Agências e empresas oferecem 854 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
OPORTUNIDADES
CATHO
VAGAS ABERTAS
A Catho reúne mais de 3 mil vagas abertas em todo o país para profissionais em início de carreira, sendo mais de 1.600 oportunidades para jovem aprendiz e mais de 1.700 para estágio. As vagas são voltadas a jovens e estudantes do ensino técnico e superior, com oportunidades em áreas como administrativo, atendimento, logística, varejo, marketing, finanças, recursos humanos, tecnologia e engenharia. As posições estão distribuídas em diversas regiões do Brasil e incluem empresas de diferentes portes, com benefícios como vale-transporte, assistência médica, seguro de vida e programas de capacitação. A iniciativa ganha destaque em abril por conta do Dia do Jovem (13) e do Dia do Jovem Aprendiz (24). Para participar, o candidato deve se inscrever gratuitamente pelo site ou aplicativo https://www.catho.com.br.
CORREIOS
JOVEM APRENDIZ
As inscrições para o Programa Jovem Aprendiz dos Correios foram prorrogadas até a próxima quarta-feira. Ao todo, são 548 vagas, além de cadastro reserva em todo o país. Para se candidatar, os estudantes devem ter idade entre 14 e 21 anos completos no momento da contratação e estar cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental. As inscrições devem ser realizadas por meio do site www.correios.com.br/, na aba Programa Jovem Aprendiz, até 11 de abril. O processo seletivo considerará critérios socioeconômicos informados durante as inscrições, priorizando jovens em situação de vulnerabilidade social. Do total de vagas ofertadas, 10% são destinadas a pessoas com deficiência, 25% a candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 60 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 50 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 20 R$ 1.691,80 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE COZINHA 2 R$ 1.962,00 + BENEFÍCIOS
- ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO 5 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2 R$ 2.033,30 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE BALCÃO 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 10 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 40 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 7 R$ 1.680,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE ESTOQUE 10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 21 R$ 1.622,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 1 R$ 1.784,50 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PADEIRO 40 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE SUSHIMAN 30 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS
- BALCONISTA 5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO 5 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- COPEIRO DE HOSPITAL 6 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- CORTADOR DE MÁRMORE 1 R$ 2.356,04 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL 2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- CUMIM 10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- ELETROMECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 3 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS
- EMPACOTADOR, A MÃO 25 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- FARMACÊUTICO 15 R$ 2.380,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE CAIXA 2 R$ 1.631,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 35 R$ 1.814,00 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM 2 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- MAÎTRE - NO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO 4 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- OFICIAL DE MANUTENÇÃO CIVIL 20 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 53 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE PROCESSO DE PRODUÇÃO 10 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE TELECOBRANÇA 10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO 10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 5 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- PIZZAIOLO 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- PORTEIRO 4 R$ 2.028,15 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 69 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO AUTOMOTIVO SUL 1 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO) 2 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 10 R$ 2.025,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 8 R$ 1.738,52 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 208 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando: