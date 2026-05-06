Bancorbrás marca presença no RH Summit 2026

Correio Braziliense

Durante o encontro, o grupo destaca sua atuação no segmento B2B - (crédito: Divulgação/ Bancobrás)

Por João Hermógenes*

Começou nesta terça-feira (6/5) a RH Summit 2026, exposição que reuniu representantes dos setores de recursos humanos de grandes empresas de todo o planeta e que também contou com a presença do Grupo Bancorbrás.

Durante o encontro, o grupo destaca a atuação no segmento B2B (com foco na experiência do cliente e na ampliação de soluções para empresas). Entre os destaques está o Trib Pass, plataforma digital que permite à área de Recursos Humanos configurar e gerenciar benefícios de viagens de forma centralizada, por meio de uma interface simples e intuitiva

“A participação no RH Summit integra a estratégia da Bancorbrás de ampliar sua presença no mercado corporativo, apresentando soluções que conectam tecnologia, gestão e experiência do colaborador”, aponta Viviane Santana, Coordenadora da Bancorbrás Corporativo.

A equipe da Bancorbrás Corporativo também estará presente no evento. A agência especializada em viagens corporativas do Grupo Bancorbrás adaptou sua atuação às demandas de um mercado em expansão, integrando soluções de mobilidade, hospedagem e logística que respondem às necessidades específicas de cada cliente, com foco na eficiência de custos e na qualidade operacional.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá



