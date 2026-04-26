Confira lista com 63 concursos abertos e 17.338 vagas em todo o país

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Nessa semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 63 concursos e 17.338 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal tem dois concursos abertos com 450 vagas. Entre os nacionais, há oito certames abertos para 2.211 oportunidades. Para o Centro-Oeste, há oito seleções abertas com 1.159 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são nove concursos com 381 postos vagos. Há ainda sete seleções de concursos estaduais com 10.860 vagas. Já para os municipais, há 19 concursos e 2.075 vagas. Nas universidades federais, são sete processos seletivos e 197 oportunidades. Nos institutos federais há três certames abertos com cinco vagas.

DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES/DF)

Inscrições até 5 de maio pelo site https://www.avalia.org.br/. Concurso com 300 vagas para o cargo de: Condutor de Veículo de Urgência e Emergência (150); Técnico de Apoio Operacional - Padioleiro (150). Salário: R$ 4.045,76 a R$ 4.045,76. Taxa: 26,01.

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (PCDF)

Inscrições até 27 de abril pelo site: https://www.cebraspe.org.br/concursos/. Concurso com 150 vagas para o cargo de: médico radiologista imagenologista (CR). Salário: R$ 13.359,56. Taxa: 310.



NACIONAIS

NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. (NAV BRASIL)

Inscrições até 28 de maio pelo site: https://conhecimento.fgv.br/navbrasil26. Concurso com 130 vagas para o cargo de: assistente social (1 ac, 1 n); técnico em infraestrutura e manutenção eletrotécnica (1); técnico em infraestrutura e manutenção eletrônica (1); técnico em infraestrutura e manutenção mecânica (1); técnico em infraestrutura e manutenção edificações (1); profissional técnico de navegação aérea - operador de torre de controle (32 ac, 13 n, 2 vagas i, 1 q, 3 pcd); advogado (3 ac, 1 n, 1 pcd); analista de comunicação social e mkt (1); analista de gestão (22 ac, 9 n, 1 i, 1 q, 2 pcd); contador (1 ac, 1 n); pedagogo (1); psicólogo (1); analista de tecnologia (4 ac, 2 n, 1 pcd); engenheiro civil (2 ac, 1 n, 1 pcd); engenheiro de telecomunicações (1); engenheiro de software (1); engenheiro mecânico (1); engenheiro eletrônico (1); engenheiro eletricista (1 ac, 1 n); meteorologista (6 ac, 3 n, 1 vaga pcd). Salário: R$ 4.632,10 a R$ 10.868,68. Taxa: 310.

ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS (ESA)

Inscrições até 4 de maio pelo site https://www.esa.eb.mil.br/. Concurso com 1.100 vagas para os cargos de: área combatente/logística e aviação (masculino) (910); área combatente/logística e aviação (feminino) (105);área músico (ambos os sexos);clarineta em mib/clarineta em sib (8);saxhorne barítono em sib/saxhorne baixo em sib (4);trombone tenor em sib (de vara)/trombone baixo em sib (de vara) (7);trompa em fá (1);trompete em mib/sib - cornetim em sib/flueglhorne em sib (6);tuba em mib/tuba em sib (4);área saúde (ambos os sexos);técnico em enfermagem (55). Salário: Não informado. Taxa: 95.

ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO(ESPCEX)

Inscrições até 29 de maio pelo site https://www.espcex.eb.mil.br/index.php/concurso. Concurso com 440 vagas para o cargo de: aspirante a oficial do exército brasileiro. Salário: não especificado. Taxa: R$ 100

SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO (SMV)

Inscrições até 30 de abril presencialmente no endereço Rua Bernardo Ramos, 253 – Centro Manaus (AM) das 8h às 14h45. Concurso sem especificações do número de vagas para os cargos de: bacharel em pedagogia; bacharel em engenharia ambiental; bacharel em arquivologia; bacharel em ciência da computação, engenharia da computação, engenharia de software, sistemas de informação ou tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. Salário: não especificado.



ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO (ESFCEX)

Inscrições até 12 de junho pelo site www.esfcex.eb.mil.br. Concurso com 180 vagas para os cargos administração(4): ciências contábeis (3) comunicação social - jornalismo (1) direito (3); economia (2); enfermagem (12); estatística (1); informática (3); psicologia (1); pedagogia (1); veterinária(1); magistério biologia (2); magistério geografia (3); magistério história (2); magistério inglês (3); magistério matemática (4); magistério português (4); magistério química (4); magistério física (2); magistério italiano (1);padre católico apostólico romano (2);anestesiologia (5); cancerologia/oncologia (2 - nacionais e regionais: fortaleza, belém, juiz de fora, recife, campo grande, porto alegre); cardiologia (2 - nacionais e regionais: porto alegre, campo grande); cardiologia intervencionista (hemodinâmica) (nacional: rio de janeiro, porto alegre); cirurgia de cabeça e pescoço (1); cirurgia geral (6); cirurgia de mão (1); cirurgia vascular (2); clínica médica (2); endocrinologia (2); endoscopia digestiva (2 - nacionais e regionais: recife, porto alegre);geriatria (1); ginecologia e obstetrícia (4); hematologia e hemoterapia (2 - nacionais e regionais: juiz de fora, belém); infectologia (2); mastologia (3); medicina da família - saúde da família (10); medicina intensiva (2 - nacionais e regionais: juiz de fora, natal, rio de janeiro, curitiba, porto alegre, belém); medicina intensiva pediátrica (1); nefrologia (2); neurologia (4); neurocirurgia (nacional e regionais: rio de janeiro, são paulo) neonatologia (nacional: rio de janeiro) oftalmologia (4) ortopedia/traumatologia (4 - nacional, e em cirurgias de joelho/ombro nas regiões informadas no edital); otorrinolaringologia (3); patologia (1); pediatria (4); pneumologia (2); proctologia (nacionais e regionais: são paulo, campo grande) ;psiquiatria (2 - nacionais e regionais: juiz de fora, recife, são paulo, rio de janeiro); radiologia (3 - nacionais e regionais: salvador, porto alegre, são paulo, recife); reumatologia (1) sem especialidade (22); urologia (3);farmácia (4); farmácia oncológica (4); cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial (3); implantodontia (1); dentística restauradora(1) e odontologia hospitalar (3);. salário:não informado. Taxa: R$ 150.

SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA (SSPM)

Inscrições até 4 de maio pelo site www.marinha.mil.br/cgcfn. Concurso com 156 vagas para a soldado fuzileiro naval: sendo 142 para o sexo masculino e 14 para o sexo feminino, nas funções típicas de atividades militares. Salário: R$ 1.526,92. Taxa: R$ 110.

FORÇA AÉREA BRASILEIRA — ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR (EPCAR)

Inscrições até 23 de junho pelo site https://www.fab.mil.br/. Concurso com 150 vagas para a área de aluno do curso preparatório de cadetes do ar. Salário: R$ 7.490 após formação. Taxa: R$ 100.

ACADEMIA DA FORÇA AÉREA (AFA)

Inscrições até 27 de abril pelo site https://www.fab.mil.br/. Concurso com 55 vagas para os cargos de intendente(25); oficiais aviadores(10) e infantaria(20) . Salário: R$ 1.500. Taxa: R$ 120



CENTRO—OESTE

PREFEITURA DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO

Inscrições até 6 de maio pelo site: https://institutojkma.org/. Concurso com 86 vagas para os cargos de: engenheiro de tráfego (2); assistente técnico de trânsito e mobilidade urbana (4); agente de trânsito (60); fiscal de transportes e mobilidade urbana (20). Salário:R$ R$ 2.114,19 a R$ 9.696. Taxa: R$ 108 a R$ 138.

PREFEITURA DE MINAÇU — GO

Inscrições até 24 de junho pelo site https://sistemas.institutoverbena.ufg.br/2026/concurso-prefeitura-minacu/ . Concurso com 90 vagas para os cargos de fiscal de serviços urbanos; fiscal de tributos; fiscal de vigilância sanitária; médico anestesista; médico cardiologista; médico clínico geral; médico dermatologista; médico endocrinologista; médico ortopedista/traumatologista; médico pediatra; médico psiquiatra; procurador; professor – biologia – zona rural; professor – biologia – zona urbana; professor – educação física – zona rural; professor – educação física – zona urbana; professor – geografia – zona rural; professor – geografia – zona urbana; professor – história – zona rural; professor – história – zona urbana; professor – letras – português/inglês – zona rural; professor – letras – português/inglês – zona urbana; professor – matemática – zona rural; professor – matemática – zona urbana; professor – pedagogia – zona rural e professor – pedagogia – zona urbana. Salário: R$ 4.050 a R$ 21.783,92. Taxa: R$ 150.

PREFEITURA DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

Inscrições até 7 de maio pelo site https://institutoverbena.ufg.br/. Concurso com 765 vagas para os cargos de: agente de educação (50); assistente de educação monitor (50); assistente social (10); auxiliar em saúde bucal (2); biomédico (3); bioquímico (5); cirurgião-dentista (10); condutor socorrista (5); enfermeiro (20); engenheiro civil (2); escriturário (10); farmacêutico 30h (5); farmacêutico 40h (5); fiscal de obras (3); fiscal de postura (3); fiscal de transporte público e trânsito (3); fiscal de tributos (4); fiscal de higiene sanitária (3); fiscal de meio ambiente (3); fisioterapeuta (5); fonoaudiólogo (6); médico clínico geral (13); motorista oficial (5); nutricionista (7); orientador educacional (25); professor de educação básica professor de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (200); professor de ensino fundamental dos anos finais ciências (20); professor de ensino fundamental dos anos finais educação artística (9); professor de ensino fundamental dos anos finais educação física (12); professor de ensino fundamental dos anos finais ensino religioso (2); professor de ensino fundamental dos anos finais espanhol (3); professor de ensino fundamental dos anos finais geografia (20); professor de ensino fundamental dos anos finais história (20); professor de ensino fundamental dos anos finais inglês (20); professor de ensino fundamental dos anos finais matemática (60); professor de ensino fundamental dos anos finais música (3); professor de ensino fundamental dos anos finais português (60); psicólogo (7); secretário escolar (30); supervisor pedagógico (10); técnico de enfermagem (20); técnico de laboratório (5); técnico em radiologia (2); terapeuta ocupacional (3); veterinário (2). Salário: R$ 1.544,98 e R$ 6.084,71. Taxa: R$ 100.

PREFEITURA DE TRINDADE - GO

Inscrições até 6 de maio presencialmente na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada na Avenida Manoel Monteiro, S/N, Lote 01, Centro, Trindade-GO. Concurso com 162 vagas para os cargos de supervisor de cadastros do cadastro único (1); técnico de análise de dados e sistemas do cadastro único (1); assistente social do cadastro único (6); cadastrador/entrevistador/digitador do cadastro único (16); assistente social (16); psicólogo (12); técnico de referência do scfv (3); orientador social (42); facilitador de oficina de música/violão (2); facilitador de oficina de inclusão digital (2); facilitador de oficina de costura (2); facilitador de oficina de panificação (2); facilitador de oficina instrutor de artes marciais (2); facilitador de oficina de dança (2); instrutor de idiomas (2); instrutor de libras (2); assistente social (10); psicólogo(a) (10); advogado (1); orientador social do creas (6); assistente social (2); psicólogo (1); pedagogo (1); monitor/cuidador — diurno (4); monitor/cuidador — noturno (4); auxiliar de monitor/cuidador (4); cozinheira (2); serviço de família acolhedora; assistente social (2); psicólogo(a) (2). Salário: R$ 1.980,94 a R$ 4.170,40. Taxa: Não há.



INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO)

Inscrições até 30 de abril presencialmente na Sede do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Rodovia GO 239, Km 83, Vila de São Jorge, Alto Paraíso de Goiás. Concurso com 2 vagas para os cargos de: agente temporário ambiental — uso público I; agente temporário ambiental –- uso público II. Salário: R$ 1.621 a R$ 2.431,50 . Taxa: Não há.

PREFEITURA DE CÂMARA DE SENADOR CANEDO - GO

Inscrições até 29 de maio pelo site https://www.consulpam.com.br/. Concurso com 25 vagas para os cargos de assistente administrativo (2); cerimonialista (1); cinegrafista (1); fotógrafo (1); garçom (1); técnico em sonoplastia (1); operador de audiovisual (1); técnico de manutenção e conservação predial (1); técnico em segurança do trabalho (1); técnico de telecomunicações e estruturas de rede (1); técnico de informática (1); analista legislativo (1); jornalista (1); revisor de texto (1); arquivista (1); designer gráfico (2); tecnólogo da informação (ti) (2); analista de mídias institucionais (2); intérprete de libras (1); procurador jurídico (1); analista legislativo técnico jurídico (1). Salário: R$ 4.425,53 a R$ 11.903,79. Taxa: R$ 80.

PREFEITURA DE HIDRÔLANDIA - GO

Inscrições até 12 de maio pelo site https://www.itame.com.br/. Concurso com 18 vagas para os cargos de auxiliar de serviços braçais (15); fiscal de edificações e loteamentos (1); fiscal de tributos nível 2 (2). Salário: R$ 1.687,00 a R$ 3.357,17. Taxa: R$ 80 a R$ 170.

PREFEITURA DE MAMBAÍ - GO

Inscrições até 24 de maio pelo site https://portal.jpad.com.br/. Concurso com 11 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde (11). Salário:R$ 3.242. Taxa: R$ 150.

CONSELHOS

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 9ª REGIÃO (CRECI-BA),

Inscrições até 20 de maio pelo site: https://www.quadrix.org.br/. Concurso com 15 vagas para os cargos de: profissional de suporte técnico (pst) - assistente administrativo - alagoinhas (cr); profissional de suporte técnico (pst) - assistente administrativo - barreiras (cr); profissional de suporte técnico (pst) - assistente administrativo - feira de santana (cr); profissional de suporte técnico (pst) - assistente administrativo - ilhéus (cr); profissional de suporte técnico (pst) - assistente administrativo - itabuna (cr); profissional de suporte técnico (pst) - assistente administrativo - juazeiro (cr); profissional de suporte técnico (pst) - assistente administrativo - luís eduardo magalhães (1 vaga efetiva + cr); profissional de suporte técnico (pst) - assistente administrativo - porto seguro (1 vaga efetiva + cr); profissional de suporte técnico (pst) - assistente administrativo - salvador (10 vagas efetivas + cr); profissional de suporte técnico (pst) - assistente administrativo - santo antônio de jesus (cr); profissional de suporte técnico (pst) - assistente administrativo - teixeira de freitas (1 vaga efetiva + cr); profissional de suporte técnico (pst) - assistente administrativo - vitória da conquista (cr); profissional analista superior (pas) - agente fiscal - salvador (2 vagas efetivas + cr). salário: r$ 1.910,88 a r$ 3.522,36 taxa: R$ 60 (nível médio) e de R$ 65 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO PIAUÍ (CORE - PI)

Inscrições até 20 de maio pelo site: https://www.quadrix.org.br/. Concurso com 4 vagas para os cargos de: assistente administrativo (1 vaga + cr); fiscal (1 vaga + cr); assistente jurídico (1 vaga + cr); contador (1 vaga + cr). Salário: R$ 3.947,08 a R$ 6.500,00. Taxa: R$ 75 (nível médio) e de R$ 90 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DE SÃO PAULO (CREFONO-2/SP)

Inscrições até 20 de maio pelo site: https://www.quadrix.org.br. Concurso com 5 vagas para os cargos de: agente fiscal (cr); analista de fiscalização (5 vagas imediatas + cr). Salário: R$ 3.283,07 a R$ 5.246,54. Taxa: R$ 65 (nível médio) e de R$ 68 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 11ª REGIÃO (CREF-11/MS)

Inscrições até 20 de maio pelo site: https://www.quadrix.org.br. Concurso com 5 vagas para os cargos de: Assistente administrativo (3 vagas ac, 1 vaga pn); agente de fiscalização (cr); analista contábil (cr); analista de suporte em tecnologia da informação (cr); procurador jurídico (1 vaga). Salário: R$ 3.104,32 a R$ 6.474,71. Taxa: R$ 65 (nível médio) e de R$ 75 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 5ª REGIÃO (CRBM-5),

Inscrições até 11 de maio pelo site: https://www.institutoibest.org.br/. Concurso com 5 vagas para os cargos de: contador (1 vaga + cr) - porto alegre/rs; fiscal biomédico (1 vaga + cr) - florianópolis/sc; fiscal biomédico (1 vaga + cr) - porto alegre/sc; agente administrativo (1 vaga + cr) - porto alegre/rs; agente administrativo (1 vaga + cr) - florianópolis/sc. Salário: R$ 3.492,32 a R$ 5.088,60. Taxa: R$ 50 (nível médio) e de R$ 60 (nível superior).

CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA (CFBM)

Inscrições até 4 de maio pelo site: https://www.institutoconsulplan.org.br/. Concurso com 40 vagas para os cargos de: Advogado (1 + 9 cr); contador (1 + 9 cr); fiscal biomédico (3 + 7 cr); analista de comunicação - webdesigner (1 + 9 cr). Salário: R$ 13.000 a R$ 15.000. Taxa: R$ 79,50.

CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 2ª REGIÃO (CRBM2)

Inscrições até 7 de maio pelo site: https://institutoindec.org.br/ Concurso com 39 vagas para os cargos de: fiscal Biomédico: recife/pe (1 vaga + cr), salvador/ba (1 vaga + cr), maceió/al (1 vaga + cr), teresina/pi (1 vaga + cr), aracaju/se (cr), joão pessoa/pb (cr), natal/rn (cr), fortaleza/ce (cr), são luís/ma (cr); advogado: recife/pe (1 vaga + cr), salvador/ba (cr), maceió/al (cr), aracaju/se (cr), joão pessoa/pb (cr), natal/rn (cr), fortaleza/ce (cr), teresina/pi (cr), são luís/ma (cr); contador: recife/pe (1 vaga + cr), salvador/ba (cr), maceió/al (cr), aracaju/se (cr), joão pessoa/pb (cr), natal/rn (cr), fortaleza/ce (cr), teresina/pi (cr), são luís/ma (cr); agente administrativo: recife/pe (3 vagas + cr), salvador/ba (cr), maceió/al (cr), aracaju/se (cr), joão pessoa/pb (cr), natal/rn (cr), fortaleza/ce (cr), teresina/pi (cr), são luís/ma (cr). Salário: R$ 13.227,84 a R$ 6.660,35. Taxa: R$ 110 (nível médio) e de R$ 125 (nível superior).

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 9ª REGIÃO – (CREFONO-9)

Inscrições até 6 de maio pelo site: https://www.quadrix.org.br/ Concurso com 180 vagas e cadastro reserva para os cargos de auxiliar administrativo e fonoaudiólogo fiscal. Salário: R$ 2.300 a R$ 4.000. Taxa: R$ 60 (nível médio) a R$ 62 (nível superior).





LOCAIS — ESTADUAIS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (MP - ES)

Inscrições até 11 de junho pelo site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/mpes26. Concurso com 60 vagas para os cargos de: Agente de Apoio - Administrativo (20); Agente Técnico - Administrador (2); Agente Técnico - Antropólogo (1); Agente Técnico - Arquiteto (1); Agente Técnico - Assistente Social (1); Agente Técnico - Atuário (1); Agente Técnico - Biólogo (1); Agente Técnico - Contador (1); Agente Técnico - Desenvolvedor (1); Agente Técnico - DevOps (1); Agente Técnico - Economista (1); Agente Técnico - Enfermeiro (1); Agente Técnico - Engenheiro Agrônomo (1); Agente Técnico - Engenheiro Ambiental (1); Agente Técnico - Engenheiro Civil (1); Agente Técnico - Engenheiro de Produção (1); Agente Técnico - Engenheiro de Segurança do Trabalho (1); Agente Técnico - Engenheiro Mecânico (1); Agente Técnico - Estatístico (1); Agente Técnico - Fisioterapeuta (1); Agente Técnico - Governança em TI (1); Agente Técnico - Historiador (1); Agente Técnico - Inovação (1); Agente Técnico - Médico-Veterinário (1); Agente Técnico - Nutricionista (1); Agente Técnico - Operador de Infraestrutura (1); Agente Técnico - Operador de Redes e Telecomunicações (1); Agente Técnico - Pedagogo (1); Agente Técnico - Psicólogo (1); Agente Técnico - Qualidade e Testes de Software (1); Agente Técnico - Suporte ao Usuário (1); Agente Especializado - Analista de Experiência do Usuário - UX (1); Agente Especializado - Analista de Infraestrutura (1); Agente Especializado - Analista de Segurança da Informação (1); Agente Especializado - Analista de Sistemas (1); Agente Especializado - Cientista de Dados e Inteligência de Negócios (1); Agente Especializado - Engenheiro de Dados (1); Agente Especializado - Médico (1); Agente Especializado - Médico do Trabalho (1); Agente Especializado - Médico Psiquiatra (1). Salário: R$ 2.300 a R$ 4.000. Taxa: R$ 60 a R$ 62. Salário: R$ 5.073,26 a R$ 10.453,81. Taxa: R$ 95 a R$ 120.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA (ALE-RR)

Inscrições até 6 de maio pelo site: https://bit.ly/4mmliGI. Concurso com 226 vagas para o cargo de: procurador da ale - rr - classe inicial (6); consultor legislativo - área 1 (1); consultor legislativo - área 2 (1); consultor legislativo - área 3 (1); consultor legislativo - área 4 (1); consultor legislativo - área 5 (1); administrador (1); administrador legislativo (2) analista de acervo (2); analista de controle interno (5); analista de infraestrutura de rede e tecnologia da informação (2); analista de planejamento e orçamento (5); analista de segurança da informação (2); assistente social (4); biblioteconomista (2); contador (5) economista (1); enfermeiro (3); engenheiro civil (1); engenheiro elétrico (1); gestor público (1); jornalista (6); médico clínico geral (2) médico do trabalho (1); pedagogo (1) ; psicólogo (3); psiquiatra (1); publicitário (1); relações públicas e cerimonial (2) ;revisor (4); programador (5) taquígrafo (4); técnico em edificações (1); técnico em enfermagem (2) técnico em informática (1); técnico em segurança do trabalho (2); designer gráfico (2); assistente legislativo (132); repórter cinematográfico (4); repórter fotográfico (4).Salário: R$ 5.815,15 a R$ 39.589,56. Taxa variam conforme o cargo: R$ 300 para procurador, R$ 200 para consultor legislativo, R$ 150 para analista legislativo e R$ 100 para técnico legislativo especializado e técnico legislativo.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (PM/SP)

Inscrições até 7 de maio pelo site: https://www.vunesp.com.br/. Concurso com 36 vagas para o cargo de: anestesiologia (3); cirurgia de cabeça e pescoço (1); cirurgia gástrica e do aparelho digestivo (1); clínica geral (2); endocrinologia (1); endoscopia (1); fisiatria (1); ginecologia (2); hematologia (1); medicina de emergência (2); medicina do trabalho (1); medicina intensiva (4); neurologia clínica (2); oncologia (2); otorrinolaringologia (2); patologia clínica e medicina laboratorial (1); pneumologia (1); psiquiatria (4); radiologia (2); urologia (2). Salário: R$ 9.832,41. Taxa: R$ 250.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS (PMAL)



Inscrições até 30 de abril pelo site: https: https://www.cebraspe.org.br/concursos/pm_al_26. Concurso com 530 vagas para o cargo de: oficial de estado-maior (30 + cr);soldado do quadro de praças (500 + cr). Salário: R$ 2.354,67 a 11.563,77. Taxa: R$ 150.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA (SED-SC)

Inscrições até 28 de abril pelo site: https://concursos.furb.br/ Concurso com 10 mil vagas para os cargos de administrador (42); analista de informática (42); analista técnico administrativo ii (52); gestão e apoio técnico administrativo (4.718); assistente de educação (300); assistente técnico-pedagógico (318); administrador escolar (400); orientador educacional (1.600); supervisor escolar (2.000) e consultor educacional (100). Salário: R$ 5.895.60 a R$ 11.521,24. Taxa: R$ 100.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DE ALAGOAS (DER-AL)

Inscrições até 14 de maio pelo site: https://www.cebraspe.org.br/. concurso com 10 vagas para o cargo de assessor técnico rodoviário – engenheiro civil. Salário: R$ 8.458,49. Taxa: R$ 150.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DO SUL (MP-MS)

Inscrições até 3 de maio pelo site: https://bit.ly/4s9jlyK. Concurso com 8 vagas para o cargo de promotor de justiça substituto. Salário: R$ 33.988,99. Taxa: R$ 320.

LOCAIS — MUNICIPAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Inscrições até 28 de abril pelo site: https://www.consulplan.net/. Concurso com 50 vagas para os cargos de professor docente i (46 + 2 pcd + 2 negros + cr). Salário: R$ 3.749,16 a R$ 5.998,65. Taxa: R$ 48.

CÂMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA - RJ

Inscrições até 20 de maio pelo site https://www.acaobahiaorganizacao.com.br/. Concurso com 28 vagas para os cargos de assistente administrativo (20); técnico de ti (1); técnico intérprete e tradutor de libras (2); procurador legislativo (1); contador (1); auditor (1); controlador (1) e arquivista (1). Salário: R$ 3.000 a R$ 8.000.

PREFEITURA DE AROEIRAS - PB

Inscrições até 24 de maio pelo site https://www.funvapi.com.br/. Concurso com 99 vagas para os cargos de assistente social (2); arquiteto (1); analista de comunicação social (1); agente administrativo (4); agente comunitário de saúde - bairro torres (1); agente comunitário de saúde - conjunto cehap (1); agente comunitário de saúde - sítio ponciano (1); auxiliar de serviços gerais (20); auxiliar de serviços gerais (limpeza urbana) (10); advogado do creas (1); biomédico plantonista (1); cirurgião dentista (2); endodontista (1); enfermeiro (2); enfermeiro plantonista (1); engenheiro agrônomo (1); fiscal de vigilância sanitária e ambiental (1); farmacêutico plantonista (1); fonoaudiólogo (2); mecânico (1); médico cardiologista (1); médico clínico geral (1); médico endocrinologista (1); médico neurologista (1); médico pediatra (1); médico radiologista (1); médico urologista (1); médico veterinário (1); motorista categoria b (2); motorista categoria d (2); motorista de transporte escolar (2); nutricionista (1); professor de ensino fundamental i (1º ao 5º ano e educação infantil) (10); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de língua portuguesa (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de matemática (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de educação física (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de história (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de geografia (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de ciências (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de inglês (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de artes (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de ensino religioso (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de espanhol (1); professor de ensino fundamental ii (6º ao 9º ano) de ética (1); psicólogo educacional (1); psicólogo (1); psicopedagogo (1); terapeuta ocupacional (1); técnico de laboratório (1); técnico do trabalho (1); técnico em radiologia (1) e operador de máquina motoniveladora (1). Salário: R$ 1.621 a R$ 14.000. Taxa: R$ 53,70 a R$ 103,70.

PREFEITURA DE MARINGÁ - PR

Inscrições até 7 de maio pelo site https://www.fundacaofafipa.org.br/. Concurso com 168 vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de auxiliar operacional temporário (feminino) (40); auxiliar operacional temporário (masculino) (20); agente administrativo temporário (40); cuidador infantil temporário (feminino) (50); educador de base temporário (feminino) (9); educador de base temporário (masculino) (9); assistente social temporário (cr); educador social temporário (cr) e psicólogo temporário (cr). Salário: R$ 1.849,82 a R$ 6.672,92. Taxa: R$ 20 a R$ 80.

PREFEITURA DE MATO LEITÃO - RS

Inscrições até 17 de maio pelo site https://www.legalleconcursos.com.br/. Concurso com 21 vagas, além de cadastro reserva, para os cargos de agente de controle interno (1); arquiteto (1); assistente social (1); atendente de farmácia (1); auxiliar administrativo (3); auxiliar em saúde bucal (2); cirurgião dentista esf 40h (1); cirurgião dentista esf 20h (cr); enfermeiro 40h (1); enfermeiro 30h (1); engenheiro (cr); farmacêutico (1); médico ginecologista-obstetra (cr); motorista (3); operador de máquinas (1); psicólogo (1); técnico em enfermagem 40h (2) e técnico em enfermagem 20h (1). Salário: R$ 2.002,20 a R$ 10.511,54. Taxa: R$ 80 a R$ 120.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA

Inscrições até 22 de maio pelo site https://institutojkma.org/. concurso com 950 vagas para os cargos de: professor da educação infantil (118); professor do ensino fundamental - anos iniciais (424); professor do ensino fundamental - anos finais - arte (20); professor do ensino fundamental - anos finais - ensino religioso (10); professor do ensino fundamental - anos finais - ciências (29); professor do ensino fundamental - anos finais - educação física (49); professor do ensino fundamental - anos finais - filosofia (15); professor do ensino fundamental - anos finais - geografia (17); professor do ensino fundamental - anos finais - história (18); professor do ensino fundamental - anos finais - história e cultura afro-brasileira, africana e indígena (12); professor do ensino fundamental - anos finais - letras/inglês (46); professor do ensino fundamental - anos finais - música (12); professor do ensino fundamental - anos finais - língua portuguesa (61); professor do ensino fundamental - anos finais - matemática (56); professor especialista em educação especial (48); professor intérprete de libras (15). Salário: R$ 6.914,37. Taxa: R$ 145.

PREFEITURA DE MACEIÓ - AL

Inscrições até 7 de maio pelo site: https://www.copeve.ufal.br/sistema. Concurso com 50 vagas e cadastro de reserva para o cargo de guarda civil municipal. Salário: R$ 1.842,55. Taxa: R$ 120.

PREFEITURA DE ANTÔNIO CARLOS - SC

Inscrições até 6 de maio pelo site: https://univali.selecao.net.br/. Concurso com 17 vagas para os cargos de: dentista (1); enfermeiro (1); engenheiro civil (1); especialista em educação especial (1); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); médico (1); médico ginecologista (1); médico pediatra (cr); médico psiquiatra (1); procurador (1); professor (2); profissional de educação física (1); psicopedagogo (cr); auxiliar de educação infantil (cr); fiscal de meio ambiente (1); fiscal de obras e postura (cr); fiscal de vigilância sanitária (1); técnico em enfermagem (1); técnico em saúde bucal (1); auxiliar de conservação e limpeza (1); merendeira (1); operador de máquina (1). Salário:R$ 1.623,27 a R$ 15.691,55. Taxa: R$ 95 a R$ 130.

PREFEITURA DE MACAÉ - RJ

Inscrições até 30 de abril pelo site: https://conhecimento.fgv.br/. Concurso com 191 vagas para os cargos de: técnico em saúde bucal (10); cirurgião-dentista estomatologista (1); cirurgião-dentista protesista (5); cirurgião-dentista — pacientes com necessidades especiais (5); cirurgião-dentista bucomaxilofacial diarista (6); cirurgião-dentista endodontista (5); cirurgião-dentista odontopediatra (3); médico cirurgião pediátrico (18); médico –- estratégia de saúde da família (esf) (29); médico diarista –- infectologista (4); médico i diarista — endocrinologista (6); médico i diarista — cardiologista (5); médico i diarista — geriatra (3); médico i diarista –- mastologista (6); médico i diarista –- neurologista (9); médico i diarista — pneumologista (6); médico i diarista –- proctologista (3); médico i diarista –- psiquiatra (9); médico i –- patologista (6); médico i — reumatologista (6); médico plantonista - endoscopista digestivo (1); enfermeiro do trabalho (2); médico diarista –- pediatra (43). Salário: R$ 2.497,34 até R$ 11.114,50. Taxa: R$ 90 a R$ 170.

PREFEITURA DE PLANALTO - PR

Inscrições até 28 de abril pelo site: https://www.fundacaofafipa.org.br/. Concurso com 76 vagas para os cargos de:auxiliar administrativo (4); auxiliar de consultório dentário (2); eletricista i (1); educador infantil (6); fiscal de obras (cr); técnico em enfermagem (5); assistente social (2); auditor fiscal (1); contador i (cr); contador ii (cr); engenheiro civil (1); enfermeiro (4); fonoaudiólogo (1); médico veterinário (cr); odontólogo (1); orientador pedagógico (cr); professor iii (45); professor de artes (cr); professor de inglês (cr); professor de educação física (cr); psicólogo (2 vagas + cr); psicopedagogo (cr); terapeuta ocupacional (1). Salário: R$ 2.484,30 a R$ 9.738,75. Taxa: R$ 100 a R$ 120.

PREFEITURA DE DONA EMMA - SC

Inscrições até 28 de abril pelo site: https://portal.editais.legalleconcursos.com.br/. Concurso com 20 vagas para os cargos de:assistente de educação (1); assistente social educacional (1); assistente técnico - pedagógico (1); engenheiro civil (1); monitor de transporte escolar (1); professor (10); professor de artes (1); professor de educação física (1); professor de língua estrangeira - inglês (1); psicólogo educacional (1); vigilante (1). Salário: R$ 2.144,38 a R$ 8.006,48. Taxa: R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE CATANDUVAS - PR

Inscrições até 28 de abril pelo site: https://concursos.unioeste.br/. Concurso com 46 vagas para os cargos de:agente de apoio (1); cozinheira (6); agente comunitário de saúde (cr); agente de endemias (cr); assistente administrativo (1); assistente educacional (5); atendente de consultório dentário (cr); eletricista (1); mecânico (1); motorista (3); operador de máquinas (1); professor (13); técnico de enfermagem (cr); técnico de higiene dental (cr); técnico de informática (1); técnico em radiologia (cr); topógrafo (1); assistente social (2); auditor fiscal (1); dentista (1); enfermeiro (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil 20h (cr); engenheiro civil 40h (1); farmacêutico (cr); fisioterapeuta (cr); fonoaudiólogo (1); médico (1); médico plantonista (cr); médico veterinário (cr); nutricionista (1); procurador jurídico (1); profissional de educação física (cr); psicólogo (cr); terapeuta ocupacional (1). Salário: 1.742,94 a R$ 27.118,37. Taxa: R$ 50 a R$ 150.

PREFEITURA DE AMPARO DA SERRA - MG

Inscrições até 28 de abril pelo site: https://portal.mbgestaopublica.com.br/. Concurso com 9 vagas para os cargos de: agente comunitário de saúde ESF rural (4); agente comunitário de Saúde ESF urbano (3); agente de combate às endemias (2). Salário: R$ 3.242,00. Taxa: R$ 110.

PREFEITURA DE ITAPAGIPE - MG

Inscrições até 4 de maio pelo site: https://novo.ibgpconcursos.com.br/. Concurso com 162 vagas para os cargos de: coveiro (1); cozinheiro (8); faxineiro (30); guarda-noturno (2); motorista (12); motorista de ambulância (6); operador de serra (1); operário (10); pedreiro (2); zelador (3); auxiliar administrativo (20); auxiliar de consultório dentário (3); cuidador social (3); educador social (2); monitor escolar (6); porteiro (4); técnico em enfermagem (10); técnico em radiologia (1); analista clínico (2); assistente social (4); cirurgião-dentista (2); educador físico (2); enfermeiro (10); farmacêutico (3); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); nutricionista (2); pedagogo (2); psicólogo (6); terapeuta ocupacional (2). Salário: R$ 1.669,57 a R$ 3.412,92. Taxa: R$ 60 a R$ 100.

PREFEITURA DE PIRATININGA - SP

Inscrições até 3 de maio pelo site https://portal.institutoibepp.com.br/. Concurso com 67 vagas para os cargos de médico de saúde da família (1); médico psiquiatra (2); agente comunitário de saúde (1); agente educacional (20); auxiliar de enfermagem (5); escriturário (7); fiscal ambiental (1); técnico em farmácia (2); ajudante geral (10); motorista (5); operador de máquinas (cr); pedreiro (3) e servente (10). Salário: R$ 2.700 a R$ 5.100. Taxa: R$ 35 a R$ 85.

PREFEITURA DE ITAPEVA - SP

Inscrições até 7 de maio pelo site https://institutomais.org.br/. Concurso com 23 vagas para os cargos de auxiliar de odontologia (1); motorista (carteira d) (8); motorista de transporte escolar (1); educador social (1); oficial de procuradoria (1); técnico de segurança do trabalho (1); fonoaudiólogo (3); médico psiquiatra (2) e psicólogo (5). Salário: R$ 1.621,00 a R$ 5.721,43. Taxa: R$ 35 a R$ 60.

PREFEITURA DE BOCAIÚVA - MG

Inscrições até 18 de maio pelo site https://cotec-fadenor.selecao.net.br/. Concurso com 60 vagas para o cargo de agente comunitário de saúde. Salário: R$ 3.036. Taxa: R$ 60.

CÂMARA DE RIO DAS OSTRAS - RJ

Inscrições até 1º de junho pelo site acaobahiaorganizacao.com.br. Concurso com 38 vagas para os cargos de assistente legislativo (19); auxiliar de segurança legislativa (8); técnico em informática (2); consultor legislativo (5); procurador legislativo (2) e contador legislativo (2). Salário: R$ 2.180 a R$5.713. Taxa: R$ 95 a R$ 120.



UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PARAÍBA (UFPB)

Inscrições até o dia 30 de abril feitas presencialmente na secretaria do departamento responsável por cada área. Concurso com 31 vagas para o cargo de geografia física e geotecnologias (1); língua inglesa (1); língua portuguesa e linguística (1); doenças infectocontagiosas (1); relações étnico-raciais para licenciatura em ciências das religiões (1); fundamentos psicológicos da educação (1); finanças (1); matemática atuarial (1); gestão pública (1); relações internacionais (2); mecânica das estruturas e dos sólidos (1); recursos hídricos (1); mecânica dos sólidos (1); gestão de operações e qualidade (1); farmacologia (1); saúde coletiva (1); estágio supervisionado iii, iv e v em odontologia (1); organização e gestão de eventos escolares/crescimento e desenvolvimento (1); esportes coletivos: futebol e futsal (1); audiologia (1); economia e direito privado (1); direito público (1); biologia molecular (1); bioética e direitos humanos, proteção da propriedade intelectual, educação das relações étnico-raciais e educação ambiental (1); música - instrumentação musical - performance baixo elétrico (1); engenharia de computação (1); prática desportiva (1); administração geral (1); antropologia (1); economia (1). Salário: R$ 3.181,39 a R$ 5.215,39. Taxa: R$ 150 a R$ 180.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO (UEMA)

Inscrições prorrogadas até o dia 25 de maio pelo site: https://concursoseseletivos.uema.br/. Concurso com 52 vagas para o cargo de professor: ciências biológicas/botânica (1); ciências biológicas/zoologia (1); letras/língua portuguesa (1); linguística/letras: língua portuguesa; línguas clássicas (1); linguística/letras: teoria literária; literatura brasileira (1); educação/fundamentos da educação (1) professor de matemática (4) professor de meteorologia: meteorologia sinótica (1); meteorologia: sensoriamento remoto da atmosfera (1); ciência da computação: processamento de sinais (1); ciência da computação: processamento de linguagem natural (1); ciência da computação: aprendizagem de máquina (2); psicologia do desenvolvimento humano (1); fundamentos e medidas em psicologia (1); psicologia: tratamento e prevenção psicológica (1); psicologia social (1); psicologia do ensino e da aprendizagem (1); tópicos específicos de educação (1); direito público (1); direito privado (1); : teoria do direito (2); ciências da saúde/saúde coletiva (1); enfermagem de saúde pública (1); saúde coletiva: saúde pública (1); engenharia agrícola (1); fitossanidade (1); fitotecnia (2); linguística, letras e artes/letras (1); enfermagem obstétrica (1); enfermagem psiquiátrica (1); enfermagem de saúde pública (1); enfermagem médico-cirúrgica (1); fisioterapia e terapia ocupacional (2); ciências da saúde/fonoaudiologia (2); medicina: clínica médica (1); ciência da computação: metodologia e técnicas de computação (2); engenharia elétrica: circuitos elétricos, magnéticos e eletrônicos (2); física geral (2); ciências exatas e da terra/matemática (2); matemática: álgebra (1). Salário: R$ 11.294,38. Taxa: R$ 300.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS (UFT)

Inscrições prorrogadas até o dia 4 de maio pelo site: https://bit.ly/4tdZwrv. Concurso com 16 vagas para o cargo de técnico-administrativos: assistente em administração (2); técnico em tecnologia da informação (2); técnico em agropecuária (1); técnico em enfermagem (1); técnico de laboratório na área de comunicação social (1); administrador (1); auditor (1); médico na área de clínica médica (2); médico na área de medicina da família e comunidade (1); médico na área de medicina do trabalho (1); médico na área de psiquiatria (1); pedagogo (1); técnico em assuntos educacionais (1). Salário: R$ 3.181,39 a R$ 5.215,39. Taxa: R$ 150 a R$ 180.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM)

Inscrições até o dia 5 de maio pelo site: https://bit.ly/4tOBPWt. Concurso com 41 vagas para o cargo de professor: ciências sociais aplicadas/direito/direito constitucional, frederico westphalen (1); ciências sociais aplicadas/direito/direito penal/direito processual penal, frederico westphalen (1); linguística, letras e artes/linguística/linguística aplicada, frederico westphalen (1); ciências exatas e da terra/astronomia/astrofísica estelar/astrofísica do meio interestelar/astrofísica extragalática/cosmologia, santa maria (1); ciências humanas/educação/ensino-aprendizagem (ênfase em ensino de física), santa maria (1); ciências exatas e da terra/química/química inorgânica, santa maria (2); ciências agrárias/medicina veterinária/medicina veterinária preventiva/doenças infecciosas de animais (ênfase em virologia animal), santa maria (1); ciências agrárias/medicina veterinária/medicina veterinária preventiva, santa maria (1); ciências da saúde/fisioterapia e terapia ocupacional (ênfase em recursos terapêuticos aplicados à fisioterapia), santa maria (1); ciências da saúde/fisioterapia e terapia ocupacional, santa maria (1); ciências humanas/educação/ensino-aprendizagem (ênfase em educação matemática), santa maria (1); ciências humanas/educação/educação especial, santa maria (1); linguística, letras e artes/linguística/teoria e análise linguística, santa maria (1); engenharias/engenharia aeroespacial/aerodinâmica/dinâmica de voo/propulsão aeroespacial, santa maria (1); ciências sociais aplicadas/comunicação/comunicação visual (com ênfase em produção editorial), santa maria (1). Salário: R$ 13.288,85. Taxa: R$ 398.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS (UNEAL)

Inscrições prorrogadas até o dia 27 de abril pelo site: https://www.cebraspe.org.br/concursos/une_al_26 . Concurso com 41 vagas para o cargo de: analista administrativo - área: análise de sistemas (1 + cr); analista administrativo - área: assistência social (1 + cr); analista administrativo - área: biblioteconomia (2 + cr); analista administrativo - área: ciências contábeis (2 + cr); analista administrativo - área: desenvolvimento e inovação (1 + cr);analista administrativo - área: direito (1 vaga + cr); analista administrativo - área: psicologia (2 + cr); analista administrativo - área: secretariado (1 + cr); analista administrativo - área: técnico em assuntos educacionais (16 + cr); analista administrativo - área: técnico especializado em linguagem de sinais (libras) (2 vagas + cr); gestor em planejamento de educação - área: planejamento (4 vagas + cr); gestor em planejamento de educação - área: gestão (8 + cr). Salário: R$ 5.324,13. Taxa: R$ 120.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MATO GROSSO DO SUL (UEMS)



Inscrições até o dia 15 de maio pelo site: https://ead4.uems.br/. Concurso com 12 vagas para o cargo de: professor de letras/língua portuguesa (1); terapia ocupacional (2); fonoaudiologia (2); psicologia e avaliação psicológica (1); psicologia, políticas públicas e processos psicossociais (1); psicologia do comportamento e da cognição (1); psicologia (1); turismo (1); direito (1); pedagogia intercultural indígena (1). Salário: R$ 8.188,33 a R$ 11.539,54 . Taxa: R$ 212,36.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

Inscrições prorrogadas até o dia 12 de maio pelo site: https://uspdigital.usp.br/gr/admissao. Concurso com 4 vagas para o cargo de: Edital nº 213/2025: engenharia de computação (1); edital nº 214/2025: sistemas computacionais (1); edital nº 215/2025: tecnologias e sistemas de software e de dados (1); edital nº 216/2025: princípios e aplicações em engenharia mecânica (1). Salário:R$ 11.539,54 a R$ 8.188,33. Taxa: R$ 212,36.



INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA (IFBA)

Inscrições até 27 de abril pelo site: https://bit.ly/4tZTwTn. Concurso com 3 vagas para professor substituto na área de ciência da computação (1); língua portuguesa para surdos (1); química (1). Salário: R$4.975,59. Taxa: Não imformada.





INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO (IFMA)

Inscrições até 27 de abril pelo site:https://bit.ly/4sZQ0rf .Concurso com 1 vaga para professor substituto na área de administração (1). Salário: R$ 4.326,60 a R$ 8.058,29 4.326,60. Taxa: R$ 50.





INSTITUTO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (IFUSP)

Inscrições até 7 de julho pelo site: https://uspdigital.usp.br/admissaodocente. Concurso com 1 vaga para o cargo de: professor doutor na área de física de sistemas complexos com aplicações e problemas biológicos (1). Salário: R$ 16.353,01. Taxa: Não informado.