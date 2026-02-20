ADMINISTRATIVA
Cód.: 5952509/ Vaga: 1 /Local: Local: Setor Central (Gama) / 7º ao 8º semestre / Período: 12h às 18h // Bolsa: R$ 1.800 / Mês.
Cód.: 5949494/Vaga: 1/ Local: Asa Norte / Cursando do 1º ao 8º semestre / Período: A combinar / Bolsa: R$ 1.200 / Mês /.
Cód.: 5946488/ Vaga: 1 / Local: Asa Norte / 3º ao 7º semestre / Período: 12h às 18h / / Bolsa: R$ 1.200 / Mês.
INFORMÁTICA
Cód.: 5948473/ Vaga: 1 //Local: Setor de Indústrias Bernardo Sayão (Local: Núcleo Bandeirante ) / 1º ao 10º semestre / Período: 08h às 14h / Bolsa: R$ 1.070,90 / Mês.
Cód.: 5925758/Vaga: 1 / Local: Asa Sul / 3º ao 6º semestre / Período: 08h às 14h / / Bolsa: R$ 1.386,73 / Mês.
SAÚDE
Cód.: 5951567/ Vaga: 1 //Local: Setor Sudoeste /3º ao 10º semestre / Período: 07h às 13h / Bolsa: R$ 700 / Mês.
Cód.: 5939132/ Vaga: 1/Local: Núcleo Bandeirante / 2º ao 18º semestre / Período: 07h às 13h /Bolsa: R$ 600 / Mês.
Cód.: 5933936/Vaga: 1 / Local: Asa Sul / 1º ao 4º semestre / Período: 08h às 12h/ Bolsa: R$ 950 / Mês.
CONTABILIDADE
Cód.: 5942254/ Vaga: 1 / Local: Taguatinga Sul (Taguatinga) / 2º ao 6º semestre / Período: 13h às 18h / Bolsa: R$ 1.000 / Mês.
Cód.: 5933346/ Vaga: 1 / Local: Sul (Águas Claras) / 2º ao 7º semestre / Período: 08:30 às 14:30 /Bolsa: R$ 1.000 / Mês.