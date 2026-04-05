Agências e empresas oferecem 427 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
OPORTUNIDADES
PIZZA HUT
Vaga criativa
A Pizza Hut abriu vaga para o cargo de "super-entendente do FDS", com salário de R$ 20 mil, voltada a maiores de 18 anos com perfil criativo e domínio de redes sociais, sem exigência de formação específica. O profissional terá como função viver intensamente os fins de semana e transformar essas experiências em conteúdos para Instagram e TikTok, atuando com o time de marketing em um contrato inicial de seis meses, de abril a setembro, com possibilidade de prorrogação. Para participar, é necessário publicar um vídeo criativo nas redes com a hashtag #SuperEntendenteDoFDS e preencher o formulário com o link do conteúdo no site https://ligaofds.pizzahut.com.br/ . As inscrições vão até quarta-feira (8/4), com divulgação do resultado prevista para o fim de abril, no site https://bit.ly/4sGGObH.
GRUPO DPSP
Emprego para PCD
O Grupo DPSP abriu 300 vagas afirmativas para Pessoas com Deficiência (PCD), distribuídas em cargos como atendente de loja, farmacêutico, fiscal de prevenção e auxiliar de logística, para atuação em lojas e centros de distribuição nos estados de São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, além do Distrito Federal. Para participar, o candidato deve se inscrever na página https://vagasgrupodpsp.99jobs.com/ . A companhia oferece benefícios como plano de saúde, assistência odontológica, cesta básica, seguro de vida, gympass, vale- transporte, vale-refeição e participação nos resultados. As vagas fazem parte do Programa Plural, voltado à promoção da diversidade e inclusão. A empresa também conta com oportunidades para Jovem Aprendiz e Programa de Estágio, com inscrições pelo site https//vagasgrupodpsp.99jobs.com.br
MICHELIN CONNECTED FLEET
Programa de trainee
A Michelin Connected Fleet abriu inscrições para o Programa de Trainee 2026, com oportunidades nas áreas de comercial, marketing, financeiro, operações e tecnologia, voltadas a candidatos formados entre dezembro de 2022 e dezembro de 2025 em cursos como administração, engenharias, ciência da computação e áreas correlatas. O programa tem duração de 20 meses e inclui integração à cultura da companhia, vivência em unidades e áreas estratégicas, imersão prática na área de atuação, liderança de projetos de alto impacto a serem apresentados a uma banca executiva, além de formações técnicas e comportamentais contínuas, com ciclos regulares de avaliação e feedback. A iniciativa busca desenvolver talentos para posições estratégicas em um ambiente inovador, com foco em mobilidade e tecnologia. As inscrições vão até 5 de abril e devem ser feitas pelo site https://michelinconnectedfleet.across.jobs/.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 40 R$ 1.729,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE SERRALHEIRO 2 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 40 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- BALCONISTA 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- BARMAN 2 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- CHURRASQUEIRO 2 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO DE RESTAURANTE 2 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- CUMIM 2 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 40 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- FRENTISTA 20 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM 4 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- MANOBRISTA 6 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE VEÍCULOS 10 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 60 R$ 1.621,82 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA 10 R$ 2.235,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE MÁQUINA DE VIRAR CHAPAS 1 R$ 2.592,40 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO 3 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- PADEIRO 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 50 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 60 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- SERRALHEIRO 2 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 15 R$ 1.772,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE REDE (TELECOMUNICAÇÕES) 2 R$ 2.100,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 R$ 3.600,00 + BENEFÍCIOS
- TRABALHADOR NA FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO 4 R$ 1.635,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 3 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando: