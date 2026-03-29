GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 634 vagas de emprego

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EuEstudante
postado em 29/03/2026 06:00 / atualizado em 29/03/2026 06:00
. - (crédito: EuEstudante)
. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

 

AMAZON

PROGRAMA DE TRAINEE

A Amazon está com inscrições abertas para o programa trainee, voltado à área de operações logísticas. Podem participar estudantes formados nos últimos dois anos ou com previsão de conclusão até o início de 2028 nos cursos de graduação em engenharia, matemática, estatística ou áreas correlatas. As inscrições podem ser feitas pelo site www.amazon.jobs. Os participantes atuarão nos centros de distribuição da Amazon e terão a oportunidade de liderar equipes e trabalhar em ambientes dinâmicos. O programa também proporciona vivência prática em gestão, tomada de decisão e resolução de problemas. As vagas estão disponíveis nas cidades de Guarulhos (SP); Osasco (SP); Cajamar (SP) e Natal (RN). Os benefícios do programa incluem: salário-base de aproximadamente R$12 mil por mês; pagamentos de adesão no primeiro e segundo ano; participação em ações da empresa (RSUs); atuação em uma empresa global com projetos e conexões internacionais; desenvolvimento acelerado em liderança e gestão de operações; experiência prática em ambientes dinâmicos e com uso de tecnologia e inteligência artificial; possibilidade de crescimento e progressão de carreira dentro da companhia; ambiente de trabalho diverso, inclusivo e com foco em inovação.

 

SEDET MAIS PERTO DE VOCÊ

FORMAÇÃO E EMPREGO

O programa Sedet Mais Perto de Você iniciou uma nova etapa de atendimentos em Sobradinho II e Recanto das Emas até a próxima terça-feira (31/3). Com um caminhão adaptado, o projeto oferece encaminhamento para vagas de emprego e inscrições em programas de qualificação profissional, como o QualificaDF, RenovaDF e Fábrica Social. Também serão dadas orientações sobre seguro-desemprego, orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital e suporte para regularização de empresas, além do acesso ao programa de microcrédito Prospera. Em Sobradinho II, o projeto atenderá na Vila Rabelo, próximo ao Supermercado Leão do Norte. Já no Recanto das Emas, o atendimento será na Avenida Recanto das Emas, ao lado da Drogaria Rosário. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30.

CORREIOS

JOVEM APRENDIZ

As inscrições para o Programa Jovem Aprendiz dos Correios seguem abertas até 11 de abril. Ao todo, são  548 vagas, além de cadastro reserva em todo o país. Para se candidatar, os estudantes devem ter idade entre 14 e 21 anos completos no momento da contratação e estar cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental. As inscrições devem ser realizadas por meio do site: https:// www.correios.com.br/, na aba Programa Jovem Aprendiz, até 11 de abril. O processo seletivo considerará critérios socioeconômicos informados durante as inscrições, priorizando jovens em situação de vulnerabilidade social. Do total de vagas ofertadas, 10% são destinadas a pessoas com deficiência, 25% a candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

 

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO  20 R$ 2.175,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO)  10 R$ 2.325,70 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA  17 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE OBRAS  15 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE LANCHONETE  10 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE LOJAS  5 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE PADARIA  10 R$ 1.650,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO  10 R$ 1.753,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE COZINHA  1 R$ 1.690,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LIMPEZA 25 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO  4 R$ 1.650,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE PADEIRO  10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • BARMAN  2 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS 
  • CARPINTEIRO  13 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
  • CASEIRO (AGRICULTURA)  1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • CHAPISTA DE LANCHONETE  5 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • CHURRASQUEIRO  4 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS 
  • CONFEITEIRO PONTE ALTA NORTE (GAMA) 1 R$ 2.073,00 + BENEFÍCIOS 
  • CONSULTOR DE VENDAS  2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • COZINHEIRO DE RESTAURANTE  2 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS 
  • COZINHEIRO GERAL  13 R$ 1.746,00 + BENEFÍCIOS 
  • CUMIM  2 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS 
  • ELETRICISTA  2 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • ESTETICISTA  3 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • FIEL DE DEPÓSITO  13 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS 
  • FISCAL DE CAIXA  5 R$ 2.183,51 + BENEFÍCIOS 
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS  40 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • GARÇOM  9 R$ 1.746,00 + BENEFÍCIOS 
  • LADRILHEIRO  4 R$ 2.400,00 + BENEFÍCIOS 
  • MONITOR DE ALUNOS  20 R$ 1.200,00 + BENEFÍCIOS 
  • MOTORISTA ENTREGADOR  4 R$ 2.200,00 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE CAIXA  83 R$ 1.621,82 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE VENDAS (LOJAS)  4 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • PADEIRO  10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • PEDREIRO  14 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • PINTOR DE OBRAS  5 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS 
  • PROMOTOR DE VENDAS  4 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • PSICOTERAPEUTA  20 R$ 1.200,00 + BENEFÍCIOS 
  • REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS  30 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS  94 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • SERVENTE DE OBRAS  18 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS 
  • TÉCNICO DE REDE (TELECOMUNICAÇÕES)  2 R$ 2.100,00 + BENEFÍCIOS 
  • TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO)  20 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA  10 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS 
  • VENDEDOR INTERNO   23 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

 



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