Confira quais programas de trainees estão com vagas abertas

GB Gabriela Braz

TRA-3105-vaga_treines.jpg - (crédito: maurenilson)

Com o segundo semestre do ano se aproximando, grandes empresas e agências abrem processos seletivos para trainees. O programa busca jovens recém-formados ou no último ano da graduação para crescerem profissionalmente em seus locais de trabalho. Atualmente, organizações como Santander, Cayena, VTEX, entre outros, estão com inscrições abertas.

Uma estratégia para criar líderes”, afirma Fábio Iba, coordenador de RH da EAD UniCesumar. Para ele, o investimento em programas de trainee atrai jovens alinhados à cultura da empresa, adaptáveis aos ambientes e entusiasmados com o mercado de trabalho. Fábio destaca que, embora experiências antigas sejam essenciais, às vezes podem limitar o profissional. Ensinar um jovem do zero permite um desenvolvimento completo e moldado às necessidades específicas da organização.

Fábio Iba, coordenador de RH: Estratégia para criar líderes (foto: Arquivo Pessoal)

O engenheiro civil Aldeir Silva também defende o cargo como ideal para recém-graduados. Um ano e meio após se formar, ele optou por um processo seletivo de trainee na empresa PaulOOctavio em vez de buscar uma vaga comum. Aprovado, ele trabalhou na prática em uma obra para a Marinha do Brasil, atuando no campo e na gestão de planejamento. “O trainee acelerou minha formação porque me colocou em contato direto com desafios reais”, afirma.

Aldeir Silva: O trainee acelerou minha formação (foto: Arquivo Pessoal)

Após o contrato de um ano, Aldeir foi efetivado. Hoje, atua na PaulOOctavio como engenheiro civil e responsável técnico das obras. Para ele, a escolha foi certeira: “No trainee, você acompanha demandas e resolve problemas de perto. É uma responsabilidade que você não veria tão rápido em outro emprego”, conclui.

Confira os programas de empresas com inscrições abertas

SANTANDER

O Santander está com o Programa de Trainee Santander CIB 2026 em aberto. O trainee contrato oferecerá produtos personalizados para ajudar os clientes a atingirem seus objetivos de financiamento e estrutura de capital por meio das áreas de especialização: assessoria em dívvida, financiamento de infraestrutura, financiamento de fundos, financiamento de ativos e reestruturação de dívidas.

O banco procura jovens que estejam no último ano da graduação ou recém- -formados. Como requisito, a empresa pontua trabalho colaborativo, inglês avançado ou algum outro idioma que o candidato possa apresentar, domínio avançado de Excel e PowerPoint, conhecimento em modelagem financeira e disponibilidade para trabalhar em São Paulo durante um ano com início para setembro. As inscrições estão abertas até amanhã (1/5) e podem ser feitas por meio do site https// bit.ly/4dRNw8I

PWC BRASIL

PwC Brasil, rede de serviços profissionais, está com inscrições abertas para o programa de trainee “Nova Geração PwC Brasil”. A empresa procura estudantes ou recém-formados em cursos de administração, biologia, ciências atuariais, ciências contábeis, ciências econômicas, ciências socioambientais, cursos de tecnologia, direito, estatística, engenharias, física, gestão ambiental, matemática, tecnologia em governança ambiental e sustentabilidade, relações internacionais. As inscrições vão até 8 de junho e podem ser feitas pelo site https://bit.ly/4e8gP89

Os requisitos são: inglês intermediário, disponibilidade para trabalhar 40 horas semanais e comparecer ao escritório, conforme a necessidade, e caso seja estrangeiro, um visto para trabalhar no Brasil. São três oportunidades trainees, uma para auditoria digital e assegurações em riscos, controles internos e dados para TI e negócios, acessíveis em Barueri; São Paulo; Belo Horizonte; Brasília; Campinas; Curitiba; Porto Alegre; Recife; Ribeirão Preto; Rio de Janeiro; Salvador e São José dos Campos. Vagas para consultoria tributária localizada em São Paulo. E por último, consultoria de negócios e tecnologia, em Barueri, São Paulo.

CAYENA

A Cayena, uma rede que conecta restaurantes, bares, hotéis e dark kitchens aos distribuidores, está com inscrições abertas para o programa de trainees. O Food Service valoriza candidatos curiosos por automação de processos, inteligência artificial e focados em otimizar tempo e desperdícios. Os interessados podem realizar a inscrição por meio do site https://bit.ly/4e5Xh4i

Para se candidatar a vaga, é necessário a graduação entre dezembro de 2020 a dezembro de 2026 e a disponibilidade para iniciar em julho no formato presencial em São Paulo. A empresa afirma que em casos de mudança, haverá apoio financeiro. O programa conta com uma mentoria personalizada com fouders da Cayena e um desenvolvimento técnico com lideranças referência em IA e automação, além de participação ativa em fóruns estratégicos, garantindo a voz do trabalhador e uma trilha em IA, um investimento direto na capacitação técnica em inteligência artificial.

VTEX

. A Digital Commerce Specialist é um programa de trainees da VTEX, empresa de marcas como Sony, Walmart, Coca- -Cola e Nestlé. Com um salário de R$ 8.500 e bônus anual, a vaga é voltada a jovens que se graduaram entre dezembro de 2023 e julho de 2026. O programa aceita formações de todas as áreas, mas tem foco em cursos relacionados à ciência, tecnologia, engenharia e matemática. As inscrições vão até 3 de junho e podem ser feitas por meio do site https://dcs.vtex.com/apply-now

Sobre os requisitos, é necessário residir ou ter disponibilidade para trabalhar em São Paulo e domínio em inglês escrito e falado. A empresa afirma que o conhecimento em programação e arquitetura da informação e experiência prévia em comércio eletrônico e empresas B2B, são atribuições desejáveis. O contrato também conta com horário flexível e desconto de 80% em bolsas de estudos para idiomas.

DELL TECHNOLOGIES

A Dell Technologies está com inscrições abertas para o programa Trainee Dell 2026 na área de recursos humanos. Com duração de dois anos, o programa visa formar futuros líderes por meio de três rotações de oito meses em setores como talento & cultura, remuneração & benefícios, aquisição de talentos e operações de RH. Os interessados podem se inscrever pelo site https://bit.ly/3Rp5nMN

Os requisitos incluem: graduação concluída há até 12 meses ou previsão de término em até dois anos, inglês avançado; boa comunicação, experiência anterior em gestão de projetos e análise de dados e disponibilidade para trabalhar em Eldorado do Sul (RS). A pedido da empresa, o currículo deve ser enviado em inglês.

DELOITTE

A Deloitte, organização de serviços profissionais, está com inscrições abertas para o Programa Novos Talentos Auditoria de Tech. A empresa procura jovens interessados em tecnologia e inovação, riscos, controles e auditoria de TI . As inscrições podem ser feitas por meio do site https://bit.ly/4v8ojO5

Para a vaga, é necessário estar cursando ou ser formado nos cursos de tecnologia, engenharia, matemática, administração ou economia, inglês intermediário ou avançado e disponibilidade para viagens e para trabalhar 40 horas semanais. As oportunidades são para os escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas, Curitiba e Porto Alegre. A Deloitte também valoriza candidatos que tenham experiências prévias ou atividades extra-curriculares e voluntárias no currículo.

ATLANTIC NICKEL

A Atlantic Nickel, organização energética, está com inscrições abertas para o programa de trainee 2026. A iniciativa visa atrair e desenvolver jovens talentos da área de engenharia que desejam acelerar suas carreiras. As inscrições vão até 8 de junho e podem ser feitas por meio do site traineeatlanticnickel.com.br

A atuação dos trainees se dará no suporte ao desenvolvimento do Projeto Santa Rita Underground, que é a expansão da Mina Santa Rita para a operação subterrânea, tornando o ativo do Grupo Appian a maior mina de Níquel Sulfetado da América Latina. Para a vaga, é necessário ter graduação concluída entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025, inglês intermediário e disponibilidade para residir e trabalhar presencialmente em Itagibá, na Bahia. Os candidatos aprovados que não residirem na região contarão com um pacote de benefícios que inclui auxílio mobilidade e até 30 dias de hospedagem inicial.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá