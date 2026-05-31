GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 1.255 vagas de emprego

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EuEstudante
postado em 31/05/2026 06:00 / atualizado em 31/05/2026 06:00
. - (crédito: EuEstudante)
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A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

 

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO  85  R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO)  30  R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE ELETRICISTA  5  R$ 1.638,00 + BENEFÍCIOS 
  • ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL  10 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  1 R$ 500,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA  20 R$ 1.830,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE LANCHONETE   15 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE LOJAS  30 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE PADARIA  35 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE TELEMARKETING  6 R$ 800,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE CONFEITARIA  30 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE COZINHA  3 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE ESTOQUE  20 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LIMPEZA  50 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO  6 R$ 1.778,71 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LOGÍSTICA  75 R$ 1.858,77 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE PADEIRO  51  R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE PINTOR DE AUTOMÓVEIS  1 R$ 2.012,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE SUSHIMAN  30  R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS 
  • BOMBEIRO HIDRÁULICO  30  R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS  
  • CARPINTEIRO  5 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • COPEIRO DE HOSPITAL ZONA INDUSTRIAL 20 R$ 1.670,00 + BENEFÍCIOS 
  • COZINHEIRO GERAL  2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • CUIDADOR DE IDOSOS DOMICILIAR SUL  1 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • ELETRICISTA  41  R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • ELETROTÉCNICO  3 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • EMPACOTADOR, A MÃO  30 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR  2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS 
  • ENCARREGADO DE CRÉDITO E COBRANÇA  1 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • ENCARREGADO DE OBRAS  10 R$ 3.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • ENCARREGADO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO  10 R$ 3.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • FISCAL DE CAIXA  11 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS 
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS  40  R$ 1.814,30 + BENEFÍCIOS 
  • INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA  5 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • MECÂNICO  1 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • MISTURADOR DE TINTAS  3 R$ 1.698,00 + BENEFÍCIOS 
  • MONTADOR  20 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • OFICIAL DE MANUTENÇÃO CIVIL  3 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE CAIXA  90 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE EMPILHADEIRA  21 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS 
  • PADEIRO  36  R$ 2.415,00 + BENEFÍCIOS 
  • PEDREIRO  50  R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • PEIXEIRO (COMÉRCIO VAREJISTA)  1 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS 
  • PINTOR DE OBRAS  6 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS 
  • PIZZAIOLO  30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • PROMOTOR DE VENDAS  5 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS  129  R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • SERRALHEIRO  1 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • SERVENTE DE OBRAS  125 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS 

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

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