTORISTA DE CAMINHÃO 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • MOTORISTA ENTREGADOR 5 R$ 2.180,48 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE CAIXA 58 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE EMPILHADEIRA 15 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS EM GERAL 6 R$ 1.710,00 + BENEFÍCIOS
  • PEDREIRO 10 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
  • PEDREIRO DE REFORMA GERAL 10 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
  • PROFESSOR DE NÍVEL SUPERIOR NA EDUCAÇÃO INFANTIL (ZERO A TRÊS ANOS) 5 R$17,00 (HORA) + BENEFÍCIOS
  • RECEPCIONISTA, EM GERAL 1 R$ 2.201,00 + BENEFÍCIOS
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS 75 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • SERVENTE DE OBRAS 20 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
  • SUBGERENTE DE HOTEL 1 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO MECÂNICO (CALEFAÇÃO, VENTILAÇÃO, REFRIGERAÇÃO E
  • CLIMATIZAÇÃO) 1 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS
  • VENDEDOR INTERNO 6 R$ 1.640,00 + BENEFÍCIOS
  • TOTAL DE VAGAS: 527

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

 

 

 

 

 




 

 

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação