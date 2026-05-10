Agência brasiliense assina primeira campanha nacional da Abear

Correio Braziliense

A campanha destaca os limites por passageiro, as regras de armazenamento a bordo e uma calculadora interativa - (crédito: Divulgação)

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) acaba de lançar a Tem Regra, campanha com objetivo de informar aos passageiros de aviões acerca das novas regras sobre o transporte de carregadores portáteis (power banks) em aeronaves. A iniciativa nacional tem a criação e gestão da agência brasiliense Candanga Criativa.

A campanha está disponível em temregra.com.br, endereço que reúne os limites por passageiro, as regras de armazenamento a bordo e uma calculadora interativa que converte mAh em Wh para que o passageiro saiba, antes de sair de casa, se o aparelho pode viajar com ele.

A Abear é cliente da Candanga Criativa há um ano. Nesse período, a agência assinou a renovação da identidade visual da associação, trabalho que reposicionou a marca institucionalmente. A campanha Tem Regra é o primeiro projeto em nível nacional da parceria, e marca a estreia da agência do Distrito Federal em uma iniciativa com alcance e envolvimento de todo o ecossistema da aviação civil brasileira, uma vez que o Ministério de Portos e Aeroportos e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) estão envolvidos, bem como as companhias aéreas.

Com apenas dois anos de existência, a Candanga Criativa reúne profissionais com mais de dez anos de experiência acumulada no mercado. Com um estúdio na Quadra 4 do Setor de Indústrias Gráficas, o time de criação atua em publicidade, produção de conteúdo, live marketing, planejamento de mídia e campanhas institucionais.

Sobre a campanha

De acordo com a Abear, o carregador portátil virou item básico de viagem. Por isso, o passageiro precisa ficar atento às regras. A agência acredita que a maioria das pessoas desconhece os limites de capacidade e as restrições de armazenamento, o que gera situações de risco e atrasos no embarque.

As novas normas, alinhadas com padrão Anac estabelecem três pontos centrais. Cada passageiro pode levar até dois carregadores portáteis avulsos, somente na bagagem de mão. Aparelhos com capacidade de até 100 Wh podem embarcar sem aprovação prévia. Entre 100 Wh e 160 Wh é necessária autorização no balcão de check-in. Acima de 160 Wh, é proibido em qualquer situação e em qualquer companhia.

O site da campanha traduz esses limites em linguagem acessível, com atalhos para as políticas de cada companhia aérea e compartilhamento direto pelo WhatsApp para quem quiser avisar outros passageiros antes do voo.

A Tem Regra reúne as principais companhias aéreas brasileiras — Latam, Gol e Azul. É a primeira vez que a Abear lidera uma campanha de abrangência nacional desta natureza, reunindo todo o setor em torno de uma mensagem unificada de segurança e informação ao passageiro.

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas representa as principais companhias aéreas que operam voos regulares no Brasil. A entidade atua na defesa do setor junto a órgãos reguladores, governo e sociedade civil.