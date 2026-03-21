Secretaria da Mulher amplia prazo para inscrições em cursos gratuitos





A Secretaria da Mulher (SMDF), em parceria com a Ação Social Renascer, prorrogou até domingo (22) o prazo de inscrições para o ciclo de capacitação profissional ofertado nos Centros de Referência da Mulher Brasileira. Ao todo, são 120 vagas gratuitas.

No período matutino, das 8h às 12h, estão disponíveis cursos de marketing digital e tranças e penteados afro. Já no turno vespertino, das 13h às 17h, as interessadas podem optar por artesanato e amigurumi ou design de sobrancelhas.

Para incentivar a permanência das alunas, o projeto oferece lanche gratuito e disponibiliza monitoria para filhos das participantes a partir de 3 anos durante o horário das aulas.

As formações têm como objetivo ampliar as oportunidades de geração de renda, inserção no mercado de trabalho e estímulo ao empreendedorismo feminino. Além da qualificação técnica, as participantes também recebem orientações voltadas ao fortalecimento da autoestima e do bem-estar.

“As ações de capacitação são fundamentais para garantir autonomia financeira às mulheres. Estamos investindo em oportunidades reais, que impactam diretamente na vida dessas mulheres e de suas famílias”, destaca a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão.

As formações têm como objetivo ampliar as oportunidades de geração de renda, inserção no mercado de trabalho e estímulo ao empreendedorismo feminino | Foto: Divulgação/SMDF

As aulas têm início na próxima segunda-feira (23) e, ao final do ciclo, as participantes receberão certificado.

Nova fase dos centros

Os quatro Centros de Referência da Mulher Brasileira, em funcionamento desde o último ano, iniciam, também na segunda-feira (23), uma nova fase com a implementação de melhorias e ampliação dos serviços ofertados.