Agências e empresas oferecem 831 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
EMPREGOS EM TECNOLOGIA
A Nava, consultoria brasileira de tecnologia, anunciou a abertura de mais de 150 novas vagas em diferentes áreas de tecnologia, dados, engenharia de software e cibersegurança. As oportunidades contemplam diferentes níveis de senioridade, de estágio a especialistas, e incluem modelos de trabalho híbrido e remoto. As vagas estão disponíveis em São Paulo, Barueri (SP), Osasco (SP), Campinas (SP), Rio de Janeiro e Curitiba. A empresa mantém iniciativas contínuas de formação, mobilidade interna e desenvolvimento de carreira, buscando fortalecer o ecossistema de tecnologia no país e ampliar o acesso a oportunidades no setor. Os interessados podem consultar os pré-requisitos e realizar a candidatura por meio do site: https://www.linkedin.com/company/nava-technology/jobs
COGNA EDUCAÇÃO
ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO
A Cogna Educação anuncia a abertura de mais de 30 vagas afirmativas para pessoas com deficiência (PcD) para cargo de assistente de coordenação. As oportunidades são para atuação presencial em regime CLT nas instituições de ensino superior do grupo, localizadas na Grande São Paulo e no interior paulista, no Distrito Federal, em Goiás, em Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul. Os profissionais contratados terão acesso a bolsas de estudo de graduação e pós-graduação nas instituições de ensino do grupo, facilidade que se estende a dependentes diretos como cônjuge e filhos. Também têm benefícios como: pacote bem-estar e saúde, vale- refeição em cartão flexível, assistência médica com inclusão de dependentes, assistência odontológica, convênio com farmácia Univers, parceria com o Sesc, day off no aniversário, programa ninho, dedicado a famílias que aguardam bebe e acesso ao Wellhub (gympass). A Cogna disponibiliza trilhas e cursos gratuitos em sua Universidade Corporativa, a Único, e conta com o Valoriza, um programa de recrutamento voltado a impulsionar a carreira por meio de oportunidades internas, aumentando a atratividade para os profissionais do grupo. Para realizar a inscrição, basta acessar a página da gupy:https://bit.ly/3Njsg2n .
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 53 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 55 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 12 R$ 1.753,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE MOTORISTA 1 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 10 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 60 R$ 1.650,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO 10 R$ 1.753,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE CONFEITEIRO 30 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 15 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE ESTOQUE 1 R$ 1.654,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 61 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MARCENEIRO 1 R$ 1.760,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PADEIRO 35 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE SUSHIMAN 30 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO 5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- BARMAN 2 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- BOMBEIRO HIDRÁULICO 3 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- CHURRASQUEIRO 2 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- CORTADOR DE PEDRAS 1 R$ 1.722,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO DE RESTAURANTE 2 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL 5 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS
- CUMIM 12 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA 3 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- EMPACOTADOR, A MÃO 5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- ENCARREGADO DE OBRAS 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- FIEL DE DEPÓSITO 2 R$ 1.732,50 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM 19 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- MARCENEIRO 1 R$ 2.415,00 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL 1 R$ 3.285,80 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL 1 R$ 3.800,00 + BENEFÍCIOS
- MONITOR DE ALUNOS 5 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA DE CAMINHÃO 2 R$ 2.025,00 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA DE CAMINHÃO LEVE 15 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA ENTREGADOR 4 R$ 2.200,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 80 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE COBRANÇA 5 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA 5 R$ 2.250,00 + BENEFÍCIOS
- PADEIRO 43 R$ 2.415,00 + BENEFÍCIOS
- PINTOR DE OBRAS 2 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS
- PIZZAIOLO 36 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 150 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- SECRETÁRIO EXECUTIVO 1 R$ 2.392,11 + BENEFÍCIOS
- SERRADOR DE MÁRMORE 1 R$ 1.722,00 + BENEFÍCIOS
- SERRALHEIRO 2 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 3 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 14 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 1 R$ 2.749,19 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 10 R$ 2.100,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 9 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR PRACISTA 1 R$ 1.718,00 + BENEFÍCIOS