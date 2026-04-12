Agências e empresas oferecem 656 vagas de emprego

postado em 12/04/2026 06:00 / atualizado em 12/04/2026 06:00
A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 60 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 40 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS 1 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ALMOXARIFE 1 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 10 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 40 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1 R$ 1.691,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MARCENEIRO 2 R$ 1.760,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PADEIRO 40 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE SUSHIMAN 30 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS
- CHURRASQUEIRO 2 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS
- CUMIM 10 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- EMPACOTADOR, A MÃO 18 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE CAIXA 5 R$ 2.183,51 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE LOJA 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 40 R$ 1.814,30 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM 11 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- MARCENEIRO 2 R$ 2.415,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 100 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA 2 R$ 2.047,46 + BENEFÍCIOS
- PIZZAIOLO 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE 2 R$ 6,00 /HORA + BENEFÍCIOS
- PROMOTOR DE VENDAS 26 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 145 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 5 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 1 R$ 3.300,00 + BENEFÍCIOS
- TORNEIRO MECÂNICO 1 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 21 R$ 1.680,00 + BENEFÍCIOS
Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:
Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste