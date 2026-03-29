Agências e empresas oferecem 634 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
AMAZON
PROGRAMA DE TRAINEE
A Amazon está com inscrições abertas para o programa trainee, voltado à área de operações logísticas. Podem participar estudantes formados nos últimos dois anos ou com previsão de conclusão até o início de 2028 nos cursos de graduação em engenharia, matemática, estatística ou áreas correlatas. As inscrições podem ser feitas pelo site www.amazon.jobs. Os participantes atuarão nos centros de distribuição da Amazon e terão a oportunidade de liderar equipes e trabalhar em ambientes dinâmicos. O programa também proporciona vivência prática em gestão, tomada de decisão e resolução de problemas. As vagas estão disponíveis nas cidades de Guarulhos (SP); Osasco (SP); Cajamar (SP) e Natal (RN). Os benefícios do programa incluem: salário-base de aproximadamente R$12 mil por mês; pagamentos de adesão no primeiro e segundo ano; participação em ações da empresa (RSUs); atuação em uma empresa global com projetos e conexões internacionais; desenvolvimento acelerado em liderança e gestão de operações; experiência prática em ambientes dinâmicos e com uso de tecnologia e inteligência artificial; possibilidade de crescimento e progressão de carreira dentro da companhia; ambiente de trabalho diverso, inclusivo e com foco em inovação.
SEDET MAIS PERTO DE VOCÊ
FORMAÇÃO E EMPREGO
O programa Sedet Mais Perto de Você iniciou uma nova etapa de atendimentos em Sobradinho II e Recanto das Emas até a próxima terça-feira (31/3). Com um caminhão adaptado, o projeto oferece encaminhamento para vagas de emprego e inscrições em programas de qualificação profissional, como o QualificaDF, RenovaDF e Fábrica Social. Também serão dadas orientações sobre seguro-desemprego, orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital e suporte para regularização de empresas, além do acesso ao programa de microcrédito Prospera. Em Sobradinho II, o projeto atenderá na Vila Rabelo, próximo ao Supermercado Leão do Norte. Já no Recanto das Emas, o atendimento será na Avenida Recanto das Emas, ao lado da Drogaria Rosário. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30.
CORREIOS
JOVEM APRENDIZ
As inscrições para o Programa Jovem Aprendiz dos Correios seguem abertas até 11 de abril. Ao todo, são 548 vagas, além de cadastro reserva em todo o país. Para se candidatar, os estudantes devem ter idade entre 14 e 21 anos completos no momento da contratação e estar cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental. As inscrições devem ser realizadas por meio do site: https:// www.correios.com.br/, na aba Programa Jovem Aprendiz, até 11 de abril. O processo seletivo considerará critérios socioeconômicos informados durante as inscrições, priorizando jovens em situação de vulnerabilidade social. Do total de vagas ofertadas, 10% são destinadas a pessoas com deficiência, 25% a candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 20 R$ 2.175,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 10 R$ 2.325,70 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 17 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 15 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 10 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 5 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 10 R$ 1.650,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO 10 R$ 1.753,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 1 R$ 1.690,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 25 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 4 R$ 1.650,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PADEIRO 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- BARMAN 2 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO 13 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- CASEIRO (AGRICULTURA) 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- CHAPISTA DE LANCHONETE 5 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- CHURRASQUEIRO 4 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- CONFEITEIRO PONTE ALTA NORTE (GAMA) 1 R$ 2.073,00 + BENEFÍCIOS
- CONSULTOR DE VENDAS 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO DE RESTAURANTE 2 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL 13 R$ 1.746,00 + BENEFÍCIOS
- CUMIM 2 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA 2 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- ESTETICISTA 3 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- FIEL DE DEPÓSITO 13 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE CAIXA 5 R$ 2.183,51 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 40 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM 9 R$ 1.746,00 + BENEFÍCIOS
- LADRILHEIRO 4 R$ 2.400,00 + BENEFÍCIOS
- MONITOR DE ALUNOS 20 R$ 1.200,00 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA ENTREGADOR 4 R$ 2.200,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 83 R$ 1.621,82 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) 4 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- PADEIRO 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 14 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- PINTOR DE OBRAS 5 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS
- PROMOTOR DE VENDAS 4 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- PSICOTERAPEUTA 20 R$ 1.200,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 30 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 94 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 18 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE REDE (TELECOMUNICAÇÕES) 2 R$ 2.100,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO) 20 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA 10 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 23 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS