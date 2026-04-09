Senado encerra inscrições para o Jovem Senador em 17 de abril

Victor Rogério*

Tema da redação deste ano é "Democracia nas redes sociais: como construir um debate saudável". Ideia é promover reflexão sobre o papel das redes sociais na democracia - (crédito: Jefferson Rudy / Agência Senado)

Considerado o maior concurso de redação com premiação do país, o programa Jovem Senador seleciona estudantes do ensino médio de escolas públicas de todo o Brasil. As inscrições para o Programa Jovem Senador encerram no próximo dia 17 de abril. O material necessário para a inscrição está disponível no site do Senado: www12.senado.leg.br/jovemsenador.

Neste ano, o tema da redação é Democracia nas redes sociais: como construir um debate saudável. O objetivo é promover uma reflexão sobre o papel das redes sociais na democracia e estimular a educação midiática, o combate à desinformação e ao discurso de ódio.

As redações precisam ser feitas em ambiente escolar, sob a supervisão de um professor orientador. Na semana passada os coordenadores estaduais do Programa Jovem Senador foram recebidos no Senado, em Brasília. Representando as secretarias de Educação de cada estado e do Distrito Federal, o grupo participou de debates sobre o tema deste ano. Cada escola pode inscrever apenas uma redação, escolhida após avaliação interna. A inscrição é feita com a entrega da redação e da documentação exigida nas Secretarias de Educação dos estados e do Distrito Federal. Depois dessa etapa, os textos passam por avaliações estadual ou distrital e, por fim, no Senado Federal.

Os primeiros colocados do concurso de redação em cada um dos estados e do Distrito Federal vão participar da Semana de Vivência Legislativa, que acontecerá de 17 a 21 de agosto de 2026. Durante esse período, os 27 estudantes selecionados conhecerão de perto o funcionamento do Senado Federal e atuarão como representantes de seus estados. Eles serão acompanhados por seus professores orientadores, e as despesas custeadas pelo Senado Federal.

A atividade é conduzida por consultores legislativos do Senado. As propostas aprovadas pelos jovens senadores são transformadas em sugestões legislativas e encaminhadas à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) e depois, a depender da tramitação, podem virar leis.

Acesso à Unesp

Os estudantes finalistas do Programa Jovem Senador têm mais uma oportunidade de concretizar o sonho de ingressar no ensino superior. Desde 2020, a Universidade Estadual Paulista (Unesp) inclui o programa no Processo Seletivo Olimpíadas Científicas Unesp, uma das modalidades de acesso aos cursos ofertados pela instituição. Os estudantes concorrem a vagas de graduação com base na análise do histórico escolar e da premiação obtida.

O Jovem Senador envolveu cerca de 2 milhões de estudantes, desde a primeira edição em 2011. Em 2025, bateu recorde de participação, com 4.202 escolas e aproximadamente 170 mil estudantes inscritos. A edição também se destacou pela presença feminina: 21 das 27 redações vencedoras foram escritas por meninas. Além disso, 80% dos selecionados eram de cidades do interior.



Calendário do Programa Jovem Senador 2026

Produção das redações: 2/2 a 17/4/2026

Avaliação nas escolas e envio às Secretarias de Educação: 18/4 a 30/4/2026

Etapa estadual ou distrital: 29/5/2026

Etapa Senado: 12/6/2026

Divulgação dos vencedores: 26/6/2026

Semana de Vivência Legislativa: 17 a 21 de agosto de 2026



