Agências e empresas oferecem 1.184 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br
OPORTUNIDADES
O Bradesco anunciou a abertura de 384 vagas de emprego em diferentes áreas de atuação. As oportunidades contemplam setores financeiros, tecnológicos e corporativos, permitindo a participação de diferentes níveis de experiência profissional. Os requisitos necessários para cada vaga variam de acordo com a exigência. Os contratados terão direito a benefícios como: assistência médica, plano odontológico, vale- alimentação, vale-refeição, seguro de vida, previdência privada e participação nos resultados. O banco também oferece programas de capacitação, incentivo à formação acadêmica e iniciativas voltadas ao bem-estar e desenvolvimento profissional. O período de inscrição para as vagas variam e podem ser acessadas por meio do site: https://www.bradescoseguros.com.br/.
CORREIOS
PARA JOVENS APRENDIZES
Os Correios abrirão inscrições para o Programa Jovem Aprendiz na próxima segunda-feira (23/3). Ao todo, serão abertas 548 vagas, além de cadastro reserva em todo o país. Para se candidatar, os estudantes devem ter idade entre 14 e 21 anos completos no momento da contratação e estar cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental. As inscrições devem ser realizadas por meio do site: https://www.correios.com.br/, na aba Programa Jovem Aprendiz, até 11 de abril. O processo seletivo considerará critérios socioeconômicos informados durante as inscrições, priorizando jovens em situação de vulnerabilidade social. Do total de vagas ofertadas, 10% são destinadas a pessoas com deficiência, 25% a candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.
CIA. DE TALENTOS
PROGRAMA TREINEE
O Cia de Talentos está promovendo o Jornada para o Futuro - Academy 2025, curso é opção para estudantes e profissionais em início de carreira. Para participar do programa de aprendizado, o jovem deve estar cursando graduação, tecnólogo, ou esteja formado há até cinco anos. O curso oferece diferentes áreas de formação, aprendizado prático, acompanhamento profissional e benefícios competitivos, buscando estudantes interessados em desenvolver habilidades, adquirir experiência e construir os primeiros passos da trajetória profissional. Além disso, as oportunidades oferecem bolsa-auxílio, benefícios e contato direto com a rotina corporativa. Inscrições podem ser realizadas por meio do site: https://candidate.atsglobe.com/.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 125 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 50 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 6 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 5 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE SETOR 4 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 2 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 40 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE CONFEITEIRO 30 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 44 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 5 R$ 1.698,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LAVANDERIA 6 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 41 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 5 R$ 1.698,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 15 R$ 2.085,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MARCENEIRO 1 R$ 1.760,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MARCENEIRO 2 R$ 1.664,06 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PADEIRO 35 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE SUSHIMAN 30 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO 3 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- COORDENADOR DE EVENTOS 1 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL 10 R$ 2.225,95 + BENEFÍCIOS
- CUMIM 3 R$ 822,52 + BENEFÍCIOS
- EMPACOTADOR, A MÃO 5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- FIEL DE DEPÓSITO 3 R$ 1.742,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 60 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- INSPETOR DE DISCIPLINA 10 R$ 1.688,00 + BENEFÍCIOS
- INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA 5 R$ 1.812,00 + BENEFÍCIOS
- MARCENEIRO 2 R$ 1.760,00 + BENEFÍCIOS
- MONITOR DE ALUNOS 20 R$ 1.200,00 + BENEFÍCIOS NÃO SUPERIOR COMPLETO
- MOTORISTA DE FURGÃO OU VEÍCULO SIMILAR 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA ENTREGADOR 4 R$ 1.939,04 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 135 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL 2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- PADEIRO 35 R$ 2.415,00 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 5 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- PEIXEIRO (COMÉRCIO VAREJISTA) 1 R$ 1.850,00 + BENEFÍCIOS
- PINTOR DE OBRAS 3 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- PIZZAIOLO 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- PROMOTOR DE VENDAS 3 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- PSICOTERAPEUTA 20 R$ 1.200,00 + BENEFÍCIOS NÃO SUPERIOR COMPLETO
- RECEPCIONISTA ATENDENTE 5 R$ 1.751,20 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 30 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 120 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- SALGADEIRO 5 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO 3 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 1 R$ 1.233,75 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 10 R$ 2.100,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 201 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando: