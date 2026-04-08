Carioca aborda, em vídeo, a quebra do ciclo hereditário das profissões

Correio Braziliense

Tom Mendes - (crédito: Arquivo Pessoal )

Um vídeo gravado por Wellington Rodrigues Mendes, conhecido como Tom Mendes, tem ganhado repercussão ao abordar, de forma direta e sensível, uma das transformações mais significativas da sociedade brasileira, a quebra do ciclo hereditário das profissões. Aos 36 anos, natural do Rio de Janeiro, Tom Mendes utiliza sua própria trajetória para dar voz a uma experiência compartilhada por milhões de brasileiros. Filho de pai cearense pedreiro e de mãe paraibana autônoma, fala a partir de uma experiência que boa parte dos brasileiros reconhece sem precisar de explicação. A premissa que ele desenvolve é histórica: durante décadas, o Brasil funcionou como uma herança de profissão. O filho do pedreiro virava pedreiro. A filha da empregada, empregada. Ninguém achava estranho.

O que mudou foi silencioso. Uma geração de pais trabalhou no limite do corpo com um objetivo muito concreto: que os filhos não precisassem carregar o mesmo peso. "Quando alguém fala que o filho do pedreiro não quer mais ser pedreiro, isso não é preguiça. Isso é mobilidade social", afirma Mendes.



O Brasil foi marcado pela repetição de trajetórias profissionais dentro das famílias, com poucas oportunidades de ascensão social. Esse padrão, segundo Mendes, começa a se romper.

Ele destaca que muitos pais passaram a trabalhar além dos próprios limites com o objetivo de proporcionar aos filhos oportunidades que eles não tiveram. Para Mendes, o problema não está na escolha dos filhos, mas na estrutura social que historicamente desvalorizou essas ocupações. O relato pessoal dele pela memória da mãe e pela realidade de origem reforça mais do que uma análise econômica ou social, o vídeo traduz o esforço silencioso de uma geração que trabalhou com a esperança de oferecer um futuro diferente aos filhos.A repercussão do conteúdo revela identificação imediata do público. Em um país ainda marcado por desigualdades, a possibilidade de escolha profissional surge como um indicativo de avanço, ainda que acompanhado de novos desafios.

O vídeo toca num ponto que afeta diretamente quem está escolhendo o que estudar. A construção civil aponta falta de pedreiros, encanadores e eletricistas. Mas Mendes faz a pergunta que quase ninguém faz: se essas profissões são indispensáveis — sem elas não há prédio, luz ou água —, por que seguem desvalorizadas?