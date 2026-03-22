Loja colaborativa amplia oportunidades para artesãs no DF

Correio Braziliense

O projeto Cerrado Feminino inaugura, neste sábado (14), mais uma loja, desta vez no JK Shopping, em Taguatinga - (crédito: Geovana Albuquerque/Arquivo/Agência Brasília)

Transformar talento em renda e trabalho artesanal em autonomia financeira. É com esse objetivo que o projeto Cerrado Feminino ganha mais um espaço de visibilidade para o trabalho de mulheres artesãs do Distrito Federal. Neste sábado (14), às 10h, será inaugurada uma nova loja colaborativa no JK Shopping, em Taguatinga, ampliando as oportunidades para empreendedoras atendidas pelos programas da Secretaria da Mulher.

O espaço colaborativo funcionará na loja 215, no piso L2, em uma área de 70,96 m² cedida gratuitamente pelo shopping. A iniciativa é realizada em parceria com o Instituto BRB e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Segundo a subsecretária de Promoção da Mulher, Renata D’Aguiar, cerca de 50 artesãs venderão suas peças no local. “O projeto tem mudado realidades, abrindo caminhos para mulheres que não viam o artesanato como fonte de independência financeira. Agora, elas conseguem trilhar esse caminho com o apoio da pasta”, comemora.

Para apoiar o desenvolvimento das participantes, a Secretaria da Mulher oferece capacitação completa. “As artesãs participaram de cursos de aperfeiçoamento técnico, aulas de empreendedorismo e gestão e acompanhamento até conseguirem transformar o trabalho em renda própria. É uma oportunidade única. E estar no shopping, que funciona todos os dias, potencializa as vendas e aumenta a visibilidade do trabalho delas”, diz Renata D’Aguiar.

A inauguração de mais uma loja Cerrado Feminino representa muito mais do que um novo espaço de exposição. É um espaço de oportunidades, onde as artesãs podem transformar a criatividade em independência financeira. Quando uma mulher tem oportunidade de gerar sua própria renda, ela amplia suas escolhas e fortalece toda a sua família.

Empreendedorismo feminino

A nova unidade surge após o sucesso da primeira loja colaborativa, inaugurada em junho do ano passado, na Feira da Torre de TV. O espaço, que funciona nos boxes 95 e 96 do Bloco C aos sábados e domingos, das 9h às 17h, já reuniu diversas artesãs do DF e se tornou uma vitrine importante para divulgar seus trabalhos.

“Percebemos um impacto considerável. Com a identidade visual, o conceito e a curadoria, o movimento da loja da Feira da Torre aumentou. Houve crescimento significativo nas vendas, incentivando mais mulheres a participarem”, explica Renata D’Aguiar.