Agências e empresas oferecem 1.184 vagas de emprego

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br

OPORTUNIDADES

O Bradesco anunciou a abertura de 384 vagas de emprego em diferentes áreas de atuação. As oportunidades contemplam setores financeiros, tecnológicos e corporativos, permitindo a participação de diferentes níveis de experiência profissional. Os requisitos necessários para cada vaga variam de acordo com a exigência. Os contratados terão direito a benefícios como: assistência médica, plano odontológico, vale- alimentação, vale-refeição, seguro de vida, previdência privada e participação nos resultados. O banco também oferece programas de capacitação, incentivo à formação acadêmica e iniciativas voltadas ao bem-estar e desenvolvimento profissional. O período de inscrição para as vagas variam e podem ser acessadas por meio do site: https://www.bradescoseguros.com.br/.

CORREIOS

PARA JOVENS APRENDIZES

Os Correios abrirão inscrições para o Programa Jovem Aprendiz na próxima segunda-feira (23/3). Ao todo, serão abertas 548 vagas, além de cadastro reserva em todo o país. Para se candidatar, os estudantes devem ter idade entre 14 e 21 anos completos no momento da contratação e estar cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental. As inscrições devem ser realizadas por meio do site: https://www.correios.com.br/, na aba Programa Jovem Aprendiz, até 11 de abril. O processo seletivo considerará critérios socioeconômicos informados durante as inscrições, priorizando jovens em situação de vulnerabilidade social. Do total de vagas ofertadas, 10% são destinadas a pessoas com deficiência, 25% a candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

CIA. DE TALENTOS

PROGRAMA TREINEE

O Cia de Talentos está promovendo o Jornada para o Futuro - Academy 2025, curso é opção para estudantes e profissionais em início de carreira. Para participar do programa de aprendizado, o jovem deve estar cursando graduação, tecnólogo, ou esteja formado há até cinco anos. O curso oferece diferentes áreas de formação, aprendizado prático, acompanhamento profissional e benefícios competitivos, buscando estudantes interessados em desenvolver habilidades, adquirir experiência e construir os primeiros passos da trajetória profissional. Além disso, as oportunidades oferecem bolsa-auxílio, benefícios e contato direto com a rotina corporativa. Inscrições podem ser realizadas por meio do site: https://candidate.atsglobe.com/.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 125 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 50 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 6 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 5 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE SETOR 4 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 2 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 40 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE CONFEITEIRO 30 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 44 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 5 R$ 1.698,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LAVANDERIA 6 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 41 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 5 R$ 1.698,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 15 R$ 2.085,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 1 R$ 1.760,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 2 R$ 1.664,06 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PADEIRO 35 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE SUSHIMAN 30 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 3 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS

COORDENADOR DE EVENTOS 1 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 10 R$ 2.225,95 + BENEFÍCIOS

CUMIM 3 R$ 822,52 + BENEFÍCIOS

EMPACOTADOR, A MÃO 5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO 3 R$ 1.742,00 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 60 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

INSPETOR DE DISCIPLINA 10 R$ 1.688,00 + BENEFÍCIOS

INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA 5 R$ 1.812,00 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 2 R$ 1.760,00 + BENEFÍCIOS

MONITOR DE ALUNOS 20 R$ 1.200,00 + BENEFÍCIOS NÃO SUPERIOR COMPLETO

MOTORISTA DE FURGÃO OU VEÍCULO SIMILAR 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 4 R$ 1.939,04 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 135 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL 2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

PADEIRO 35 R$ 2.415,00 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 5 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS

PEIXEIRO (COMÉRCIO VAREJISTA) 1 R$ 1.850,00 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 3 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

PROMOTOR DE VENDAS 3 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

PSICOTERAPEUTA 20 R$ 1.200,00 + BENEFÍCIOS NÃO SUPERIOR COMPLETO

RECEPCIONISTA ATENDENTE 5 R$ 1.751,20 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 30 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 120 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

SALGADEIRO 5 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO 3 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 1 R$ 1.233,75 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 10 R$ 2.100,00 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 201 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste