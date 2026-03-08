Agências e empresas oferecem 734 vagas de emprego

EuEstudante
A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 32 R$ 2.175,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 20 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ALMOXARIFE 1 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- ANALISTA DE ESTOQUE 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 17 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE BALCONISTA 5 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 15 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 10 R$ 1.655,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 10 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE CONFEITARIA 5 R$ 1.655,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 22 R$ 1.742,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 21 R$ 1.686,30 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 5 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PADEIRO 10 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- BOMBEIRO HIDRÁULICO 11 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO 14 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- CASEIRO (AGRICULTURA) 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- CHAPISTA DE LANCHONETE 1 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL 20 R$ 2.225,95 + BENEFÍCIOS
- CUMIM 25 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA 20 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA 1 R$ 180 / DIA + BENEFÍCIOS
- ENCARREGADO DE PADARIA 6 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- ESTOQUISTA 2 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
- FIEL DE DEPÓSITO 3 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 15 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM 17 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- GERENTE DE HOTEL 1 R$ 3.800,00 + BENEFÍCIOS
- MARCENEIRO 1 R$ 2.415,00 + BENEFÍCIOS
- MONTADOR 40 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- MONTADOR DE ESTRUTURAS DE AÇO 3 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA DE CAMINHÃO LEVE 15 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 96 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL 12 R$ 2.194,00 + BENEFÍCIOS
- PADEIRO 10 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 25 R$ 2.134,20 + BENEFÍCIOS
- PINTOR DE OBRAS 1 R$ 2.600,00 + BENEFÍCIOS
- PIZZAIOLO 15 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- RECEPCIONISTA ATENDENTE 6 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
- RECEPCIONISTA DE HOTEL 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 10 R$ 1.742,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 85 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO 3 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 54 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- SUPERVISOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 2 R$ 3.327,26 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 R$ 3.756,20 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA 1 R$ 2.878,59 + BENEFÍCIOS
- TORNEIRO MECÂNICO 2 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA 10 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 30 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:
Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste