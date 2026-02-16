Correio Braziliense

Embaixada dos Estados Unidos abre seleção para cargos de assistência - (crédito: Reprodução/ Embaixada dos Estados Unidos )

A Embaixada dos Estados Unidos está com vagas abertas para cargos de assistentes em Brasília. Existem oportunidades para: assistente de folha de pagamento, assistente para assuntos políticos, assistente administrativo e assistente de recursos humanos. As vagas e as inscrições podem ser acessadas por meio do site: https://bit.ly/46NUatF.

Sobre as vagas:

Para assistente de folha de pagamento é necessário graduação em administração, finanças, recursos humanos ou áreas correlatas. É preciso experiência em recursos humanos e ser fluente em inglês. A inscrição para a vaga está aberta até 22 de fevereiro.

O assistente para assuntos políticos pode ser contratado caso tenha formação em ciências políticas, direito, relações internacionais, jornalismo, áreas relacionadas ou, no mínimo, dois anos de estudos em nível superior. É necessário ser fluente em inglês e ter experiência na área graduada, pesquisa em ciências sociais, política, administração de ONGs ou docência universitária. Inscrições até 23 de fevereiro.

A vaga de assessor para assuntos políticos precisa de formação em ciências políticas, direito, economia, relações internacionais, história, jornalismo, áreas correlatas ou no mínimo dois anos de estudo em nível superior. É necessário inglês fluente e experiência na área graduada, pesquisa em ciências sociais, política, análise política, direito ou docência universitária. As inscrições vão até 23 de fevereiro.

Para assistente administrativo é exigido ao menos dois anos de ensino superior. É preciso ser fluente inglês e ter experiência com atendimento ao cliente na linha da frente com interação presencial, realização de tarefas administrativas que envolvam experiência operacional no uso de sistemas de processamento de dados e aplicativos de dados e aplicativos do pacote Microsoft Office, incluindo word e excel. As inscrições vão até 23 de fevereiro.

A oportunidade para assistente de recursos humanos é necessário a formação em direito, administração, gestão de recursos humanos ou áreas relacionadas. É preciso inglês fluente e experiência na área de recursos humanos. As inscrições para a vaga vão até 24 de fevereiro.

Para mais informações, acesse: https://bit.ly/46NUatF.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.