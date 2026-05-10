Agências e empresas oferecem 1.096 vagas de emprego

Correio Braziliense

. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

OPORTUNIDADES

C&A

Processo seletivo

A C&A abriu processo seletivo para vagas de home office. Os profissionais contratados trabalharão, principalmente, com análise de dados e automação de processos, desempenhando atividades como a elaboração de relatórios com Excel e Power BI; desenvolvimento de fluxos automatizados com Power Automate; manipulação e análise de dados utilizando SQL; avaliação de indicadores e dados complexos e criação de soluções inovadoras em plataformas no/low-code. Os requisitos para as vagas são ensino superior em áreas de exatas; domínio avançado de Excel (incluindo Power Query e tabelas dinâmicas); conhecimento intermediário em Power BI (DAX e modelagem de dados); experiência com análise de indicadores de performance e um perfil organizado, analítico e com facilidade para aprender novas ferramentas. Além da bolsa salarial, a C&A oferece assistência médica e odontológica, telemedicina e apoio psicológico, gympass e convênio farmácia, bônus anual, folga no aniversarios, vale-alimentação e descontos exclusivos em produtos da marca. O processo seletivo contém três etapas, a inscrição, a triagem e análises de currículos e por último a contratação. Para se inscrever, acesse o site: https://cea.gupy.io/.

Organizações PaulOOctavio

Quer ser trainee?

O conglomerado de empresas Organizações PaulOOctavio abre a 6° edição do programa de trainee com inscrições até 31 de maio para pessoas com formação acadêmica concluída entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2026 para as áreas de engenharia civil engenharia elétrica, engenharia mecânica, arquitetura, business shopping center, gastronomia e tecnologia da informação. Sendo sete vagas ofertadas no total, com duração de um ano sobre regime CLT com direito a remuneração e vale-refeição; plano de saúde; seguro de vida em grupo; plano odontológico e vale-transporte. O programa conta com sete etapas de avaliação classificatórias e eliminatórias com datas de divulgação do resultado final e início do programa a definir. A corporação busca pessoas com Interesse em contribuir com ideias inovadoras, agregar valor e buscar soluções diferenciadas e diz que "é uma oportunidade única de desenvolvimento profissional, com um programa dinâmico que inclui job rotation, desafios reais e contato direto com as principais lideranças da organização". inscrições abertas através do site: lp.paulooctavio.com.br/trainee.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 62 R$ 1.729,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 26 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 15 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE PINTOR 2 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE VENDAS 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE BALCONISTA 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 40 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 5 R$ 1.742,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE CABELEIREIRO 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 36 R$ 150,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 15 R$ 1.655,99 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE VIDRACEIRO 4 R$ 1.655,99 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 20 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

BALCONISTA DE AÇOUGUE 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

CABELEIREIRO 5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

CAMAREIRA DE HOTEL 10 R$ 150,00 + BENEFÍCIOS

CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA 2 R$ 3.542,51 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 3 R$ 2.300,00 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 10 R$ 170,00 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 190 R$ 1.736,00 + BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO 3 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 70 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 13 R$ 150,00 + BENEFÍCIOS

INSTALADOR-REPARADOR DE REDES TELEFÔNICAS E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

MONTADOR 40 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 190 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 65 R$ 2.235,00 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) 20 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 12 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS

PRODUTOR DE MODA 3 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

PROMOTOR DE VENDAS 5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 146 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 5 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 10 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS

SOLDADOR 5 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR DE CONSÓRCIO SETORES COMPLEMENTARES 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR DE PLANO DE SAÚDE SETORES COMPLEMENTARES 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 5 R$ 1.690,00 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 7 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

VIDRACEIRO 2 R$ 1.655,99 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste