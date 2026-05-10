GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 1.096 vagas de emprego

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Início Eu estudante Trabalho & Formação
Correio Braziliense
postado em 10/05/2026 06:00 / atualizado em 10/05/2026 06:00
. - (crédito: EuEstudante)
. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

 

OPORTUNIDADES

C&A

Processo seletivo 

A C&A abriu processo seletivo para vagas de home office. Os profissionais contratados trabalharão, principalmente, com análise de dados e automação de processos, desempenhando atividades como a elaboração de relatórios com Excel e Power BI; desenvolvimento de fluxos automatizados com Power Automate; manipulação e análise de dados utilizando SQL; avaliação de indicadores e dados complexos e criação de soluções inovadoras em plataformas no/low-code. Os requisitos para as vagas são ensino superior em áreas de exatas; domínio avançado de Excel (incluindo Power Query e tabelas dinâmicas); conhecimento intermediário em Power BI (DAX e modelagem de dados); experiência com análise de indicadores de performance e um perfil organizado, analítico e com facilidade para aprender novas ferramentas. Além da bolsa salarial, a C&A oferece assistência médica e odontológica, telemedicina e apoio psicológico, gympass e convênio farmácia, bônus anual, folga no aniversarios, vale-alimentação e descontos exclusivos em produtos da marca. O processo seletivo contém três etapas, a inscrição, a triagem e análises de currículos e por último a contratação. Para se inscrever, acesse o site:  https://cea.gupy.io/

Organizações PaulOOctavio

Quer ser trainee? 

O conglomerado de empresas Organizações PaulOOctavio abre a 6° edição do programa de trainee com inscrições até 31 de maio para pessoas com formação acadêmica concluída entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2026 para as áreas de engenharia civil engenharia elétrica, engenharia mecânica, arquitetura, business shopping center, gastronomia e tecnologia da informação. Sendo sete vagas ofertadas no total, com duração de um ano sobre regime CLT com direito a remuneração e vale-refeição; plano de saúde; seguro de vida em grupo; plano odontológico e  vale-transporte. O programa conta com sete etapas de avaliação classificatórias e eliminatórias com datas de divulgação do resultado final e início do programa a definir. A corporação busca pessoas com Interesse em contribuir com ideias inovadoras, agregar valor e buscar soluções diferenciadas e diz que "é uma oportunidade única de desenvolvimento profissional, com um programa dinâmico que inclui job rotation, desafios reais e contato direto com as principais lideranças da organização".  inscrições abertas através do site: lp.paulooctavio.com.br/trainee

 

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO  62 R$ 1.729,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA  26 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE OBRAS  15 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE PINTOR  2 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS 
  • ASSISTENTE DE VENDAS  2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE BALCONISTA  10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE PADARIA  40 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS  5 R$ 1.742,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE CABELEIREIRO  2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE COZINHA  36 R$ 150,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LIMPEZA  10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO  15 R$ 1.655,99 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE VIDRACEIRO  4 R$ 1.655,99 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  20 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • BALCONISTA DE AÇOUGUE  10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • CABELEIREIRO 5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • CAMAREIRA DE HOTEL  10 R$ 150,00 + BENEFÍCIOS 
  • CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA  2 R$ 3.542,51 + BENEFÍCIOS 
  • COZINHEIRO DE RESTAURANTE  3 R$ 2.300,00 + BENEFÍCIOS 
  • COZINHEIRO GERAL  10 R$ 170,00 + BENEFÍCIOS 
  • EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR  10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • ESTOQUISTA  190 R$ 1.736,00 + BENEFÍCIOS 
  • FIEL DE DEPÓSITO  3 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS  70 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • GARÇOM  13 R$ 150,00 + BENEFÍCIOS 
  • INSTALADOR-REPARADOR DE REDES TELEFÔNICAS E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS 
  • MONTADOR  40 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE CAIXA 190 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS  
  • OPERADOR DE EMPILHADEIRA  65 R$ 2.235,00 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE VENDAS (LOJAS)  20 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • PEDREIRO  12 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • PRODUTOR DE MODA  3 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • PROMOTOR DE VENDAS  5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS  
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS  146 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • SERRALHEIRO  5 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • SERVENTE DE OBRAS  10 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS 
  • SOLDADOR  5 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • VENDEDOR DE CONSÓRCIO SETORES COMPLEMENTARES 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • VENDEDOR DE PLANO DE SAÚDE SETORES COMPLEMENTARES 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • VENDEDOR INTERNO  5 R$ 1.690,00 + BENEFÍCIOS 
  • VENDEDOR PRACISTA  7 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • VIDRACEIRO  2 R$ 1.655,99 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

 

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

 

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