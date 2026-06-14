Agências e empresas oferecem 313 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
OPORTUNIDADES
SANTANDER
PROGRAMA DE TRAINEE 1
O Santander Brasil tem inscrições abertas para uma nova edição do programa global de trainee, voltado a profissionais recém-formados que desejam acelerar a carreira em um ambiente de atuação internacional. Integrada ao Santander Graduate Program, a iniciativa conecta talentos brasileiros a uma jornada de desenvolvimento com experiências globais, mentorias e capacitação técnica. O programa é destinado a profissionais com até dois anos de formação e prioriza candidatos com formação ou conhecimentos nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM, na sigla em inglês). Entre os requisitos estão inglês avançado e passaporte válido, já que a proposta inclui interação com equipes internacionais e participação em iniciativas de alcance global. O processo seletivo será conduzido pela Universia, empresa do Grupo Santander especializada em iniciativas de empregabilidade e desenvolvimento de talentos. As inscrições vão até 19 de julho pelo link https://oxrzxw7.s.gy/my-link. Os candidatos selecionados iniciarão suas atividades no banco no início de setembro.
GRUPO EDSON QUEIROZ
PROGRAMA DE TRAINEE 2
O processo seletivo oferece 30 vagas para profissionais recém-formados em diversas áreas, com duração de 12 meses e foco em aceleração de liderança. As vagas estão distribuídas entre as empresas do Grupo Edson Queiroz (como Nacional Gás, Minalba, Esmaltec e Sistema Verdes Mares). Conduzido pela Cia. de Talentos do Grupo, a seleção contempla oito estados brasileiros e alocações principais em Fortaleza, Horizonte, Maracanaú, João Pessoa (PB), Ipojuca (PE), Salvador, Betim (MG), São Paulo, Campos do Jordão (SP), Araucária (PR) e Canoas (RS). Serão selecionados profissionais com graduação concluída entre julho de 2024 e julho de 2026, nos cursos de administração, engenharias, ciências econômicas, ciências contábeis, logística, comércio exterior, relações internacionais, estatística, matemática, sistemas de informação, entre outros. Ao longo da jornada, os trainees terão contato direto com desafios reais do negócio, ampliando repertório, visão estratégica e capacidade de execução, além de vivenciarem uma experiência de desenvolvimento conectada à realidade e à cultura do Grupo. As inscrições estão abertas até 30 de junho e devem ser realizadas pelo site https://bit.ly/4fTT8lB.
VALE TRAINEE
PROGRAMA DE TRAINEE 3
O Programa Trainee em Engenharia oferece vagas para engenheiros ou geólogos com até quatro anos de formados. O processo seletivo conta com um modelo de aprendizagem oferecendo conteúdos voltados para os negócios de Mina, Usina e Pelotização; além de mentorias especializadas e experiências práticas. Com duração de 18 meses, a seleção é destinada a profissionais formados entre julho de 2022 e juho de 2026. E as vagas são destinadas para os estados de Minas Gerais, Pará e Espírito Santo. Serão selecionados profissionais dos cursos de engenharia de minas, mecânica, elétrica, civil, produção, metalúrgica, materiais, automação, química, industrial ou geologia. Durante a inscrição, o candidato deverá escolher de qual empresa deseja participar do processo seletivo: Vale ou Vale Metais Básicos. As etapas incluem inscrição, testes on-line, painel com time de recursos humanos e gestor Vale e, por fim, painel executivo, etapa presencial do processo. As inscrições e os testes online devem ser realizados até 22 de junho pelo site https://fbyjrwv.s.gy/my-link.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 18 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DEAÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE CARGA EDESCARGA DE MERCADORIA 5 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 10R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS20 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 20 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DO SETORDE FRIOS E LATICÍNIOS 5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DECONFEITARIA 2 R$ 1.930,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DECONFEITEIRO 5 R$ 1.710,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 21 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DEPRODUÇÃO 8 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- BARMAN 2 R$1.750,68 + BENEFÍCIOS
- CASEIRO 1 R$1.621,00 + BENEFÍCIOS
- CHEFE DE BAR 1 R$1.750,00 + BENEFÍCIOS
- CHURRASQUEIRO 3 R$2.000,00 + BENEFÍCIOS
- COPEIRO 3 R$1.800,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO DERESTAURANTE 5 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL 9R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICODIARISTA 1 R$ 240,00 + BENEFÍCIOS
- ESTOQUISTA 10 R$1.621,00 + BENEFÍCIOS
- FORNEIRO DE PADARIA5 R$ 1.710,00 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM 8 R$1.750,68 + BENEFÍCIOS
- GERENTE DE HOTELFAZENDA 2 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- GERENTE DE VAREJO 1R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- LADRILHEIRO 3 R$2.442,00 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DEMANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 2 R$ 2.800,00 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA ENTREGADOR 4 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 55 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- ORGANIZADOR DEEVENTO 2 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- PIZZAIOLO 5 R$1.700,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DEMERCADORIAS 45 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- SALGADEIRO 5 R$2.200,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR DE COMÉRCIOVAREJISTA 15 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR PRACISTA 1R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS