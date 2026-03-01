Agências e empresas oferecem 381 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
OPORTUNIDADES
BANCO BRADESCO 240 VAGAS
O Bradesco anunciou a abertura de 240 vagas de emprego em diferentes áreas de atuação. As oportunidades contemplam setores administrativos, comerciais, tecnológicos e corporativos, permitindo a participação de diferentes níveis de experiência profissional. Os requisitos necessários para cada vaga variam de acordo com a exigência. Os contratados terão direito a benefícios como: assistência médica, plano odontológico, vale-alimentação, vale- refeição, seguro de vida, previdência privada e participação nos resultados. O banco também oferece programas de capacitação, incentivo à formação acadêmica e iniciativas voltadas ao bem-estar e desenvolvimento profissional. O período de inscrição para as vagas tem datas diferentes e elas podem ser acessadas por meio do site: https://www.bradescoseguros.com.br/.
TIVITA VAGAS DE EMPREGO
A Tivita, fintech especializada em saúde, está com vagas abertas para atuar especialmente com tecnologia e produtos. As vagas são para: analista de finanças, analista de migração de dados (ETL), especialista em implantação de agentes (AD), gerente de produto (AI agents e planos de saúde), pessoa desenvolvedora de software backend (Fintech), pessoa desenvolvedora de software backend (RPA), pessoa executiva de vendas (AE) e representante de desenvolvimento de negócios (BDR). As pessoas contratadas trabalharão colaborando com equipes multifuncionais para desenvolver soluções inovadoras em software, impulsionar produtos e resultados de clientes, com perfis analíticos, orientados a impacto e alinhados à missão da empresa de automatizar processos no setor de saúde. As inscrições podem ser realizadas por meio do site: https://bit.ly/3MudNjR .
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 13 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- AGENTE DE PORTARIA 2 R$ 1.643 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 20 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- ANALISTA DE MARKETING 1 R$ 690 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 40 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 20 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE CONFEITEIRO 10 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 10 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 10 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MARCENEIRO 1 R$ 1.621 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PADEIRO 10 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- CUMIM 10 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- EMPACOTADOR 10 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- LAVADOR DE PRATOS 10 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- MOTOFRETISTA 10 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 68 R$ 1.621 + BENEFÍCIOS
- PADEIRO 10 R$ 2.415 + BENEFÍCIOS
- PIZZAIOLO 10 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 81 R$ 1.621 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 5 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 30 R$ 1.621+ BENEFÍCIOS
Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando: