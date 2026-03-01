GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 381 vagas de emprego

O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.

Início Eu estudante Trabalho & Formação
E
EuEstudante
postado em 01/03/2026 06:00 / atualizado em 01/03/2026 06:00
. - (crédito: EuEstudante)
. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

 

OPORTUNIDADES

BANCO BRADESCO 240 VAGAS

O Bradesco anunciou a abertura de 240 vagas de emprego em diferentes áreas de atuação. As oportunidades contemplam setores administrativos, comerciais, tecnológicos e corporativos, permitindo a participação de diferentes níveis de experiência profissional. Os requisitos necessários para cada vaga variam de acordo com a exigência. Os contratados terão direito a benefícios como: assistência médica, plano odontológico, vale-alimentação, vale- refeição, seguro de vida, previdência privada e participação nos resultados. O banco também oferece programas de capacitação, incentivo à formação acadêmica e iniciativas voltadas ao bem-estar e desenvolvimento profissional. O período de inscrição para as vagas tem datas diferentes e elas podem ser acessadas por meio do site: https://www.bradescoseguros.com.br/.

TIVITA VAGAS DE EMPREGO

A Tivita, fintech especializada em saúde, está com vagas abertas para atuar especialmente com tecnologia e produtos. As vagas são para: analista de finanças, analista de migração de dados (ETL), especialista em implantação de agentes (AD), gerente de produto (AI agents e planos de saúde), pessoa desenvolvedora de software backend (Fintech), pessoa desenvolvedora de software backend (RPA), pessoa executiva de vendas (AE) e representante de desenvolvimento de negócios (BDR). As pessoas contratadas trabalharão colaborando com equipes multifuncionais para desenvolver soluções inovadoras em software, impulsionar produtos e resultados de clientes, com perfis analíticos, orientados a impacto e alinhados à missão da empresa de automatizar processos no setor de saúde. As inscrições podem ser realizadas por meio do site: https://bit.ly/3MudNjR .

 

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO 13 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
  • AGENTE DE PORTARIA 2 R$ 1.643 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 20 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
  • ANALISTA DE MARKETING 1 R$ 690 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LANCHONETE 40 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE PADARIA 20 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE CONFEITEIRO 10 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE COZINHA 10 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LIMPEZA 10 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE MARCENEIRO 1 R$ 1.621 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE PADEIRO 10 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
  • CUMIM 10 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
  • EMPACOTADOR 10 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
  • LAVADOR DE PRATOS 10 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
  • MOTOFRETISTA 10 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE CAIXA 68 R$ 1.621 + BENEFÍCIOS
  • PADEIRO 10 R$ 2.415 + BENEFÍCIOS
  • PIZZAIOLO 10 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS 81 R$ 1.621 + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 5 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS
  • VENDEDOR INTERNO 30 R$ 1.621+ BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação