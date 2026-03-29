Agências e empresas oferecem 634 vagas de emprego

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

AMAZON

PROGRAMA DE TRAINEE

A Amazon está com inscrições abertas para o programa trainee, voltado à área de operações logísticas. Podem participar estudantes formados nos últimos dois anos ou com previsão de conclusão até o início de 2028 nos cursos de graduação em engenharia, matemática, estatística ou áreas correlatas. As inscrições podem ser feitas pelo site www.amazon.jobs. Os participantes atuarão nos centros de distribuição da Amazon e terão a oportunidade de liderar equipes e trabalhar em ambientes dinâmicos. O programa também proporciona vivência prática em gestão, tomada de decisão e resolução de problemas. As vagas estão disponíveis nas cidades de Guarulhos (SP); Osasco (SP); Cajamar (SP) e Natal (RN). Os benefícios do programa incluem: salário-base de aproximadamente R$12 mil por mês; pagamentos de adesão no primeiro e segundo ano; participação em ações da empresa (RSUs); atuação em uma empresa global com projetos e conexões internacionais; desenvolvimento acelerado em liderança e gestão de operações; experiência prática em ambientes dinâmicos e com uso de tecnologia e inteligência artificial; possibilidade de crescimento e progressão de carreira dentro da companhia; ambiente de trabalho diverso, inclusivo e com foco em inovação.

SEDET MAIS PERTO DE VOCÊ

FORMAÇÃO E EMPREGO

O programa Sedet Mais Perto de Você iniciou uma nova etapa de atendimentos em Sobradinho II e Recanto das Emas até a próxima terça-feira (31/3). Com um caminhão adaptado, o projeto oferece encaminhamento para vagas de emprego e inscrições em programas de qualificação profissional, como o QualificaDF, RenovaDF e Fábrica Social. Também serão dadas orientações sobre seguro-desemprego, orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital e suporte para regularização de empresas, além do acesso ao programa de microcrédito Prospera. Em Sobradinho II, o projeto atenderá na Vila Rabelo, próximo ao Supermercado Leão do Norte. Já no Recanto das Emas, o atendimento será na Avenida Recanto das Emas, ao lado da Drogaria Rosário. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30.

CORREIOS

JOVEM APRENDIZ

As inscrições para o Programa Jovem Aprendiz dos Correios seguem abertas até 11 de abril. Ao todo, são 548 vagas, além de cadastro reserva em todo o país. Para se candidatar, os estudantes devem ter idade entre 14 e 21 anos completos no momento da contratação e estar cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental. As inscrições devem ser realizadas por meio do site: https:// www.correios.com.br/, na aba Programa Jovem Aprendiz, até 11 de abril. O processo seletivo considerará critérios socioeconômicos informados durante as inscrições, priorizando jovens em situação de vulnerabilidade social. Do total de vagas ofertadas, 10% são destinadas a pessoas com deficiência, 25% a candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 20 R$ 2.175,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 10 R$ 2.325,70 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 17 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 15 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 10 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 5 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 10 R$ 1.650,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO 10 R$ 1.753,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 1 R$ 1.690,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 25 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 4 R$ 1.650,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PADEIRO 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

BARMAN 2 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 13 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS

CASEIRO (AGRICULTURA) 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 5 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 4 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS

CONFEITEIRO PONTE ALTA NORTE (GAMA) 1 R$ 2.073,00 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 2 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 13 R$ 1.746,00 + BENEFÍCIOS

CUMIM 2 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA 2 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS

ESTETICISTA 3 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO 13 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE CAIXA 5 R$ 2.183,51 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 40 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 9 R$ 1.746,00 + BENEFÍCIOS

LADRILHEIRO 4 R$ 2.400,00 + BENEFÍCIOS

MONITOR DE ALUNOS 20 R$ 1.200,00 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 4 R$ 2.200,00 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 83 R$ 1.621,82 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) 4 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

PADEIRO 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 14 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 5 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS

PROMOTOR DE VENDAS 4 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

PSICOTERAPEUTA 20 R$ 1.200,00 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 30 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 94 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 18 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE REDE (TELECOMUNICAÇÕES) 2 R$ 2.100,00 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO) 20 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA 10 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 23 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste





