Secretaria da Mulher amplia prazo para inscrições em cursos gratuitos
São 120 vagas distribuídas nas capacitações em marketing digital, tranças afro, design de sobrancelhas e artesanato. Participantes ainda recebem lanche e contam com espaço para deixar os filhos enquanto estudam
Além da finalização, o curso de cabelo inclui penteados - (crédito: Arquivo pessoal)
A Secretaria da Mulher (SMDF), em parceria com a Ação Social Renascer, prorrogou até domingo (22) o prazo de inscrições para o ciclo de capacitação profissional ofertado nos Centros de Referência da Mulher Brasileira. Ao todo, são 120 vagas gratuitas.
No período matutino, das 8h às 12h, estão disponíveis cursos de marketing digital e tranças e penteados afro. Já no turno vespertino, das 13h às 17h, as interessadas podem optar por artesanato e amigurumi ou design de sobrancelhas.
Para incentivar a permanência das alunas, o projeto oferece lanche gratuito e disponibiliza monitoria para filhos das participantes a partir de 3 anos durante o horário das aulas.
As formações têm como objetivo ampliar as oportunidades de geração de renda, inserção no mercado de trabalho e estímulo ao empreendedorismo feminino. Além da qualificação técnica, as participantes também recebem orientações voltadas ao fortalecimento da autoestima e do bem-estar.
“As ações de capacitação são fundamentais para garantir autonomia financeira às mulheres. Estamos investindo em oportunidades reais, que impactam diretamente na vida dessas mulheres e de suas famílias”, destaca a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão.
As aulas têm início na próxima segunda-feira (23) e, ao final do ciclo, as participantes receberão certificado.
Nova fase dos centros
Os quatro Centros de Referência da Mulher Brasileira, em funcionamento desde o último ano, iniciam, também na segunda-feira (23), uma nova fase com a implementação de melhorias e ampliação dos serviços ofertados.
Os espaços funcionam em modelo de portas abertas, com atendimento gratuito e sem necessidade de encaminhamento prévio. As unidades foram implantadas em regiões estratégicas — Recanto das Emas, Sobradinho II, São Sebastião e Sol Nascente — com fácil acesso ao transporte público e estrutura adaptada para pessoas com deficiência.
Entre os principais serviços estão os atendimentos psicossociais realizados por equipes multidisciplinares, compostas por assistentes sociais, psicólogos, pedagogos e educadores sociais. As unidades promovem escuta qualificada, identificação de demandas e encaminhamentos para a rede de apoio.
Além do acolhimento, os centros também atuam como espaços de formação e capacitação profissional. “A ampliação dos serviços fortalece ainda mais a nossa rede de proteção e promoção da autonomia feminina. Os centros são espaços de acolhimento, mas também de oportunidades, onde as mulheres podem reconstruir suas trajetórias com dignidade e apoio”, afirma a secretária da Mulher, Giselle Ferreira.