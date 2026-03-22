GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 1.184 vagas de emprego

O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.

Início Eu estudante Trabalho & Formação
E
EuEstudante
postado em 22/03/2026 06:00 / atualizado em 22/03/2026 06:00
. - (crédito: EuEstudante)
. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br

OPORTUNIDADES

O Bradesco anunciou a abertura de 384 vagas de emprego em diferentes áreas de atuação. As oportunidades contemplam setores financeiros, tecnológicos e corporativos, permitindo a participação de diferentes níveis de experiência profissional. Os requisitos necessários para cada vaga variam de acordo com a exigência. Os contratados terão direito a benefícios como: assistência médica, plano odontológico, vale- alimentação, vale-refeição, seguro de vida, previdência privada e participação nos resultados. O banco também oferece programas de capacitação, incentivo à formação acadêmica e iniciativas voltadas ao bem-estar e desenvolvimento profissional. O período de inscrição para as vagas variam e podem ser acessadas por meio do site: https://www.bradescoseguros.com.br/.

CORREIOS

PARA JOVENS APRENDIZES

Os Correios abrirão inscrições para o Programa Jovem Aprendiz na próxima segunda-feira (23/3). Ao todo, serão abertas 548 vagas, além de cadastro reserva em todo o país. Para se candidatar, os estudantes devem ter idade entre 14 e 21 anos completos no momento da contratação e estar cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental. As inscrições devem ser realizadas por meio do site: https://www.correios.com.br/, na aba Programa Jovem Aprendiz, até 11 de abril. O processo seletivo considerará critérios socioeconômicos informados durante as inscrições, priorizando jovens em situação de vulnerabilidade social. Do total de vagas ofertadas, 10% são destinadas a pessoas com deficiência, 25% a candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

 

CIA. DE TALENTOS

PROGRAMA TREINEE

O Cia de Talentos está promovendo o Jornada para o Futuro - Academy 2025, curso é opção para estudantes e profissionais em início de carreira. Para participar do programa de aprendizado, o jovem deve estar cursando graduação, tecnólogo, ou esteja formado há até cinco anos. O curso oferece diferentes áreas de formação, aprendizado prático, acompanhamento profissional e benefícios competitivos, buscando estudantes interessados em desenvolver habilidades, adquirir experiência e construir os primeiros passos da trajetória profissional. Além disso, as oportunidades oferecem bolsa-auxílio, benefícios e contato direto com a rotina corporativa. Inscrições podem ser realizadas por meio do site: https://candidate.atsglobe.com/.

 

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO 125 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 50 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 6 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE OBRAS 5 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LANCHONETE SETOR 4 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE LOJAS 2 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE PADARIA 40 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE CONFEITEIRO 30 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE COZINHA 44 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 5 R$ 1.698,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LAVANDERIA 6 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LIMPEZA 41 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 5 R$ 1.698,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 15 R$ 2.085,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE MARCENEIRO 1 R$ 1.760,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE MARCENEIRO 2 R$ 1.664,06 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE PADEIRO 35 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE SUSHIMAN 30 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS
  • CARPINTEIRO 3 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
  • COORDENADOR DE EVENTOS 1 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS
  • COZINHEIRO GERAL 10 R$ 2.225,95 + BENEFÍCIOS
  • CUMIM 3 R$ 822,52 + BENEFÍCIOS
  • EMPACOTADOR, A MÃO 5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
  • FIEL DE DEPÓSITO 3 R$ 1.742,00 + BENEFÍCIOS
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 60 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • INSPETOR DE DISCIPLINA 10 R$ 1.688,00 + BENEFÍCIOS
  • INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA 5 R$ 1.812,00 + BENEFÍCIOS
  • MARCENEIRO 2 R$ 1.760,00 + BENEFÍCIOS
  • MONITOR DE ALUNOS 20 R$ 1.200,00 + BENEFÍCIOS NÃO SUPERIOR COMPLETO
  • MOTORISTA DE FURGÃO OU VEÍCULO SIMILAR 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
  • MOTORISTA ENTREGADOR 4 R$ 1.939,04 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE CAIXA 135 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL 2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
  • PADEIRO 35 R$ 2.415,00 + BENEFÍCIOS
  • PEDREIRO 5 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
  • PEIXEIRO (COMÉRCIO VAREJISTA) 1 R$ 1.850,00 + BENEFÍCIOS
  • PINTOR DE OBRAS 3 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
  • PIZZAIOLO 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • PROMOTOR DE VENDAS 3 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • PSICOTERAPEUTA 20 R$ 1.200,00 + BENEFÍCIOS NÃO SUPERIOR COMPLETO
  • RECEPCIONISTA ATENDENTE 5 R$ 1.751,20 + BENEFÍCIOS
  • REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 30 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS 120 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • SALGADEIRO 5 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
  • SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO 3 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
  • SERVENTE DE OBRAS 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 1 R$ 1.233,75 + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
  • TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 10 R$ 2.100,00 + BENEFÍCIOS
  • VENDEDOR INTERNO 201 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

 

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

 

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação