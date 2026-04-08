Senado aprova projeto que reconhece estágio como experiência profissional

Victor Rogério*

Proposta que inclui estágio como experiência profissional segue para sanção presidencial - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado)

O Senado aprovou nesta terça-feira (7/3) o Projeto de Lei (PL) 2762/2019 que determina que o estágio realizado pelo estudante será contado como experiência profissional. A proposta teve parecer favorável da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e segue para sanção presidencial.

A medida altera a Lei do Estágio (Lei 11.788, de 2008) ao prever que o estágio será considerado experiência profissional. O projeto ainda determina que o poder público vai regulamentar os casos em que a experiência profissional do estágio valerá para provas em concurso público.

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O autor da proposta, deputado Flávio Nogueira (PT-PI), defende que a dificuldade de inserção no mercado de trabalho entre os jovens se deve à falta de experiência profissional, e que o projeto vai preencher essa lacuna. “O jovem não consegue trabalhar porque não teve um emprego anterior e não adquire experiência pelo fato de antes não ter trabalhado”, diz o deputado.

A relatora da matéria, senadora Damares Alves, também, ressaltou o desafio da comprovação de experiência profissional para conseguir um emprego. “O estágio, embora seja uma atividade educacional supervisionada, já ocorre no ambiente de trabalho, onde o estudante desempenha atividades profissionais, com vistas à sua preparação para o mercado de trabalho”, avalia.

Estagiário sob a supervisão de Ana Sá*