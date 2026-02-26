Victor Rogério*

Ícaro visita sede da NASA, como parte do evento da Olimpiada - (crédito: Arquivo Pessoal)

Estudante baiano conquista ouro em Olimpíada internacional de Física

Jovem acumula prêmios na área de exatas e se interessa por astronomia desde a infância. Em 2026 vai participar de mais duas competições



O estudante baiano Ícaro Siqueira Maciel, 15 anos, conquistou medalha de ouro na Olimpíada Internacional Copernicus de Physics and Astronomy, realizada em Houston, nos Estados Unidos, no mês passado. Conhecida mundialmente, a competição reúne alunos do 3º ano do ensino fundamental ao 3° do ensino médio, que participam de provas de matemática, física, ciências naturais e astronomia. O jovem também participará de outras duas competições neste ano, como a Copernicus Olympiad, nos EUA, e a Singapore Math Global Finals (SMGF), em Singapura.

Natural de Salvador (BA) e filho de pais médicos, Ícaro afirmou que soube da Olimpíada pela internet e logo se inscreveu. Após ser classificado na primeira fase, foi convidado para participar da etapa final do concurso. Antes de comprar as passagens, o estudante dedicou um mês para se preparar, estudando conteúdos que ainda não tinha fixado. “Peguei alguns livros e estudei pela internet para pegar o básico de cada assunto. Eu estava nervoso na hora da prova, mas consegui me concentrar. Percebi que eu sabia fazer, então mantive a calma. Não foi fácil, mas acho que fiz bem”, conta.

Ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia em 2025, Ícaro sempre gostou de astronomia desde pequeno e cogita graduação na área de exatas. “Foi meu pai que me introduziu à física. Ele também gosta bastante. Admiro meu pai”, conta.

Na sua jornada, o estudante vem colecionando inúmeras medalhas, tendo participado da Olimpíada Canguru, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), Singapore Math Challenge (SMC) e da Olimpíada Nacional em História do Brasil, sempre alcançando posições de destaque.

“Desde os 3 anos de idade, ele demonstrava um intenso interesse por astronomia. Ele sempre foi fascinado. Queria saber sobre as fases da Lua e sobre os planetas”, conta a mãe, Isadora.

“Eu não fiquei surpresa por ele estar tendo esse desempenho tão bom nas Olimpíadas, porque ele já tinha uma base boa. Durante os anos, ele lia a respeito e assistia documentários, junto com os conteúdos da escola”, finaliza.



