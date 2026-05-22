Embaixada da Alemanha abre vaga para segurança com salário de R$ 5 mil

Correio Braziliense

Candidatos devem enviar documentos exigidos até 25 de Maio - (crédito: Reprodução/Embaixada da Alemanha/ Nelson Kon)

Por João Hermógenes*

A Embaixada da República Federal da Alemanha em Brasília divulgou o início do processo seletivo para a contratação de agente de segurança. O contratado recebe um salário inicial de R$ 5.110 mais benefícios. As atividades incluem: controle de segurança da representação diplomática alemã, incluindo serviço de portaria interna e externa, monitoramento do equipamento de segurança, rondas e fiscalização de acesso, atendimento telefônico em alemão e português.

As inscrições devem ser encaminhadas para o email: vw-S1@bras.diplo.de. Interessados devem enviar: Carta de motivação em alemão, currículo, comprovante de formação e experiência profissional, além de outros documentos relevantes até 25 de maio.

Candidatos estrangeiros devem apresentar autorização permanente de residência e trabalho no Brasil. Aprovados serão convocados para entrevista presencial. A função exige disponibilidade para trabalho em regime de turnos, com possíveis escalas noturnas, em fins de semanas e feriados.

Os pré-requisitos são: experiência na área, domínio de português e alemão, capacidade de trabalho em equipe, flexibilidade e referências profissionais consideradas impecáveis pela embaixada.

*Estagiários sob a supervisão de Ana Sá

