Agências e empresas oferecem 713 vagas de emprego

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

OPORTUNIDADES

SES-DF

Processo seletivo

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) abriu o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 300 profissionais e 600 para o cadastro reserva. São 150 vagas para analista em gestão e assistência pública à saúde (condutor de veículo de urgência e emergência) mais 300 em cadastro reserva e 150 para técnico em gestão e assistência pública à saúde (padioleiro) com mais 300 para cadastro reserva. Com remunerações que podem chegar a R$4.134,01. O processo seletivo contará com a classificação dos candidatos com base na análise de títulos e experiência profissional. Para participar, é necessário ser brasileiro (ou português com direitos equivalentes), ter pelo menos 18 anos na data da contratação e estar regular com as obrigações eleitorais e militares. Os requisitos específico para condutor de veículo de urgência e energia são: nível superior completo; CNH categoria “D” ou “E” com EAR; idade mínima de 21 anos; curso de Condutor de Veículo de Transporte de Emergência (CVTE) e experiência comprovada de, no mínimo, um ano na função. Já para o Padioleiro: certificado de conclusão do ensino médio. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Avalia: https://www.avalia.org.br/, entre às 10h de 23 de abril e às 20h de 5 de maio de 2026. A taxa de participação é de R$ 26,01 e o resultado está previsto para ser divulgado em 8 de junho de 2026.

Grupo Boticário

Vagas abertas

O Grupo Boticário abriu 160 vagas. As vagas são destinadas para: Distrito Federal, Pará, Bahia, Ceará, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grando do Sul, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Piauí e Mato Grosso. Para Brasília, é apenas uma oportunidade. As vagas abrangem funções administrativas, operacionais, comerciais e tecnológicas. Os cargos disponíveis são: agente de captação de novos revendedores, analista de qualidade I, assistente de cobrança, assistente força vendas central, especialista funcional, digital product manager, estoquista e pessoa consultora de beleza. As exigências das vagas variam de ensino superior completo e conhecimento prévio em áreas de tecnologia, logística e gestão ou oportunidades que aceitam ensino médio completo com experiências no varejo. Os benefícios incluem assistência médica, plano odontológico, vale-alimentação, vale-refeição, seguro de vida e Previdência Privada. Os interessados podem acessar o site:https://bit.ly/48l1my para conferir os requisitos necessários e realizar a inscrição.

Senac

Empego

O Senac-DF abriu processo seletivo para a contratação de ajudante de cozinha e técnico em nutrição júnior. A vaga de ajudante de cozinha paga R$ 3.082,08 por 40 horas semanais. Os requisitos são ensino médio completo, curso de ajudante ou auxiliar de cozinha e experiência mínima de seis meses na função. O profissional será responsável pelo preparo de saladas, guarnições, fundos e caldos, higienização e corte de hortifrútis, manipulação de alimentos conforme normas de Boas Práticas, além da limpeza e manutenção de equipamentos e do ambiente de trabalho. Para técnico em nutrição júnior, o salário é de R$ 4.228,92, com a mesma carga horária. O cargo exige certificado de curso técnico em nutrição, registro ativo no Conselho Regional de Nutricionistas (CRN) e seis meses de experiência em unidades de Alimentação e Nutrição. Entre as atribuições estão atendimento a clientes internos e externos, acompanhamento de rotinas administrativas, educacionais, financeiras e contábeis, análise de documentos, criação de relatórios e planilhas, gestão de documentos técnico-administrativos e planejamento de eventos. Ambas as vagas são CLT e oferecem vale-transporte, assistência médica, vale-alimentação, auxílio-creche, previdência privada e seguro de vida. As inscrições vão até o dia 4 de maio e os interessado devem fazer a inscrição pelo site: dfsenac.empregare.com/pt-br/vagas

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 60 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 50 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 4 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE BALCONISTA 30 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 20 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 46 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 10 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE FATURAMENTO 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 32 R$ 1.622,00 + BENEFÍCIOS



AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 10 R$ 1.655,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PADEIRO 50 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PESSOAL 1 R$ 1.924,53 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE SUSHIMAN 30 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS

CAMAREIRO DE HOTEL 20 R$ 2.118,00 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 2 R$ 1.720,68 + BENEFÍCIOS

COORDENADOR DE TURNO - ÁREA DE PAPEL 5 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DO SERVIÇO DOMÉSTICO 1 R$ 2.200,00 + BENEFÍCIOS

CUIDADOR DE IDOSOS 1 R$173,00 (dia) + BENEFÍCIOS

EMPACOTADOR, A MÃO 15 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 1 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 55 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 10 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS

INSTALADOR-REPARADOR DE REDE ELÉTRICA 2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

MANOBRISTA 6 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL 20 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 65 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 11 R$ 2.085,00 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 111 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 10 R$ 2.025,00 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 1 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 2 R$ 2.106,00 + BENEFÍCIOS

TOSADOR 1 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS



Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste