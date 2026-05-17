Agências e empresas oferecem 1.025 vagas de emprego

postado em 17/05/2026 06:00 / atualizado em 17/05/2026 06:00
A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 48 R$ 2.160,26 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 20 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 5 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE BALCONISTA 4 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA 21 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 15 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 24 R$ 1.650,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE TELEMARKETING 12 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 20 R$ 761,55 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE CONFEITARIA 1 R$ 1.702,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 6 R$ 1.721,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LAVANDERIA 10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 20 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 33 R$ 1.666,98 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LOGÍSTICA 5 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PADEIRO 5 R$ 1.702,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR FINANCEIRO 1 R$ 3.500,00 + BENEFÍCIOS
- BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 R$ 2.700,00 + BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO 5 R$ 2.439,38 + BENEFÍCIOS
- CASEIRO 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- CHAPISTA DE LANCHONETE 2 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS
- CONSULTOR DE VENDAS 5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- COORDENADOR DE RESTAURANTE 5 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- COPEIRO 2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- COPEIRO DE HOSPITAL 40 R$ 1.670,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO DE RESTAURANTE 2 R$ 2.700,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL 12 R$ 2.029,22 + BENEFÍCIOS
- CUMIM 5 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE PRÉDIOS 5 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO FAXINEIRO 1 R$ 180,00 DIA + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 2.250,00 + BENEFÍCIOS
- ESTOQUISTA 220 R$ 1.736,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 30 R$ 1.814,30 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM 10 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- INSPETOR DE QUALIDADE - NAS INDÚSTRIAS 15 R$ 1.950,00 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL 5 R$ 8.000,00 + BENEFÍCIOS
- MISTURADOR DE TINTAS 5 R$ 1.698,00 + BENEFÍCIOS
- MONITOR DE ALUNOS 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- MONTADOR 40 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS 5 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA ENTREGADOR 3 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 117 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA 60 R$ 2.278,00 + BENEFÍCIOS
- PADEIRO 2 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 27 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- PIZZAIOLO 2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- RECEPCIONISTA DE HOSPITAL 10 R$ 1.685,23 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 70 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 4 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE PEDREIRO 20 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS
- SUPERVISOR COMERCIAL 5 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS BANCÁRIOS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO 10 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 15 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- ZELADOR 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:
Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste