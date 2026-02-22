Agências e empresas oferecem 734 vagas de emprego

EuEstudante
postado em 22/02/2026 06:00 / atualizado em 22/02/2026 06:00
A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 35 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 7 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE PIZZAIOLO 4 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 15 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 20 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 6 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 70 R$ 1.655,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 10 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 45 R$ 1.622,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 10 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PADEIRO 10 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 1 R$ 2.525,00 + BENEFÍCIOS
- BARMAN 4 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- CAMAREIRO DE HOTEL 20 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- CARTAZEIRO 1 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- CHURRASQUEIRO 4 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- CONDUTOR ESCOLAR (TERRESTRE) 8 R$ 2.520,00 + BENEFÍCIOS
- CONFERENTE MERCADORIA (EXCETO CARGA E DESCARGA) 15 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO DE RESTAURANTE 4 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL 20 R$ 2.225,95 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA 10 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA CRUZEIRO VELHO 2 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 1 R$ 2.813,80 + BENEFÍCIOS
- EMPACOTADOR A MÃO 2 R$ 1.142,00 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- ENCARREGADO DE PADARIA 6 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- FARMACÊUTICO 6 R$ 2.100,00 + BENEFÍCIOS
- FIEL DE DEPÓSITO 1 R$ 2.146,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 51 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM 4 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL (EXCETO TRATORES) 1 R$ 3.843,90 + BENEFÍCIOS
- MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 8 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS 10 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS SIM
- MOTORISTA DE CAMINHÃO 1 R$ 2.380,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 138 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA 18 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- PADEIRO 24 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- PEIXEIRO (COMÉRCIO VAREJISTA) 2 R$ 2.200,00 + BENEFÍCIOS
- PINTOR DE OBRAS 3 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- PIZZAIOLO 5 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 35 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 95 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- SUBGERENTE DE HOTEL 1 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:
Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste