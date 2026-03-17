Bradesco abre processo seletivo com 384 vagas de emprego

IV Ian Vieira*

Bradesco abre 384 oportunidades de emprego em todo o país - (crédito: Reprodução/Bradesco)

Por Ian Vieira



O Banco Bradesco abriu um novo processo seletivo com vagas de emprego voltadas para tecnologia, finanças e gestão em todo o país. Grande parte das oportunidades são para Osasco (SP), entretanto, todas as regiões do Brasil estão com vagas disponíveis. A inscrição pode ser realizada por meio do site do Bradesco.

Os cargos com vaga aberta são: analista contábil; especialista em riscos; analista business partner; pessoa coordenadora de operações; gerente de negócios e serviços; business consultant; product owner; gerente de financiamentos; data scientist.

Os contratados terão acesso a benefícios como assistência médica, plano odontológico, vale-alimentação, vale-refeição, seguro de vida, previdência privada e participação nos resultados. O banco também oferece programas de capacitação, incentivo à formação acadêmica e iniciativas voltadas ao bem-estar e desenvolvimento profissional.

Além do Distrito Federal há vagas abertas para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins.



*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá