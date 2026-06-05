L'Oréal promove jornada gratuita para influenciadores e PcDs negros

GB Gabriela Braz

Beleza Mais Diversa 2025 - (crédito: Reprodução/ L’Oréal)

O Beleza Mais Diversa 2026, programa de aceleração gratuito para influenciadores negros e PcDs negros, está com inscrições abertas. Promovida pela L'Oréal, a ação oferece 15 mil vagas para a capacitação, com formação completa no desenvolvimento de mídia. O programa reúne educação, ferramentas e visibilidade para ampliar a presença de talentos diversos no mercado de influência digital brasileiro.

Na trilha educacional serão abordados temas como storytelling, inteligência artificial, monetização, precificação, TikTok Shop e as principais tendências do mercado. Dos 15 mil formados, 30 participarão do Desafio Beleza Diversa, que definirá os 10 talentos e uma imersão no L'Oréal Experience.

Na edição de 2025, influenciadores como Jhow Santos, Hanna Camilly, Vitor Bomfim, Marta Tonet e Elaine Alves ficaram conhecidos por suas trajetórias no processo. Hoje, trabalham com a internet de forma habilidosa e estratégica.

Ao fim do processo, serão selecionados 10 criadores de conteúdo para publicidades com a marca. Para realizar a inscrição, acesse: https://cloud.crm.dermaclub.com.br/beleza-mais-diversa.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.