Instituto oferece 93 vagas de emprego para todos os níveis de escolaridade

A Ação Social Renascer, selecionada pelo Governo do Distrito Federal, para fazer a gestão dos quatro Centros de Referência da Mulher Brasileira(CRMB), oferece 93 vagas de emprego exclusivas para mulheres. Os cargos são para todos os níveis de escolaridade e os interessados devem enviar currículo para renascer.rh.crmb@gmail.com.



Em nível de gestão, as vagas são para Diretor Executivo, Assistente Administrativo (Nível 3), Coordenador de Promoção e Autonomia Econômica, Coordenador de Enfrentamento à Violência Contra às Mulheres e Coordenador Administrativo Financeiro. Trata-se de uma vaga para cada oportunidade. Todas as cargas de trabalho são de 40 horas semanais e a contratação é em regime de CLT. Os pré-requisitos são: experiência comprovada na área de atuação,conhecimento em gestão, políticas públicas ou projetos sociais(conforme o cargo) e habilidade para trabalho em equipe, planejamento e tomada de decisão. Os salários variam de R$ 4 mil a R$ 6 mil, de acordo com a ocupação.



Para as atividades executivas e operacionais, há vagas para Coordenador de Atividades, Assistente Administrativo (Nível 1), Recepcionista, Monitor de Atividades Lúdicas, Serviços Gerais (conservação e manutenção operacional), Garçom, Enfermagem, Psicologia, Assistência Social,Assistência Jurídica e Agente Patrimonial. A contratação também ocorre em regime CLT e sob jornada de 40 horas por semana, a exceção de assistente social, que são 30 horas. Vale destacar que experiência na área é um diferencial. Os salários vão de R$ 2mil a R$ 4 mil, de acordo com a ocupação.



As ocupações ainda dão direito a benefícios trabalhistas como vale transporte,vale alimentação e plano odontológico, entre outros.



Por fim, há ainda possibilidades para professores de artesanato (crochê para confecção de bonecas e peças), designer de sobrancelhas,atendente de farmácia, marketing digital, empreendedorismo, e manicure e cuidados com cabelos afro. Para essas ocupações exige-se formação ou experiência comprovada na área de atuação,habilidade didática e boa comunicação, disponibilidade para ministrar aulas presenciais e experiência na área de ensino, bem como comprovação de formação ou atuação profissional. A remuneração varia de R$ 86,33 a R$ 120 a hora aula, de acordo com a ocupação.



Demais informações acerca das vagas estão disponíveis no portal acaosocialrenascer.org.br.



Centros de Referência da Mulher Brasileira

No Distrito Federal, quatro Centros de Referência da Mulher Brasileira (CRMB) foram inaugurados em maio do ano passado como parte da expansão da rede de proteção e acolhimento a mulheres em situação de violência. O primeiro foi entregue em Recanto das Emas, com o objetivo de oferecer atendimento psicossocial e jurídico em um espaço de mais de 300 m². Na sequência, abriu suas portas o centro em São Sebastião, com salas de atendimento, brinquedoteca e espaços de convivência. Dias depois foi inaugurado o CRMB no Sol Nascente, voltado também à promoção de autonomia e acolhimento, e, por fim, foi entregue a unidade em Sobradinho II, consolidando a rede no DF e ampliando a oferta de serviços de apoio psicossocial, orientação jurídica e convivência para mulheres vítimas de violência.