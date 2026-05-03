Agências e empresas oferecem 924 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
IGESDF
VAGAS PARA FARMACÊUTICO
O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) abriu processo seletivo para o cargo de farmacêutico administrativo, na especialidade de pesquisa clínica, com inscrições de 27 de abril a 3 de maio pelo site: https://igesdf.org.br/. A oportunidade é para formação de cadastro reserva, com remuneração de R$ 6.192,94 e benefícios como auxílio transporte, abono semestral, clube de descontos e folga no aniversário, com contratações que podem ser determinadas, indeterminadas ou intermitentes. Para participar, é necessário ter diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), registro no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), pós-graduação na área da saúde, registro no Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal (CRF) e experiência mínima de seis meses em pesquisa clínica. Conhecimentos em PowerBI, SEI e atuação em Sesmt são considerados diferenciais.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 30 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 50 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE PADEIRO 7 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 5 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE BALCÃO 4 R$40,00 dia + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 56 R$ 1.650,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 21 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 10 R$ 2.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE CONFEITEIRO 1 R$ 1.751,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COORDENAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PRIMEIRA
- A QUARTA SÉRIES 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 63 R$ 1.638,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 30 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LOGÍSTICA 2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE MARCENEIRO 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PEDREIRO 4 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO ASA SUL 1 R$ 1.780,00 + BENEFÍCIOS
- BOMBEIRO HIDRÁULICO 10 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO 15 R$ 2.439,38 + BENEFÍCIOS
- CHAPISTA DE LANCHONETE 3 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- CONSULTOR DE VENDAS 60 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- COPEIRO 2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL 3 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- CUMIM 5 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA 24 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- EMBALADOR, A MÃO 14 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- EMPACOTADOR, A MÃO 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ENCANADOR 4 R$ 2.490,00 + BENEFÍCIOS
- ENCARREGADO ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES 10 R$ 3.200,00 + BENEFÍCIOS
- ENFERMEIRO 2 R$ 400,00 quinzena + BENEFÍCIOS
- ESTOQUISTA 4 R$ 1.650,00 + BENEFÍCIOS
- FARMACÊUTICO 3 R$ 6.000,00 + BENEFÍCIOS
- FIEL DE DEPÓSITO 13 R$ 1.690,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 25 R$ 1.814,30 + BENEFÍCIOS
- GERENTE DE LOGÍSTICA (ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO) 1 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO 1 R$ 2.235,00 + BENEFÍCIOS
- GERENTE DE RESTAURANTE 2 R$ 3.500,00 + BENEFÍCIOS
- INSTALADOR HIDRÁULICO 10 R$ 3.200,00 + BENEFÍCIOS
- MARCENEIRO 2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- MESTRE (CONSTRUÇÃO CIVIL) 20 R$ 3.200,00 + BENEFÍCIOS
- MESTRE DE OBRAS 10 R$ 3.718,00 + BENEFÍCIOS
- MONTADOR DE ACESSÓRIOS 2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA DE CAMINHÃO SOBRADINHO 2 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA ENTREGADOR 13 R$ 1.650,00 + BENEFÍCIOS
- OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL 20 R$ 2.800,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 108 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 59 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- PINTOR DE OBRAS 20 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- PRODUTOR DE MODA 3 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 90 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- SECRETÁRIO ESCOLAR (TECNÓLOGO) 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- SERRALHEIRO 15 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 40 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- SUBCHEFE DE COZINHA 1 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando: