GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 924 vagas de emprego

O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.

postado em 03/05/2026 06:00 / atualizado em 03/05/2026 06:00
A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

IGESDF

VAGAS PARA FARMACÊUTICO

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) abriu processo seletivo para o cargo de farmacêutico administrativo, na especialidade de pesquisa clínica, com inscrições de 27 de abril a 3 de maio pelo site: https://igesdf.org.br/. A oportunidade é para formação de cadastro reserva, com remuneração de R$ 6.192,94 e benefícios como auxílio transporte, abono semestral, clube de descontos e folga no aniversário, com contratações que podem ser determinadas, indeterminadas ou intermitentes. Para participar, é necessário ter diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), registro no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), pós-graduação na área da saúde, registro no Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal (CRF) e experiência mínima de seis meses em pesquisa clínica. Conhecimentos em PowerBI, SEI e atuação em Sesmt são considerados diferenciais.

 

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO  30 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE OBRAS  50 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE PADEIRO  7 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL  5 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE BALCÃO  4 R$40,00 dia + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE LANCHONETE  56 R$ 1.650,00 + BENEFÍCIOS 
  •  ATENDENTE DE PADARIA  21 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR ADMINISTRATIVO  10 R$ 2.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE CONFEITEIRO  1 R$ 1.751,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE COORDENAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL DE PRIMEIRA
  • A QUARTA SÉRIES  1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE COZINHA  63 R$ 1.638,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LIMPEZA  30 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LOGÍSTICA  2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE MARCENEIRO  2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE PEDREIRO  4 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO ASA SUL 1 R$ 1.780,00 + BENEFÍCIOS 
  • BOMBEIRO HIDRÁULICO  10 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • CARPINTEIRO  15 R$ 2.439,38 + BENEFÍCIOS 
  • CHAPISTA DE LANCHONETE  3 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • CONSULTOR DE VENDAS  60 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • COPEIRO  2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS 
  • COZINHEIRO GERAL  3 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • CUMIM  5 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS 
  • ELETRICISTA  24 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • EMBALADOR, A MÃO  14 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • EMPACOTADOR, A MÃO  10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • ENCANADOR  4 R$ 2.490,00 + BENEFÍCIOS 
  • ENCARREGADO ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES  10 R$ 3.200,00 + BENEFÍCIOS 
  • ENFERMEIRO  2 R$ 400,00 quinzena + BENEFÍCIOS 
  • ESTOQUISTA  4 R$ 1.650,00 + BENEFÍCIOS 
  • FARMACÊUTICO  3 R$ 6.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • FIEL DE DEPÓSITO  13 R$ 1.690,00 + BENEFÍCIOS 
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS  25 R$ 1.814,30 + BENEFÍCIOS 
  • GERENTE DE LOGÍSTICA (ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO)  1 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO  1 R$ 2.235,00 + BENEFÍCIOS 
  • GERENTE DE RESTAURANTE  2 R$ 3.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • INSTALADOR HIDRÁULICO  10 R$ 3.200,00 + BENEFÍCIOS 
  • MARCENEIRO  2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • MESTRE (CONSTRUÇÃO CIVIL)  20 R$ 3.200,00 + BENEFÍCIOS 
  • MESTRE DE OBRAS  10 R$ 3.718,00 + BENEFÍCIOS 
  • MONTADOR DE ACESSÓRIOS  2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • MOTORISTA DE CAMINHÃO SOBRADINHO 2 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • MOTORISTA ENTREGADOR  13 R$ 1.650,00 + BENEFÍCIOS 
  • OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL  20 R$ 2.800,00 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE CAIXA  108 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • PEDREIRO  59 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • PINTOR DE OBRAS  20 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • PRODUTOR DE MODA  3 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS  10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS  90 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • SECRETÁRIO ESCOLAR (TECNÓLOGO)  1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • SERRALHEIRO  15 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • SERVENTE DE OBRAS  40 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS 
  • SUBCHEFE DE COZINHA  1 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

 

 

 


 

