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Professores do DF são finalistas do Prêmio Educador Transformador

Três docentes do Distrito Federal são finalistas da 3ª edição do Prêmio Educador Transformador. Projetos selecionados propõem formas de ensino inovadoras, promovem formação profissional e defendem grupos sociais minoritários

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Victor Rogério*
postado em 05/04/2026 06:00 / atualizado em 05/04/2026 06:00
Antônio da Silva, do Caic de Brazlândia, é um dos finalistas do prêmio que prestigia soluções inovadoras na educação - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Antônio da Silva, do Caic de Brazlândia, é um dos finalistas do prêmio que prestigia soluções inovadoras na educação - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
 
Três professores do DF tiveram seus projetos selecionados para a fase final da 3ª edição do Prêmio Educador Transformador, que busca transformar a educação por meio de soluções criativas e de impacto social. A competição, organizada pela Bett Brasil, Sebrae e Instituto Significare, contou com 6.639 docentes com projetos individuais ou em equipes. Apenas no DF, 235 educadores participaram desta edição do prêmio. A final está marcada para 6 de maio e contará com 148 professores de vários estados e do DF. Iniciativas propõem formas de ensino inovadoras, promovem formação profissional e defendem grupos sociais minoritários.

No rastro de Iorubá 

Um dos finalistas é Antônio da Silva Santos, coordenador da escola Caic Professor Benedito Carlos de Oliveira, em Brazlândia, que resgata a metodologia de ensino do povo iorubá, grupo étnico africano que chegou ao Brasil entre os séculos XVI e XIX. Nas aulas, os alunos do 5º ano do ensino fundamental têm contato com narrativas transmitidas de forma oral pelo professor. Chamados de itans, esse conjunto de histórias compõe a mitologia iorubá e conta trajetórias dos orixás, além de ensinar valores como justiça, honestidade e respeito. Após a escuta ativa, os estudantes refletem sobre a história aprendida e, no final, reescrevem a narrativa a partir de suas próprias vivências. Além de exercitarem a capacidade de ouvir e de reter informações, os alunos também desenvolvem a habilidade de escrita e aumentam seu repertório cultural por meio das histórias. 
Ao Correio, Antônio celebrou o avanço à final do prêmio, mas ressaltou que o principal valor do projeto está no impacto positivo na rotina das crianças. “ É um prêmio para uma comunidade. A felicidade não é tanto pelo prêmio, mas, sim, pelo o que ele significa para a escola”, afirma.
A eficácia da metodologia foi provada após o educador notar um aumento considerável na pontuação dos estudantes, entre abril e outubro de 2025, quando o protótipo do projeto foi aplicado nas escolas. O resultado positivo fez com que a escola ampliasse a ideia para crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, dos 6 aos 11 anos de idade. 
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“O resultado disso são textos autorais, com estrutura muito clara e definida. A média de todos os meninos que participaram saíram de 3,3 e chegou a 8,1 em outubro. É um avanço muito grande em pouco tempo”, pontua.  
O professor conta que dedicou boa parte da vida para se aprofundar no tema e lembrou-se de sua infância, época em que teve contato com as histórias iorubanas. “De onde eu vim, a gente mantém a tradição da nossa comunidade. Eu cresci ouvindo minha avó, minha mãe, minha tia-avó narrando os saberes das narrativas itans, que ainda são usadas na Nigéria. Eu dediquei os meus últimos 26 anos a pesquisar o tema. Por isso, resolvi desenvolver um trabalho sobre a maneira de ensinar do povo iorubá. É uma forma de manter a identidade do nosso povo”, explica. 
“O que eu gosto da metodologia iorubá é que ela parte daquilo que eu acho mais natural: a fala. O primeiro movimento que nós temos é a fala. A fala é como o movimento do corpo. A fala é uma coisa viva “, pontua. 

Aplicativo para o EJA 

Elvis Vilela, Idealizador de aplicativo que monitora frequência escolar e divulga vagas de emprego
Elvis Vilela, Idealizador de aplicativo que monitora frequência escolar e divulga vagas de emprego (foto: Professor Elvis Vilela Rodrigues)

Outro projeto, destinado a alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), também pleiteia o prêmio. Com o objetivo de combater a desistência escolar tão recorrente no ensino de jovens e adultos, Elvis Vilela Rodrigues, do Recanto das Emas, idealizou um aplicativo de celular que monitora a frequência e estimula a permanência dos estudantes na escola por meio da oferta de cursos e vagas de emprego. 
Concorrendo na categoria Gestão Transformadora, o professor Elvis, comemorou o avanço na seleção. “É uma modalidade de ensino que carece de muitas coisas. Então, desenvolver a ideia de um projeto destinado ao EJA é muito interessante e satisfatório”, afirma. 
A ideia, surgida na pandemia da covid-19, é fruto de uma série de problemáticas identificadas pelo professor enquanto atuava como coordenador do EJA durante 13 anos. Segundo pesquisa feita pelo docente em 2020, à época, apenas 30% dos alunos trabalhavam com carteira assinada. Na avaliação dele, trabalhos informais contribuem para a desistência dos estudantes, uma vez que precisam conciliar a rotina de trabalho, sem horários definidos, com os estudos. “Durante e depois da pandemia, a gente passou a sofrer muito com o número reduzido de alunos. A maioria dos nossos alunos, de lá para cá, vêm trabalhando na informalidade. Por isso, eles acabavam faltando muito, o que levou alguns a abandonar a escola”, avalia. 
Quando lançada, a plataforma virtual pretende otimizar o controle de dados referentes ao abandono, o que pode facilitar o trabalho dos educadores no mapeamento das causas e na elaboração de soluções assertivas. “Eu e os supervisores das escolas tínhamos um contato constante para fazer o controle semestral da evasão e do rendimento escolar. Era tudo feito de forma manual. Trabalhávamos com um sistema que há muito tempo era usado na Secretaria de Educação, então, a gente não tinha um acesso tão pleno ao controle de dados”, diz. 
Algumas ideias do projeto vinham sendo pensadas e aplicadas de forma isolada. Elvis chegou a convidar membros de empresas locais para palestrar sobre inovação e práticas empreendedoras. Em alguns casos, as empresas dos palestrantes selecionavam estudantes para disputar uma vaga no mercado. “Eu criei, junto com o Sebrae, um curso de influenciador digital, para mirar naquilo que os alunos gostam, com foco no empreendedorismo e no mercado de trabalho. 
O aplicativo busca integrar todas essas ideias de gestão, perspectiva de formação de carreira, empreendedorismo e conteúdos educacionais”, esclarece. 
Um dos objetivos do projeto é estabelecer parcerias com instituições do governo, como a administrações regionais das RA’s, para viabilizar oportunidades de trabalho. “Além do contato com a administração, caso um comerciante local tenha uma vaga, ele nos avisaria para disponibilizarmos na plataforma”, afirma. 
Projeto TRANSforma
Vinicius de Oliveira Mota concorre com o projeto Educação que Acolhe e TRANSforma
Vinicius de Oliveira Mota concorre com o projeto Educação que Acolhe e TRANSforma (foto: Arquivo Pessoal)
Na categoria Inclusão e Sustentabilidade na Educação, Vinicius de Oliveira Mota concorre com o programa “Educação que Acolhe e TRANSforma”, projeto que cria rede de apoio para a permanência de estudantes trans em três escolas do Guará. Atualmente, sete alunos integram o grupo de ajuda mútua. Programa deve ser aplicado definitivamente nos próximos dois meses. “Foi uma surpresa muito agradável. Que bom que estão reconhecendo a escola pública”, celebra o professor. 
O objetivo da iniciativa é criar um espaço seguro de acolhimento aos alunos e servir como um instrumento de voz às demandas da comunidade. “É um grupo criado com adolescentes, por adolescentes e para adolescentes. Esse é o principal foco. A partir disso, eles devem construir suas reivindicações, acolher as demandas e intervir no que for necessário. Por exemplo, se a demanda dos estudantes for sobre a capacitação dos professores, a gente vai trabalhar em cima disso. Se a demanda deles for um acolhimento psicológico individualizado, a gente também providenciar”, detalha. 
A ideia do projeto surgiu após uma situação em sala de aula que motivou o educador a se aprofundar nos direitos das pessoas trans. “Vi que eu não tinha o menor conhecimento sobre isso. Fui atrás de estudar, me aproximar dos movimentos sociais, de ONGs, de familiares, para poder entender a demanda real”, revela.   
Na visão do docente, estudantes trans ainda enfrentam barreiras estruturais no ambiente escolar. Entre os principais desafios, o professor destacou a dificuldade que muitos enfrentam na tentativa de conseguir um nome social, além da falta de banheiros apropriados e das discriminações recorrentes por parte de outros estudantes. “Uma das maiores dificuldades é a questão do uso do nome social. A questão do uso do banheiro é um desconforto. A escola, muitas vezes, não tem autonomia para abrir essa discussão para oferecer esse acolhimento. A gente também tem que preparar o professor para interferir diante de violências simbólicas e estruturais que estão presentes na sala de aula e tornar a escola intolerante a qualquer tipo de discriminação”, alerta o educador. 
Elvis lamenta um episódio específico em que um estudante foi vítima do que chamou de “violência estrutural”, após o aluno ter o direito ao nome social negado pela escola. O professor também ressalta o papel do psicólogo escolar nesses casos. “No ano passado, eu estava numa escola de 6º ao 9º ano, e a gente recebeu um aluno no sexto ano que fez a solicitação do uso do nome social. Ver a escola negar isso para o estudante foi algo muito desconfortável. É aí onde entra o trabalho do psicólogo escolar de tentar levar a lei para que a escola não cometa esse crime”, critica. 
“Eu faço esse convite aos colegas professores, aos colegas orientadores educacionais e psicólogos das escolas: que a gente se empodere desse direito, porque são estudantes nossos que estão em sofrimento”, argumenta. 

Visão da diretora 

Adriana Martinelli, diretora da Bett Brasil: É uma construção coletiva
Adriana Martinelli, diretora da Bett Brasil: É uma construção coletiva (foto: Divulgação)

“Quando a Bett vira palco disso, a gente não só dá visibilidade, mas legitima práticas que precisam ganhar escala e inspirar outros educadores. É uma construção coletiva com o Sebrae e o Instituto Significare, que trazem o olhar do empreendedorismo e ajudam a transformar ideia em ação. No fundo, a proposta do prêmio é simples e potente: fazer o educador se reconhecer como autor de soluções”, reflete Adriana Martinelli, diretora de conteúdo da Bett Brasil. 
*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá     

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