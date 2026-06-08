Processo seletivo da Rede Sarah reúne 31 vagas no DF e em mais 5 estados

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05/05/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Projeto de ortopedia preventiva no Hospital Sarah de Brasília. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Rede Sarah oferece 31 vagas para engenheiros e técnicos em Belo Horizonte, Fortaleza, São Luís, Salvador, Rio de Janeiro e Brasília. Com jornada de 44 horas semanais, o processo seletivo da rede reúne ofertas para candidatos com níveis médio, técnico e superior.

Para nível superior são ofertadas cinco vagas para o cargo de engenheiro de manutenção nas áreas civil, especialista em manutenção e mecânica.O salário inicial é de R$ 14.700. No posto de técnico em edificações, que requer ensino técnico na área, são oferecidas seis vagas. Outras nove oportunidades são destinadas à função de técnico em engenharia clínica, com exigência de ensino médio com curso técnico.Nas áreas de mecânica e mecatrônica, são 11 vagas para técnico em manutenção hospitalar. O salário inicial para as vagas de é de R$6.148,89.

O processo seletivo será constituído por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos. Para engenheiro de manutenção e em caráter classificatório, o edital prevê prova discursiva. Após a aprovação nas primeiras etapas, os candidatos serão convocados para a etapa do treinamento, com caráter eliminatório.

As inscrições devem ser realizadas até 28/6,por meio do site www.sarah.br/rh. As taxas custam R$ 60 para níveis médio e técnico e R$ 120 para formação superior.