Brasileiro lança livro sobre cultura chinensa aplicada aos negócios

O consultor em negócios internacionais Theo Paul Santana, juntou experiências de 15 anos vivendo na China, e transformou-a no livro O brasileiero que decifrou a China. A obra é um relato pessoal que envolve bastidores de negociações e análise cultural. No livro, ele explica como o país funciona e quebra estereótipos econômicos. Com agenda confirmada no Brasil, Theo estará em São Paulo para o lançamento oficial que será realizado nesta terça-feira (10/2), às 19h, na Livraria Drummond, localizada na Av. Paulista, 2073, no prédio do Conjunto Nacional.
“Entender a China hoje é entender o futuro dos negócios”, afirma Theo que também é fundador do Destino China, plataforma de inteligência de mercado que conecta empresários brasileiros a oportunidades reais no mercado chinês. No livro, o consultor não escreve como observador externo, ele constrói a trajetória dele dentro do sistema chinês. No país, teve a oportunidade de estudar, trabalhar com fornecedores de grandes montadoras internacionais, participou de negociações industriais de alto valor e atuou como ponte entre empresas brasileiras e indústrias chinesas.
Theo possui MBA em gestão de negócios pelo Beijing Institute of Technology e doutorando em comércio internacional pela Shanghai Jiao Tong University, uma das instituições mais prestigiadas da Ásia. Sua formação acadêmica foi construída no mesmo ambiente onde se formam executivos, engenheiros e formuladores de política industrial chinesa.
Sobre o livro
Além da obra trazer um relato pessoal, ela funciona como um manual prático da cultura chinesa aplicada aos negócios. O livro traduz os códigos invisíveis sobre como decisões são tomadas, como a confiança é construída e por que cultura ainda define o sucesso ou o fracasso de muitos negócios internacionais. A leitura traz a compreensão que entender a China não é apenas saber números de exportação ou tendências tecnológicas,
“Traduzir a China vai muito além de passar palavras de um idioma para outro. É traduzir mentalidade, hierárquica, tempo, risco e, principalmente, confiança. Na China, isso tem nome: guanxi. É a rede de relações que sustenta decisões comerciais. Muitos negócios fracassam não por preço ou qualidade, mas por não entender essa lógica. Eu aprendi que banquete aproxima, karaokê quebra o gelo e brinde abre conversa. Mas o contrato se defende com especificação técnica, inspeção e cláusula bem escrita. Gentileza ajuda. Procedimento protege”, explica Theo Paul Santana.
O livro mostra como essa transformação impacta diretamente o Brasil, seja nas cadeias produtivas, no comércio exterior ou na forma como empresas brasileiras precisam se preparar para negociar com parceiros chineses.
Erros mais comuns de empresários brasileiros ao negociar com a China, como a cultura chinesa influencia decisões comerciais, o papel da confiança nas relações de longo prazo, as diferenças de mentalidade entre Brasil, China e Ocidente e o impacto da ascensão chinesa na indústria e o consumo global são debates encontrados na leitura da obra.
Ao longo da obra, Theo mostra que muitas negociações fracassam não por preço ou qualidade, mas por desconhecimento cultural. Para ele, traduzir a China vai além do idioma: envolve traduzir lógica, tempo, hierarquia, percepção de risco e forma de construir relacionamento.
A China como sistema
“A China não pensa trimestre. Ela pensa há décadas. E quem negocia com ela precisa sair da lógica imediatista”, Theo comenta. O autor acredita que a China não pode ser lida apenas como mercado, mas como sistema: estado, indústria, tecnologia e cultura.
Não perca
Livro: O brasileiro que decifrou a china: 15 Anos decifrando a China por dentro
Autor: Theo Paul Santana
Data do lançamento presencial: 10/3, às 19h
Local: Livraria Drummond – Av. Paulista 2073 – Conjunto Nacional
E-book disponível em: Amazon Brasil
Link: https://bit.ly/4s0MVr5
