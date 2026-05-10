Agências e empresas oferecem 1.096 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
OPORTUNIDADES
C&A
Processo seletivo
A C&A abriu processo seletivo para vagas de home office. Os profissionais contratados trabalharão, principalmente, com análise de dados e automação de processos, desempenhando atividades como a elaboração de relatórios com Excel e Power BI; desenvolvimento de fluxos automatizados com Power Automate; manipulação e análise de dados utilizando SQL; avaliação de indicadores e dados complexos e criação de soluções inovadoras em plataformas no/low-code. Os requisitos para as vagas são ensino superior em áreas de exatas; domínio avançado de Excel (incluindo Power Query e tabelas dinâmicas); conhecimento intermediário em Power BI (DAX e modelagem de dados); experiência com análise de indicadores de performance e um perfil organizado, analítico e com facilidade para aprender novas ferramentas. Além da bolsa salarial, a C&A oferece assistência médica e odontológica, telemedicina e apoio psicológico, gympass e convênio farmácia, bônus anual, folga no aniversarios, vale-alimentação e descontos exclusivos em produtos da marca. O processo seletivo contém três etapas, a inscrição, a triagem e análises de currículos e por último a contratação. Para se inscrever, acesse o site: https://cea.gupy.io/.
Organizações PaulOOctavio
Quer ser trainee?
O conglomerado de empresas Organizações PaulOOctavio abre a 6° edição do programa de trainee com inscrições até 31 de maio para pessoas com formação acadêmica concluída entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2026 para as áreas de engenharia civil engenharia elétrica, engenharia mecânica, arquitetura, business shopping center, gastronomia e tecnologia da informação. Sendo sete vagas ofertadas no total, com duração de um ano sobre regime CLT com direito a remuneração e vale-refeição; plano de saúde; seguro de vida em grupo; plano odontológico e vale-transporte. O programa conta com sete etapas de avaliação classificatórias e eliminatórias com datas de divulgação do resultado final e início do programa a definir. A corporação busca pessoas com Interesse em contribuir com ideias inovadoras, agregar valor e buscar soluções diferenciadas e diz que "é uma oportunidade única de desenvolvimento profissional, com um programa dinâmico que inclui job rotation, desafios reais e contato direto com as principais lideranças da organização". inscrições abertas através do site: lp.paulooctavio.com.br/trainee.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 62 R$ 1.729,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 26 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 15 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE PINTOR 2 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- ASSISTENTE DE VENDAS 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE BALCONISTA 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 40 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 5 R$ 1.742,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE CABELEIREIRO 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 36 R$ 150,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 15 R$ 1.655,99 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE VIDRACEIRO 4 R$ 1.655,99 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 20 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- BALCONISTA DE AÇOUGUE 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- CABELEIREIRO 5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- CAMAREIRA DE HOTEL 10 R$ 150,00 + BENEFÍCIOS
- CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA 2 R$ 3.542,51 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO DE RESTAURANTE 3 R$ 2.300,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL 10 R$ 170,00 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- ESTOQUISTA 190 R$ 1.736,00 + BENEFÍCIOS
- FIEL DE DEPÓSITO 3 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 70 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM 13 R$ 150,00 + BENEFÍCIOS
- INSTALADOR-REPARADOR DE REDES TELEFÔNICAS E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- MONTADOR 40 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 190 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA 65 R$ 2.235,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) 20 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 12 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- PRODUTOR DE MODA 3 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- PROMOTOR DE VENDAS 5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 146 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- SERRALHEIRO 5 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 10 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- SOLDADOR 5 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR DE CONSÓRCIO SETORES COMPLEMENTARES 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR DE PLANO DE SAÚDE SETORES COMPLEMENTARES 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 5 R$ 1.690,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR PRACISTA 7 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- VIDRACEIRO 2 R$ 1.655,99 + BENEFÍCIOS
Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando: