Agências e empresas oferecem 1.255 vagas de emprego

EuEstudante
postado em 31/05/2026 06:00 / atualizado em 31/05/2026 06:00
A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 85 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE ELETRICISTA 5 R$ 1.638,00 + BENEFÍCIOS
- ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 10 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1 R$ 500,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA 20 R$ 1.830,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 15 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 30 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 35 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE TELEMARKETING 6 R$ 800,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE CONFEITARIA 30 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 3 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE ESTOQUE 20 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 50 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 6 R$ 1.778,71 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LOGÍSTICA 75 R$ 1.858,77 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PADEIRO 51 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PINTOR DE AUTOMÓVEIS 1 R$ 2.012,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE SUSHIMAN 30 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS
- BOMBEIRO HIDRÁULICO 30 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO 5 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- COPEIRO DE HOSPITAL ZONA INDUSTRIAL 20 R$ 1.670,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL 2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- CUIDADOR DE IDOSOS DOMICILIAR SUL 1 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA 41 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ELETROTÉCNICO 3 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- EMPACOTADOR, A MÃO 30 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- ENCARREGADO DE CRÉDITO E COBRANÇA 1 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ENCARREGADO DE OBRAS 10 R$ 3.500,00 + BENEFÍCIOS
- ENCARREGADO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO 10 R$ 3.500,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE CAIXA 11 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 40 R$ 1.814,30 + BENEFÍCIOS
- INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA 5 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO 1 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS
- MISTURADOR DE TINTAS 3 R$ 1.698,00 + BENEFÍCIOS
- MONTADOR 20 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- OFICIAL DE MANUTENÇÃO CIVIL 3 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 90 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA 21 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS
- PADEIRO 36 R$ 2.415,00 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 50 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- PEIXEIRO (COMÉRCIO VAREJISTA) 1 R$ 1.900,00 + BENEFÍCIOS
- PINTOR DE OBRAS 6 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS
- PIZZAIOLO 30 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- PROMOTOR DE VENDAS 5 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 129 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- SERRALHEIRO 1 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 125 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:
Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste