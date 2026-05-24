Agências e empresas oferecem 624 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
GOL
VAGAS DE EMPREGOS
A companhia aérea Gol abriu mais de 110 vagas para diversas áreas de atuação em mais de 20 unidades da federação, como Distrito Federal, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Paraná. Parte das oportunidades são para aeroportos de todo o Brasil para cargos operacionais, técnicos e administrativos, com oportunidades para quem tem ensino médio ou superior, em vagas de comissário de voo, analistas, almoxarife, analista operacional de voos, auxiliar de aeroporto, técnico de manutenção de aeronaves, com benefícios e capacitação oferecida. As vagas estão disponíveis para regimes híbridos e presenciais, além de vagas temporárias. A companhia oferece benefícios como plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida em grupo, vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, gympass ou total pass, clube de parcerias com centenas de empresas conveniadas, day off de aniversário e PLR. A iniciativa conta também com um banco de talentos para parte das vagas. O objetivo da empresa é democratizar o acesso ao transporte aéreo no Brasil, expandindo e inovando em suas atividades. As inscrições devem ser realizadas pelo site https://golcarreiras.gupy.io/.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 41 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 22 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 6 R$ 1.742,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE ELETRICISTA 2 R$ 1.638,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 4 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 15 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS 2 R$ 1.837,50 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 22 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE TELEMARKETING CENTRO 6 R$ 800,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 R$ 1.950,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE CONFEITARIA 15 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 26 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE ESTOQUE 2 R$ 1.670,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 4 R$ 1.675,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE GARÇOM 3 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LAVANDERIA 10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 40 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 8 R$ 1.670,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PADEIRO 19 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE SUSHIMAN 15 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS
- BARMAN 4 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 R$ 2.700,00 + BENEFÍCIOS
- CADISTA (DESENHISTA TÉCNICO DE ARQUITETURA) 1 R$ 2.300,00 + BENEFÍCIOS
- CAMAREIRO DE HOTEL 3 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- CARREGADOR DE CAMINHÃO 2 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- CHEFE DE COZINHA 5 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- COPEIRO 2 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- COPEIRO DE RESTAURANTE 5 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO DE RESTAURANTE 7 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL 5 R$ 2.111,95 + BENEFÍCIOS
- CUMIM 5 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- EMPACOTADOR, A MÃO 15 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- ENFERMEIRO 10 R$ 800,00 + BENEFÍCIOS
- ESTOQUISTA 2 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE LOJA 4 R$ 1.901,43 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 53 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM 9 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- MASSEIRO DE BISCOITO, MACARRÃO E PÃO 1 R$ 2.169,00 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA ENTREGADOR 3 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 92 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- PADEIRO 18 R$ 2.415,00 + BENEFÍCIOS
- PIZZAIOLO 15 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- PROMOTOR DE VENDAS 5 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 82 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE ENFERMAGEM 10 R$ 2.720,05 + BENEFÍCIOS
- TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS 1 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando: