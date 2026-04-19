Agências e empresas oferecem 854 vagas de emprego

O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.

postado em 19/04/2026 06:00 / atualizado em 19/04/2026 06:00
A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

OPORTUNIDADES

CATHO

VAGAS ABERTAS

A Catho reúne mais de 3 mil vagas abertas em todo o país para profissionais em início de carreira, sendo mais de 1.600 oportunidades para jovem aprendiz e mais de 1.700 para estágio. As vagas são voltadas a jovens e estudantes do ensino técnico e superior, com oportunidades em áreas como administrativo, atendimento, logística, varejo, marketing, finanças, recursos humanos, tecnologia e engenharia. As posições estão distribuídas em diversas regiões do Brasil e incluem empresas de diferentes portes, com benefícios como vale-transporte, assistência médica, seguro de vida e programas de capacitação. A iniciativa ganha destaque em abril por conta do Dia do Jovem (13) e do Dia do Jovem Aprendiz (24). Para participar, o candidato deve se inscrever gratuitamente pelo site ou aplicativo https://www.catho.com.br.

CORREIOS

JOVEM APRENDIZ

As inscrições para o Programa Jovem Aprendiz dos Correios foram prorrogadas até a próxima quarta-feira. Ao todo, são  548 vagas, além de cadastro reserva em todo o país. Para se candidatar, os estudantes devem ter idade entre 14 e 21 anos completos no momento da contratação e estar cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental. As inscrições devem ser realizadas por meio do site www.correios.com.br/, na aba Programa Jovem Aprendiz, até 11 de abril. O processo seletivo considerará critérios socioeconômicos informados durante as inscrições, priorizando jovens em situação de vulnerabilidade social. Do total de vagas ofertadas, 10% são destinadas a pessoas com deficiência, 25% a candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

 

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO  60 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO)  50 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA  20 R$ 1.691,80 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE COZINHA  2 R$ 1.962,00 + BENEFÍCIOS 
  • ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO  5 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  2 R$ 2.033,30 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE BALCÃO  1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE LANCHONETE  10 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE PADARIA  40 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE COZINHA 7 R$ 1.680,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE ESTOQUE  10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LIMPEZA  21 R$ 1.622,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO  1 R$ 1.784,50 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE PADEIRO  40 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE SUSHIMAN  30 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS 
  • BALCONISTA  5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • CARPINTEIRO  5 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • COPEIRO DE HOSPITAL  6 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • CORTADOR DE MÁRMORE  1 R$ 2.356,04 + BENEFÍCIOS 
  • COZINHEIRO GERAL  2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS 
  • CUMIM  10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • ELETROMECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES  3 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS 
  • EMPACOTADOR, A MÃO  25 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR  1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • FARMACÊUTICO  15 R$ 2.380,00 + BENEFÍCIOS 
  • FISCAL DE CAIXA  2 R$ 1.631,00 + BENEFÍCIOS 
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS  35 R$ 1.814,00 + BENEFÍCIOS 
  • GARÇOM  2 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • MAÎTRE - NO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO  4 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • OFICIAL DE MANUTENÇÃO CIVIL  20 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE CAIXA  53 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE PROCESSO DE PRODUÇÃO  10 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE TELECOBRANÇA  10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO  10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • PEDREIRO  5 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • PIZZAIOLO  30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • PORTEIRO  4 R$ 2.028,15 + BENEFÍCIOS 
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS  69 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • TÉCNICO AUTOMOTIVO  SUL 1 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO)  2 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA  10 R$ 2.025,00 + BENEFÍCIOS 
  • TÉCNICO EM NUTRIÇÃO  8 R$ 1.738,52 + BENEFÍCIOS 
  • VENDEDOR INTERNO  208 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste


 

