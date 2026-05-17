GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 1.025 vagas de emprego

O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.

postado em 17/05/2026 06:00 / atualizado em 17/05/2026 06:00
A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

 

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO 48 R$ 2.160,26 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA  20 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE OBRAS  5 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE BALCONISTA  4 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA 21 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE LANCHONETE  15 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE PADARIA   24 R$ 1.650,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE TELEMARKETING  12 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR ADMINISTRATIVO  20 R$ 761,55 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE CONFEITARIA  1 R$ 1.702,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE COZINHA   6 R$ 1.721,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LAVANDERIA   10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LIMPEZA  20 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO  33 R$ 1.666,98 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LOGÍSTICA  5 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE PADEIRO  5 R$ 1.702,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR FINANCEIRO  1 R$ 3.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • BOMBEIRO HIDRÁULICO  1 R$ 2.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • CARPINTEIRO  5 R$ 2.439,38 + BENEFÍCIOS 
  • CASEIRO 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • CHAPISTA DE LANCHONETE  2 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS 
  • CONSULTOR DE VENDAS   5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • COORDENADOR DE RESTAURANTE  5 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • COPEIRO 2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS 
  • COPEIRO DE HOSPITAL  40 R$ 1.670,00 + BENEFÍCIOS 
  • COZINHEIRO DE RESTAURANTE  2 R$ 2.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • COZINHEIRO GERAL  12 R$ 2.029,22 + BENEFÍCIOS 
  • CUMIM  5 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS 
  • ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE PRÉDIOS  5 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • EMPREGADO DOMÉSTICO FAXINEIRO 1 R$ 180,00 DIA + BENEFÍCIOS 
  • EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS  1 R$ 2.250,00 + BENEFÍCIOS 
  • ESTOQUISTA 220 R$ 1.736,00 + BENEFÍCIOS 
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS  30 R$ 1.814,30 + BENEFÍCIOS 
  • GARÇOM  10 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS 
  • INSPETOR DE QUALIDADE - NAS INDÚSTRIAS  15 R$ 1.950,00 + BENEFÍCIOS 
  • MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL  5 R$ 8.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • MISTURADOR DE TINTAS 5 R$ 1.698,00 + BENEFÍCIOS 
  • MONITOR DE ALUNOS 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • MONTADOR  40 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS  5 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • MOTORISTA ENTREGADOR   3 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE CAIXA  117 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE EMPILHADEIRA  60 R$ 2.278,00 + BENEFÍCIOS 
  • PADEIRO  2 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • PEDREIRO  27 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • PIZZAIOLO  2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • RECEPCIONISTA DE HOSPITAL   10 R$ 1.685,23 + BENEFÍCIOS 
  • REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS  10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS  70 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • SERVENTE DE OBRAS  4 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • SERVENTE DE PEDREIRO  20 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS 
  • SUPERVISOR COMERCIAL  5 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • TÉCNICO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS BANCÁRIOS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO  10 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • VENDEDOR INTERNO  15 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • ZELADOR   1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

 

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

 

