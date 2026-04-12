Instituto oferece 690 vagas gratuitas em cursos para mulheres

Correio Braziliense

Reciclando o Futuro tem unidades espalhadas por várias regiões do Distrito Federal - (crédito: Divulgação)

O Instituto Reciclando o Futuro está com 890 vagas abertas em cursos de qualificação gratuitos nas áreas de beleza, bem-estar e estética. As oportunidades são para quem deseja se profissionalizar em massoterapia, designer de sobrancelhas,depilação e cabeleireira.

Um dos projetos chama-se Capacita Mulheres, com 690 oportunidades, e é voltado para o público feminino a partir de 18 anos. As oficinas ocorrem Águas Lindas (GO),Ceilândia, Planaltina, Candangolândia, Samambaia e na região do 26 de Setembro.

As atividades estão divididas em ciclos para que o máximo de mulheres tenham a oportunidade de aprender uma profissão.As primeiras turmas começam nesta semana em Águas Lindas e Ceilândia.

“O Capacita Mulheres é uma iniciativa que tem o objetivo de assegurar emprego e renda para a mulher, principalmente,aquela em situação de vulnerabilidade, visando sua autonomia pessoal por meio da independência financeira”, destaca a idealizadora do projeto e fundadora do Instituto Reciclando o Futuro,Renata Daguiar.

A outra iniciativa chama-se Costurando Sonhos e conta com 200 vagas. O projeto de qualificação é voltado para o artesanato e corte e costura para mulheres também exclusivos paramulheres.

As oficinas são totalmente gratuitas e voltadas para mulheres a partir de 18 anos. As atividades ocorrem nas unidades do Reciclando o Futuro de Samambaia,26 de Setembro e Candangolândia.

Ao longo de mais de 10 anos de existência, o Instituto Reciclando o Futuro já assistiu a mais de 40 mil famílias por meio de atividades esportivas,culturais, de saúde e de qualificação profissional. “Nosso objetivo é criar oportunidades para pessoas que, em condições normais, não conseguiriam acessar a esses serviços devido aos custos”, completa Renata Daguiar.

Inscrições:www.reciclandoofuturo.com.br

Informações: (61) 99939-8079