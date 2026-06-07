Agências e empresas oferecem 751 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
OPORTUNIDADE
VIVO
JOVEM APRENDIZ
A Vivo está com 350 vagas abertas para o Programa Jovem Aprendiz 2026. As oportunidades estão distribuídas nos estados do Acre (AC), Alagoas (AL), Amazonas (AM), Bahia (BA), Ceará (CE), Espírito Santo (ES), Maranhão (MA), Minas Gerais (MG), Mato Grosso do Sul (MS), Mato Grosso (MT), Pará (PA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Piauí (PI), Paraná (PR), Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande do Norte (RN), Rondônia (RO), Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC), Sergipe (SE), São Paulo (SP), além do Distrito Federal (DF). Realizado de forma 100% digital, o processo seletivo é destinado a candidatos matriculados ou concludentes do ensino médio regular e com idade entre 14 e 21 anos e sem idade limite para pessoas com deficiência. Além da bolsa salarial, a empresa oferece vale-refeição e transporte, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, programa de idiomas e dia de folga de aniversário. O Programa de Jovem Aprendiz 2026 da Vivo tem duração de 12 a 14 meses. As inscrições podem ser feitas pelo site https://www.jovemaprendizvivo.com.br/.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 46 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 7 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE COZINHA 3 R$ 1.858,37 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 5 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 10 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE BALCONISTA 10 R$ 1.731,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS SUL 8 R$ 1.731,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 15 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 15 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 2 R$ 2.173,50 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE CONFEITARIA 15 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 10 R$ 1.622,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 3 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PADEIRO 33 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE SUSHIMAN 15 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE VIDRACEIRO 2 R$ 1.655,00 + BENEFÍCIOS
- BOMBEIRO HIDRÁULICO 30 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO 5 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- CONSULTOR DE VENDAS 3 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- COSTUREIRA EM GERAL PLANALTINA 2 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO DE RESTAURANTE 2 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- DESPACHANTE DOCUMENTALISTA 1 R$ 1.992,20 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA 41 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES 5 R$ 2.611,00 + BENEFÍCIOS
- EMPACOTADOR, A MÃO 30 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- ENCARREGADO DE OBRAS 10 R$ 3.500,00 + BENEFÍCIOS
- ENCARREGADO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO 10 R$ 3.500,00 + BENEFÍCIOS
- ETIQUETADOR 20 R$ 1.680,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 25 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM 5 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- LAVADOR DE VEÍCULOS 15 R$ 1.817,63 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO 1 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL SUL 5 R$ 2.611,00 + BENEFÍCIOS
- MONTADOR 20 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA ENTREGADOR 1 R$ 1.915,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 58 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- PADEIRO 58 R$ 2.415,00 + BENEFÍCIOS
- PINTOR DE OBRAS 5 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- PIZZAIOLO 15 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- PROMOTOR DE VENDAS 15 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 55 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 98 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO ELETRÔNICO 4 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- VIDRACEIRO 2 R$ 1.655,00 + BENEFÍCIOS
Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando: