Agências e empresas oferecem 381 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

OPORTUNIDADES

BANCO BRADESCO 240 VAGAS

O Bradesco anunciou a abertura de 240 vagas de emprego em diferentes áreas de atuação. As oportunidades contemplam setores administrativos, comerciais, tecnológicos e corporativos, permitindo a participação de diferentes níveis de experiência profissional. Os requisitos necessários para cada vaga variam de acordo com a exigência. Os contratados terão direito a benefícios como: assistência médica, plano odontológico, vale-alimentação, vale- refeição, seguro de vida, previdência privada e participação nos resultados. O banco também oferece programas de capacitação, incentivo à formação acadêmica e iniciativas voltadas ao bem-estar e desenvolvimento profissional. O período de inscrição para as vagas tem datas diferentes e elas podem ser acessadas por meio do site: https://www.bradescoseguros.com.br/.

TIVITA VAGAS DE EMPREGO

A Tivita, fintech especializada em saúde, está com vagas abertas para atuar especialmente com tecnologia e produtos. As vagas são para: analista de finanças, analista de migração de dados (ETL), especialista em implantação de agentes (AD), gerente de produto (AI agents e planos de saúde), pessoa desenvolvedora de software backend (Fintech), pessoa desenvolvedora de software backend (RPA), pessoa executiva de vendas (AE) e representante de desenvolvimento de negócios (BDR). As pessoas contratadas trabalharão colaborando com equipes multifuncionais para desenvolver soluções inovadoras em software, impulsionar produtos e resultados de clientes, com perfis analíticos, orientados a impacto e alinhados à missão da empresa de automatizar processos no setor de saúde. As inscrições podem ser realizadas por meio do site: https://bit.ly/3MudNjR .

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 13 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

AGENTE DE PORTARIA 2 R$ 1.643 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 20 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE MARKETING 1 R$ 690 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 40 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 20 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE CONFEITEIRO 10 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 10 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 10 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 1 R$ 1.621 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PADEIRO 10 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

CUMIM 10 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS

EMPACOTADOR 10 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

LAVADOR DE PRATOS 10 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS

MOTOFRETISTA 10 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 68 R$ 1.621 + BENEFÍCIOS

PADEIRO 10 R$ 2.415 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 10 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 81 R$ 1.621 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 5 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 30 R$ 1.621+ BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste