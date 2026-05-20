Sírio-Libanês divulga edital de programa seletivo de residência 2027

Correio Braziliense

Prova será aplicada nas cidades de Belém(PA), Brasília(DF), Florianópolis(SC), Salvador(BA) e São Paulo(SP) - (crédito: Acervo/ Sírio-Libanês)

Por João Hermógenes*

O Hospital Sírio-Libanês divulgou o edital do processo seletivo para residência de 2027. As inscrições abrem 1º de junho e vão até 14 de agosto, pela Área do Candidato do site www.vunesp.com.br. O processo é para residências das áreas de anestesiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, ginecologia e obstetrícia, medicina de família e comunidade, medicina intensiva, neurologia, pediatria, radiologia /diagnóstico imagem, radioterapia, administração em saúde, cardiologia, oncologia clínica, dor, endoscopia, ergometria, mastologia e transplante de medula óssea.

O processo seletivo completo será constituído por prova objetiva, por análise das comissões de heteroidentificação, identidade de gênero ou avaliação biopsicossocial, e prova prática para vagas do programa de acesso direito. No caso das vagas de programas com pré-requisito ao invés de prova prática será apenas uma análise curricular. As provas objetivas serão realizadas pela Vunesp e estão previstas para serem aplicadas 27 de agosto.

As provas estão disponíveis para treineiros, não concorrendo às vagas regulares. O valor da taxa de inscrição é de R$ 680. Para mais informações o edital está disponível no site oficial da Faculdade SirioLibanes: www.faculdadesiriolibanes.org.br/fsl/residencia.

*Estagiário sob supervisão de Ana Sá