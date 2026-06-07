GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 751 vagas de emprego

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EuEstudante
postado em 07/06/2026 06:00 / atualizado em 07/06/2026 06:00
. - (crédito: EuEstudante)
. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

OPORTUNIDADE

VIVO

JOVEM APRENDIZ

A Vivo está com 350 vagas abertas para o Programa Jovem Aprendiz 2026. As oportunidades estão distribuídas nos estados do Acre (AC), Alagoas (AL), Amazonas (AM), Bahia (BA), Ceará (CE), Espírito Santo (ES), Maranhão (MA), Minas Gerais (MG), Mato Grosso do Sul (MS), Mato Grosso (MT), Pará (PA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Piauí (PI), Paraná (PR), Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande do Norte (RN), Rondônia (RO), Rio Grande do Sul (RS),  Santa Catarina (SC), Sergipe (SE), São Paulo (SP), além do Distrito Federal (DF). Realizado de forma 100% digital, o processo seletivo é destinado a candidatos matriculados ou concludentes do ensino médio regular e com idade entre 14 e 21 anos e sem idade limite para pessoas com deficiência. Além da bolsa salarial,  a empresa oferece vale-refeição e transporte, plano de saúde e odontológico, seguro de vida,  programa de idiomas e dia de folga de aniversário. O Programa de Jovem Aprendiz 2026 da Vivo tem duração de 12 a 14 meses. As inscrições podem ser feitas pelo site https://www.jovemaprendizvivo.com.br/

 

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO  46  R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO)  10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA  7 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE COZINHA  3 R$ 1.858,37 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE OBRAS  5 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS 
  • ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL  10 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE BALCONISTA  10 R$ 1.731,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE LOJAS  SUL 8 R$ 1.731,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE PADARIA  15 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE PADARIA  15 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS  2 R$ 2.173,50 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE CONFEITARIA  15 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LIMPEZA  10 R$ 1.622,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO  3 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE PADEIRO  33 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE SUSHIMAN  15 R$ 1.874,69 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE VIDRACEIRO  2 R$ 1.655,00 + BENEFÍCIOS 
  • BOMBEIRO HIDRÁULICO  30 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • CARPINTEIRO  5 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • CONSULTOR DE VENDAS  3 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • COSTUREIRA EM GERAL PLANALTINA 2 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • COZINHEIRO DE RESTAURANTE  2 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • COZINHEIRO GERAL  1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • DESPACHANTE DOCUMENTALISTA  1 R$ 1.992,20 + BENEFÍCIOS 
  • ELETRICISTA  41 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES  5 R$ 2.611,00 + BENEFÍCIOS 
  • EMPACOTADOR, A MÃO  30  R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • ENCARREGADO DE OBRAS  10 R$ 3.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • ENCARREGADO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO  10 R$ 3.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • ETIQUETADOR  20 R$ 1.680,00 + BENEFÍCIOS 
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS  25 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • GARÇOM  5 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS 
  • LAVADOR DE VEÍCULOS 15 R$ 1.817,63 + BENEFÍCIOS 
  • MECÂNICO  1 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL  SUL 5 R$ 2.611,00 + BENEFÍCIOS 
  • MONTADOR  20 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • MOTORISTA ENTREGADOR  1 R$ 1.915,00 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE CAIXA  58 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • PADEIRO  58 R$ 2.415,00 + BENEFÍCIOS 
  • PINTOR DE OBRAS 5 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • PIZZAIOLO  15 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • PROMOTOR DE VENDAS  15 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS  55 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • SERVENTE DE OBRAS  98 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS 
  • TÉCNICO ELETRÔNICO  4 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • VIDRACEIRO  2 R$ 1.655,00 + BENEFÍCIOS 

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

 

 

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