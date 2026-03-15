GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 831 vagas de emprego

O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.

E
postado em 15/03/2026 06:00 / atualizado em 15/03/2026 06:00
A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

 

EMPREGOS EM TECNOLOGIA

A Nava, consultoria brasileira de tecnologia, anunciou a abertura de mais de 150 novas vagas em diferentes áreas de tecnologia, dados, engenharia de software e cibersegurança. As oportunidades contemplam diferentes níveis de senioridade, de estágio a especialistas, e incluem modelos de trabalho híbrido e remoto. As vagas estão disponíveis em São Paulo, Barueri (SP), Osasco (SP), Campinas (SP), Rio de Janeiro e Curitiba. A empresa mantém iniciativas contínuas de formação, mobilidade interna e desenvolvimento de carreira, buscando fortalecer o ecossistema de tecnologia no país e ampliar o acesso a oportunidades no setor. Os interessados podem consultar os pré-requisitos e realizar a candidatura por meio do site: https://www.linkedin.com/company/nava-technology/jobs 

COGNA EDUCAÇÃO

ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO

A Cogna Educação anuncia a abertura de mais de 30 vagas afirmativas para pessoas com deficiência (PcD) para cargo de assistente de coordenação. As oportunidades são para atuação presencial em regime CLT nas instituições de ensino superior do grupo, localizadas na Grande São Paulo e no interior paulista, no Distrito Federal, em Goiás, em Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul. Os profissionais contratados terão acesso a bolsas de estudo de graduação e pós-graduação nas instituições de ensino do grupo, facilidade que se estende a dependentes diretos como cônjuge e filhos. Também têm benefícios como: pacote bem-estar e saúde, vale- refeição em cartão flexível, assistência médica com inclusão de dependentes, assistência odontológica, convênio com farmácia Univers, parceria com o Sesc, day off no aniversário, programa ninho, dedicado a famílias que aguardam bebe e acesso ao Wellhub (gympass). A Cogna disponibiliza trilhas e cursos gratuitos em sua Universidade Corporativa, a Único, e conta com o Valoriza, um programa de recrutamento voltado a impulsionar a carreira por meio de oportunidades internas, aumentando a atratividade para os profissionais do grupo. Para realizar a inscrição, basta acessar a página da gupy:https://bit.ly/3Njsg2n . 

 

 

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO  53  R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO)  55 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA  12 R$ 1.753,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE MOTORISTA  1 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE OBRAS  10 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE PADARIA  60 R$ 1.650,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO  10 R$ 1.753,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE CONFEITEIRO  30 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE COZINHA  15 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE ESTOQUE  1 R$ 1.654,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LIMPEZA  61 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE MARCENEIRO  1 R$ 1.760,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE PADEIRO  35 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE SUSHIMAN  30 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO  5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • BARMAN  2 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS 
  • BOMBEIRO HIDRÁULICO  3 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • CHURRASQUEIRO  2 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS 
  • CORTADOR DE PEDRAS  1 R$ 1.722,00 + BENEFÍCIOS 
  • COZINHEIRO DE RESTAURANTE  2 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS 
  • COZINHEIRO GERAL  5 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS 
  • CUMIM  12 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • ELETRICISTA  3 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • EMPACOTADOR, A MÃO  5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS  1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • ENCARREGADO DE OBRAS  2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • FIEL DE DEPÓSITO  2 R$ 1.732,50 + BENEFÍCIOS 
  • GARÇOM  19 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS 
  • MARCENEIRO  1 R$ 2.415,00 + BENEFÍCIOS 
  • MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES  1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL  1 R$ 3.285,80 + BENEFÍCIOS 
  • MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL  1 R$ 3.800,00 + BENEFÍCIOS 
  • MONITOR DE ALUNOS  5 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS 
  • MOTORISTA DE CAMINHÃO  2 R$ 2.025,00 + BENEFÍCIOS 
  • MOTORISTA DE CAMINHÃO LEVE  15 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • MOTORISTA ENTREGADOR  4 R$ 2.200,00 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE CAIXA  80 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE COBRANÇA  5 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE EMPILHADEIRA  5 R$ 2.250,00 + BENEFÍCIOS 
  • PADEIRO  43 R$ 2.415,00 + BENEFÍCIOS 
  • PINTOR DE OBRAS  2 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS 
  • PIZZAIOLO  36 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS  150 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • SECRETÁRIO EXECUTIVO  1 R$ 2.392,11 + BENEFÍCIOS 
  • SERRADOR DE MÁRMORE  1 R$ 1.722,00 + BENEFÍCIOS 
  • SERRALHEIRO  2 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • SERVENTE DE OBRAS  3 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS 
  • SERVENTE DE OBRAS  14 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS 
  • TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL  1 R$ 2.749,19 + BENEFÍCIOS 
  • TÉCNICO EM NUTRIÇÃO  10 R$ 2.100,00 + BENEFÍCIOS 
  • VENDEDOR INTERNO  9 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS 
  • VENDEDOR PRACISTA  1 R$ 1.718,00 + BENEFÍCIOS 

 

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

