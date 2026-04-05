Agências e empresas oferecem 427 vagas de emprego

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

OPORTUNIDADES

PIZZA HUT

Vaga criativa

A Pizza Hut abriu vaga para o cargo de "super-entendente do FDS", com salário de R$ 20 mil, voltada a maiores de 18 anos com perfil criativo e domínio de redes sociais, sem exigência de formação específica. O profissional terá como função viver intensamente os fins de semana e transformar essas experiências em conteúdos para Instagram e TikTok, atuando com o time de marketing em um contrato inicial de seis meses, de abril a setembro, com possibilidade de prorrogação. Para participar, é necessário publicar um vídeo criativo nas redes com a hashtag #SuperEntendenteDoFDS e preencher o formulário com o link do conteúdo no site https://ligaofds.pizzahut.com.br/ . As inscrições vão até quarta-feira (8/4), com divulgação do resultado prevista para o fim de abril, no site https://bit.ly/4sGGObH.

GRUPO DPSP

Emprego para PCD

O Grupo DPSP abriu 300 vagas afirmativas para Pessoas com Deficiência (PCD), distribuídas em cargos como atendente de loja, farmacêutico, fiscal de prevenção e auxiliar de logística, para atuação em lojas e centros de distribuição nos estados de São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, além do Distrito Federal. Para participar, o candidato deve se inscrever na página https://vagasgrupodpsp.99jobs.com/ . A companhia oferece benefícios como plano de saúde, assistência odontológica, cesta básica, seguro de vida, gympass, vale- transporte, vale-refeição e participação nos resultados. As vagas fazem parte do Programa Plural, voltado à promoção da diversidade e inclusão. A empresa também conta com oportunidades para Jovem Aprendiz e Programa de Estágio, com inscrições pelo site https//vagasgrupodpsp.99jobs.com.br

MICHELIN CONNECTED FLEET

Programa de trainee

A Michelin Connected Fleet abriu inscrições para o Programa de Trainee 2026, com oportunidades nas áreas de comercial, marketing, financeiro, operações e tecnologia, voltadas a candidatos formados entre dezembro de 2022 e dezembro de 2025 em cursos como administração, engenharias, ciência da computação e áreas correlatas. O programa tem duração de 20 meses e inclui integração à cultura da companhia, vivência em unidades e áreas estratégicas, imersão prática na área de atuação, liderança de projetos de alto impacto a serem apresentados a uma banca executiva, além de formações técnicas e comportamentais contínuas, com ciclos regulares de avaliação e feedback. A iniciativa busca desenvolver talentos para posições estratégicas em um ambiente inovador, com foco em mobilidade e tecnologia. As inscrições vão até 5 de abril e devem ser feitas pelo site https://michelinconnectedfleet.across.jobs/.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 40 R$ 1.729,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE SERRALHEIRO 2 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 40 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS

BALCONISTA 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

BARMAN 2 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 2 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 2 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS

CUMIM 2 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 40 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

FRENTISTA 20 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 4 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS

MANOBRISTA 6 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE VEÍCULOS 10 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 60 R$ 1.621,82 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 10 R$ 2.235,00 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE MÁQUINA DE VIRAR CHAPAS 1 R$ 2.592,40 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO 3 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS

PADEIRO 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 50 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 60 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 2 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 15 R$ 1.772,00 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE REDE (TELECOMUNICAÇÕES) 2 R$ 2.100,00 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 R$ 3.600,00 + BENEFÍCIOS

TRABALHADOR NA FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO 4 R$ 1.635,00 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 3 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS





Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste