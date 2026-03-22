Mais atenção e qualificação para as mulheres

Os Centros de Referência da Mulher Brasileira (CRMBs) do Distrito Federal iniciam oficialmente, na próxima segunda-feira (23), uma nova fase com a implementação de melhorias e ampliação dos serviços ofertados. As unidades localizadas no Sol Nascente, Sobradinho II, Recanto das Emas e São Sebastião passam a oferecer atendimento ainda mais completo e humanizado às mulheres.

A Secretaria da Mulher ressaltou que a nova fase dos centros representa um avanço na política pública de acolhimento no Distrito Federal. "Nosso objetivo é proporcionar atendimento e acolhimento de forma integral a cada uma das nossas atendidas. Essa unidade chegam para fortalecer significativamente a atenção feminina", destacou a subsecretária de Promoção das Mulheres do GDF, Renata Daguiar.

O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, sem necessidade de agendamento prévio. Para acessar os serviços, basta apresentar um documento de identificação pessoal.

Os centros atendem mulheres a partir de 18 anos, incluindo aquelas em situação de violência doméstica e familiar, física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial, além de mulheres que buscam orientação jurídica, apoio psicológico ou acompanhamento social. Os espaços também são voltados ao fortalecimento da autonomia feminina e à reinserção social.

Entre os serviços disponíveis estão acolhimento inicial, escuta qualificada, acompanhamento psicológico e social, orientação jurídica e encaminhamentos para a rede de saúde e proteção.

Um dos diferenciais das unidades é a brinquedoteca, que acolhe crianças a partir de três anos enquanto as mães participam dos atendimentos ou cursos. A iniciativa busca garantir que a falta de rede de apoio não seja um impedimento para o acesso aos serviços. Além disso, as participantes contam com lanche gratuito durante as atividades.

As equipes são compostas prioritariamente por mulheres, incluindo psicólogas, assistentes sociais, advogadas, profissionais de enfermagem, monitoras e professoras. A capacidade estimada é de mais de 6 mil atendimentos mensais.

Qualificação profissional

Além do atendimento especializado, os centros passam a ampliar a oferta de cursos gratuitos voltados à autonomia financeira. Entre as capacitações estão Marketing Digital, Tranças Afro, Design de Sobrancelhas e Amigurumi.

As inscrições seguem abertas até 22 de março, por meio de formulário eletrônico. As aulas começam em 23 de março, com turmas nos períodos matutino (8h às 12h) e vespertino (13h às 17h).

Sobre os centros

Os Centros de Referência da Mulher Brasileira são equipamentos públicos vinculados à Secretaria da Mulher do Distrito Federal, geridos em parceria com o Instituto Ação Social Renascer. O objetivo é enfrentar a violência de gênero e promover a autonomia feminina, por meio de atendimento integral, interdisciplinar e humanizado em um único espaço.

Endereços e contatos

* Recanto das Emas: Av. Buriti, Qd. 203, Lote 14 | (61) 3181-2665 / 3181-2666

* Sol Nascente: Qd. 100, Conj. A, Lote EC1, Trecho 02 | (61) 3181-2255 / 3181-2660

* São Sebastião: Área Especial 11, Centro de Múltiplas Atividades | (61) 3181-2661 / 3181-2662

* Sobradinho II: Área Especial 06, COER, Qd. 01, Setor Oeste | (61) 3181-2663 / 3181-2664

Para dúvidas específicas, as interessadas podem entrar em contato pelo e-mail: centrodereferenciadamulherbras@gmail.com