Atividades gratuitas para a comunidade de Sobradinho II

Correio Braziliense

Renata D'aguiar, fundadora do instituto, explicou como vão funcionar as oficinas - (crédito: Divulgação/RF)

Sobradinho II recebeu neste sábado (25) a mais nova unidade do Instituto Reciclando o Futuro, com serviços socioassistenciais gratuitos voltados a moradores em situação de vulnerabilidade. A estrutura fica no Condomínio Minichácaras – QMS 22 – Lote 1A, e funciona diariamente de 9 às 18 horas.

A iniciativa, em parceria com a instituição Cequalis, oferece atividades esportivas, cursos de capacitação profissional e programas educativos para toda a comunidade. Entre os destaques estão artes marciais, dança, artesanato, línguas estrangeiras (inglês e francês) e capoterapia. Além disso, o espaço pode vir a ser utilizado para cursinhos preparatórios, alfabetização de jovens e adultos, e outras instruções voltadas ao desenvolvimento pessoal e profissional.

Atleta do instituto, Heloísa Alves Rodrigues, 14 anos, mora em Sobradinho II e pratica jiu-jitsu há três meses. “Para mim, o esporte mudou tudo. É muito importante ter esse projeto perto de casa, porque ajuda não apenas a mim, mas muitas outras pessoas. A gente evolui a cada dia”, conta a dona de 12 medalhas.

A parceria já conta com 150 atendidos, mas tem capacidade para chegar a 500 pessoas a partir de 8 anos de idade. A expectativa é ampliar ainda mais o acesso da população a oportunidades de educação, esporte e qualificação profissional.

Com a inauguração em Sobradinho II, o Instituto chega a 14 unidades no Distrito Federal e Entorno, incluindo cidades de Goiás, impactando mais de 60 mil famílias desde sua fundação, em 2017. O instituto nasceu inspirado nas histórias de vida dos catadores do antigo maior lixão a céu aberto da América Latina, localizado na Cidade Estrutural, e transformou essa realidade em um movimento de impacto social, oferecendo educação, capacitação e dignidade.

“O Reciclando o Futuro atua há mais de 10 anos e já transformou a vida de 60 mil famílias em todo o DF. Nosso papel é levar cidadania a mais e mais pessoas”, destacou a fundadora do instituto, Renata D'aguiar.

Entre os projetos em execução estão:

Elas: artesanato e economia criativa, com 900 mulheres beneficiadas.

Costurando Sonhos: cursos de corte e costura para 200 mulheres em Samambaia, 26 de Setembro e Candangolândia.



Capacita Mulheres: 690 vagas para mulheres em diversas cidades do DF e Goiás.

A Arte de Cozinhar: cozinha itinerante que qualificará cerca de 200 mulheres em confeitaria criativa, com lançamento no dia 30 de abril.

Todos os projetos do Instituto são 100% gratuitos, destinados a pessoas de todas as idades, e buscam ampliar o acesso a oportunidades para aqueles em situação de vulnerabilidade social.

Inscrições e informações: www.reciclandoofuturo.com.br

Telefone: (61) 99939-8079