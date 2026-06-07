Edital para analista legislativo da Câmara dos Deputados deve ser publicado nos próximos dias; salário de R$ 30 mil

GB Gabriela Braz

Câmara dos Deputados deve contemplar outras áreas, como jornalista, museólogo, engenheiro e médico - (crédito: Reprodução/ Câmara dos Deputados)

Após quase 20 anos, a Câmara dos Deputados prepara a abertura de edital para os cargos de analista legislativo para área da comunicação social. Com salários iniciais de até R$ 30 mil mais benefícios, o lançamento do certame está previsto para o segundo semestre deste ano. Com expectativas, comunicadores interessados no cargo intensificam seus estudos.

Em setembro de 2025, pela Decisão da Mesa Diretora foi autorizada a realização de concurso públicos para diversas áreas da Câmara dos Deputados. No início de 2026, os cargos de analista legislativo (processo legislativo e gestão) e técnico legislativo (assistente legislativo e administrativo) e policial legislativo federal já contemplados nos dois editais anteriormente publicados. Até o momento, falta a publicação do terceiro edital, que contemplará cargos de analista legislativo para as áreas: comunicação social, registro e redação, documentação e informação legislativa, museólogo, engenheiro e médico.

Comunicação social em concursos públicos

Julia Branco: 20 vagas abertas para jornalistas (foto: Arquivo Pessoal)

Atuando há mais de 10 anos na preparação para concursos públicos, a professora de comunicação social do Estratégia Concursos, Julia Branco, aposta que os cargos jornalísticos serão a prioridade da Casa. “No painel de transparência da Câmara existem 20 vagas para jornalismo que não estão preenchidas hoje e, para as demais, apenas quatro”, ela explica.

Para a especialista, uma possível banca cotada é o Cebraspe; por isso, é interessante verificar os conteúdos da área em provas recentes e não usar o passado como guia. “A comunicação mudou muito desde 2007, quando ocorreu o último concurso da Câmara para a área”, afirma. No entanto, os concurseiros precisam estar atentos aos debates atuais envolvendo inteligência artificial e redes sociais, sem deixar de focar nas teorias básicas da comunicação, como por exemplo princípios da comunicação pública, planejamento estratégico e história do jornalismo.

Focar apenas no conteúdo prático, ignorando a teoria exigida pelas bancas é um erro comum praticado pelos comunicólogos na hora de prestar o concurso público. “O aluno tem que entender que é preciso ir muito além do conteúdo focado na prática profissional. A abordagem dos conteúdos na faculdade e nos certames públicos é muito diferente. O estudo da parte da comunicação precisa ser completo e específico”, acrescenta.

O sonho de ser servidora pública

Ana Célia Isidória vai disputar uma das vagas (foto: Arquivo Pessoal)

Formada em publicidade e propaganda, Ana Célia Isidória concilia, desde 2025, o trabalho de social media em uma clínica de estética com os estudos para concursos. Apesar da rotina exaustiva de celetista, ela aproveita os horários de almoços e momentos livres para resolver questões, ler PDFs e treinar redações.

Para a publicitária, a estabilidade é um dos principais atrativos do servidor público; por isso, com apenas dois anos no mercado da comunicação, decidiu focar nos concursos públicos. Ela já participou de processos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), do Conselho Federal de Medicina Veterinária e do Tribunal de Contas da União (TCU), todos para a área da comunicação. Com a previsão do lançamento do edital para a Câmara dos Deputados, Ana confirma que irá focar ainda mais seus estudos. Além do salário de R$ 30 mil, ela pontua que um dos seus objetivos é crescer profissionalmente. “Tenho muita vontade de aprender mais sobre a área da comunicação e enxergo esse concurso como uma das possibilidades de alavancar minha carreira”, relata.

Para se organizar na rotina, a jovem estutura seus aprendizados por meio de um cronograma semanal. Intercalando semanas direcionadas para redação e materiais da comunicação social, com estudos de conhecimento geral como legislação e direito, sempre separando duas horas por dia para os estudos.

Apesar de apresentar dificuldades em matérias que não são específicas da sua área de atuação, Ana ressalta que o mais desafiador é conseguir equilibrar estudos, tarefas de casa, trabalho e lazer. Junto do esforço, vêm as renúncias, e a publicitária conta que muitas festas e saídas acabam ficando de lado. Mesmo assim, a jovem está concentrada no caminho que tem que percorrer até a realização de seu sonho.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá