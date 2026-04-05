GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 427 vagas de emprego

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EuEstudante
postado em 05/04/2026 06:00 / atualizado em 05/04/2026 06:00
. - (crédito: EuEstudante)
. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

 

OPORTUNIDADES

PIZZA HUT

Vaga criativa 

A Pizza Hut abriu vaga para o cargo de "super-entendente do FDS", com salário de R$ 20 mil, voltada a maiores de 18 anos com perfil criativo e domínio de redes sociais, sem exigência de formação específica. O profissional terá como função viver intensamente os fins de semana e transformar essas experiências em conteúdos para Instagram e TikTok, atuando com o time de marketing em um contrato inicial de seis meses, de abril a setembro, com possibilidade de prorrogação. Para participar, é necessário publicar um vídeo criativo nas redes com a hashtag #SuperEntendenteDoFDS e preencher o formulário com o link do conteúdo no site https://ligaofds.pizzahut.com.br/ . As inscrições vão até quarta-feira (8/4), com divulgação do resultado prevista para o fim de abril, no site https://bit.ly/4sGGObH. 

GRUPO DPSP

Emprego para PCD

O Grupo DPSP abriu 300 vagas afirmativas para Pessoas com Deficiência (PCD), distribuídas em cargos como atendente de loja, farmacêutico, fiscal de prevenção e auxiliar de logística, para atuação em lojas e centros de distribuição nos estados de São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, além do Distrito Federal. Para participar, o candidato deve se inscrever na página https://vagasgrupodpsp.99jobs.com/ . A companhia oferece benefícios como plano de saúde, assistência odontológica, cesta básica, seguro de vida, gympass, vale- transporte, vale-refeição e participação nos resultados. As vagas fazem parte do Programa Plural, voltado à promoção da diversidade e inclusão. A empresa também conta com oportunidades para Jovem Aprendiz e Programa de Estágio, com inscrições pelo site  https//vagasgrupodpsp.99jobs.com.br

MICHELIN CONNECTED FLEET

Programa de trainee

A Michelin Connected Fleet abriu inscrições para o Programa de Trainee 2026, com oportunidades nas áreas de comercial, marketing, financeiro, operações e tecnologia, voltadas a candidatos formados entre dezembro de 2022 e dezembro de 2025 em cursos como administração, engenharias, ciência da computação e áreas correlatas. O programa tem duração de 20 meses e inclui integração à cultura da companhia, vivência em unidades e áreas estratégicas, imersão prática na área de atuação, liderança de projetos de alto impacto a serem apresentados a uma banca executiva, além de formações técnicas e comportamentais contínuas, com ciclos regulares de avaliação e feedback. A iniciativa busca desenvolver talentos para posições estratégicas em um ambiente inovador, com foco em mobilidade e tecnologia. As inscrições vão até 5 de abril e devem ser feitas pelo site https://michelinconnectedfleet.across.jobs/.

 

 

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO  40 R$ 1.729,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE SERRALHEIRO  2 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE LANCHONETE  40 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR ADMINISTRATIVO  6 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS 
  • BALCONISTA  30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • BARMAN  2 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS 
  • CHURRASQUEIRO  2 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS 
  • COZINHEIRO DE RESTAURANTE  2 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS 
  • CUMIM  2 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS 
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS  40 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • FRENTISTA  20 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • GARÇOM  4 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS 
  • MANOBRISTA  6 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • MECÂNICO DE VEÍCULOS  10 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE CAIXA  60 R$ 1.621,82 + BENEFÍCIOS  
  • OPERADOR DE EMPILHADEIRA  10 R$ 2.235,00 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE MÁQUINA DE VIRAR CHAPAS  1 R$ 2.592,40 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO  3 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS 
  • PADEIRO  10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS  50 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS  60 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • SERRALHEIRO  2 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS 
  • SERVENTE DE OBRAS 15 R$ 1.772,00 + BENEFÍCIOS 
  • TÉCNICO DE REDE (TELECOMUNICAÇÕES)  2 R$ 2.100,00 + BENEFÍCIOS 
  • TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  1 R$ 3.600,00 + BENEFÍCIOS 
  • TRABALHADOR NA FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO  4 R$ 1.635,00 + BENEFÍCIOS 
  • VENDEDOR INTERNO  3 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS 

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

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