Agências e empresas oferecem 624 vagas de emprego

O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.

postado em 24/05/2026 06:00 / atualizado em 24/05/2026 06:00
A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

GOL

VAGAS DE EMPREGOS

A companhia aérea Gol abriu mais de 110 vagas para diversas áreas de atuação em mais de 20 unidades da federação, como Distrito Federal, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Paraná. Parte das oportunidades são para aeroportos de todo o Brasil para cargos operacionais, técnicos e administrativos, com oportunidades para quem tem ensino médio ou superior, em vagas de comissário de voo, analistas, almoxarife, analista operacional de voos, auxiliar de aeroporto, técnico de manutenção de aeronaves, com benefícios e capacitação oferecida. As vagas estão disponíveis para regimes híbridos e presenciais, além de vagas temporárias. A companhia oferece benefícios como plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida em grupo, vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, gympass ou total pass, clube de parcerias com centenas de empresas conveniadas, day off de aniversário e PLR. A iniciativa conta também com um banco de talentos para parte das vagas. O objetivo da empresa é democratizar o acesso ao transporte aéreo no Brasil, expandindo e inovando em suas atividades. As inscrições devem ser realizadas pelo site https://golcarreiras.gupy.io/.

 

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO  41 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO)  22 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA   6 R$ 1.742,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE ELETRICISTA  2 R$ 1.638,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE OBRAS   4 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE LOJAS  15 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS  2 R$ 1.837,50 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE PADARIA  22 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE TELEMARKETING  CENTRO 6 R$ 800,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR ADMINISTRATIVO  2 R$ 1.950,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE CONFEITARIA  15 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE COZINHA   26  R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE ESTOQUE  2 R$ 1.670,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO  4 R$ 1.675,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE GARÇOM  3 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LAVANDERIA   10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LIMPEZA  40 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO  8 R$ 1.670,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE PADEIRO  19 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE SUSHIMAN  15 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS 
  • BARMAN  4 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS 
  • BOMBEIRO HIDRÁULICO   1 R$ 2.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • CADISTA (DESENHISTA TÉCNICO DE ARQUITETURA)  1 R$ 2.300,00 + BENEFÍCIOS 
  • CAMAREIRO DE HOTEL   3 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS 
  • CARREGADOR DE CAMINHÃO  2 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS 
  • CHEFE DE COZINHA  5 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS 
  • COPEIRO  2 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS 
  • COPEIRO DE RESTAURANTE  5 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS 
  • COZINHEIRO DE RESTAURANTE   7 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS 
  • COZINHEIRO GERAL  5 R$ 2.111,95 + BENEFÍCIOS 
  • CUMIM  5 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS 
  • EMPACOTADOR, A MÃO  15 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • ENFERMEIRO   10 R$ 800,00 + BENEFÍCIOS  
  • ESTOQUISTA  2 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS 
  • FISCAL DE LOJA  4 R$ 1.901,43 + BENEFÍCIOS 
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS   53 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • GARÇOM   9 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS  
  • MASSEIRO DE BISCOITO, MACARRÃO E PÃO  1 R$ 2.169,00 + BENEFÍCIOS 
  • MOTORISTA ENTREGADOR   3 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS  
  • OPERADOR DE CAIXA  92 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • PADEIRO  18 R$ 2.415,00 + BENEFÍCIOS 
  • PIZZAIOLO 15 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • PROMOTOR DE VENDAS  5 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS 82 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • TÉCNICO DE ENFERMAGEM  10 R$ 2.720,05 + BENEFÍCIOS 
  • TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS   1 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS 

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

 

 


 

