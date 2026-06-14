Agências e empresas oferecem 313 vagas de emprego

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

OPORTUNIDADES

SANTANDER

PROGRAMA DE TRAINEE 1

O Santander Brasil tem inscrições abertas para uma nova edição do programa global de trainee, voltado a profissionais recém-formados que desejam acelerar a carreira em um ambiente de atuação internacional. Integrada ao Santander Graduate Program, a iniciativa conecta talentos brasileiros a uma jornada de desenvolvimento com experiências globais, mentorias e capacitação técnica. O programa é destinado a profissionais com até dois anos de formação e prioriza candidatos com formação ou conhecimentos nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM, na sigla em inglês). Entre os requisitos estão inglês avançado e passaporte válido, já que a proposta inclui interação com equipes internacionais e participação em iniciativas de alcance global. O processo seletivo será conduzido pela Universia, empresa do Grupo Santander especializada em iniciativas de empregabilidade e desenvolvimento de talentos. As inscrições vão até 19 de julho pelo link https://oxrzxw7.s.gy/my-link. Os candidatos selecionados iniciarão suas atividades no banco no início de setembro.

GRUPO EDSON QUEIROZ

PROGRAMA DE TRAINEE 2

O processo seletivo oferece 30 vagas para profissionais recém-formados em diversas áreas, com duração de 12 meses e foco em aceleração de liderança. As vagas estão distribuídas entre as empresas do Grupo Edson Queiroz (como Nacional Gás, Minalba, Esmaltec e Sistema Verdes Mares). Conduzido pela Cia. de Talentos do Grupo, a seleção contempla oito estados brasileiros e alocações principais em Fortaleza, Horizonte, Maracanaú, João Pessoa (PB), Ipojuca (PE), Salvador, Betim (MG), São Paulo, Campos do Jordão (SP), Araucária (PR) e Canoas (RS). Serão selecionados profissionais com graduação concluída entre julho de 2024 e julho de 2026, nos cursos de administração, engenharias, ciências econômicas, ciências contábeis, logística, comércio exterior, relações internacionais, estatística, matemática, sistemas de informação, entre outros. Ao longo da jornada, os trainees terão contato direto com desafios reais do negócio, ampliando repertório, visão estratégica e capacidade de execução, além de vivenciarem uma experiência de desenvolvimento conectada à realidade e à cultura do Grupo. As inscrições estão abertas até 30 de junho e devem ser realizadas pelo site https://bit.ly/4fTT8lB.

VALE TRAINEE

PROGRAMA DE TRAINEE 3

O Programa Trainee em Engenharia oferece vagas para engenheiros ou geólogos com até quatro anos de formados. O processo seletivo conta com um modelo de aprendizagem oferecendo conteúdos voltados para os negócios de Mina, Usina e Pelotização; além de mentorias especializadas e experiências práticas. Com duração de 18 meses, a seleção é destinada a profissionais formados entre julho de 2022 e juho de 2026. E as vagas são destinadas para os estados de Minas Gerais, Pará e Espírito Santo. Serão selecionados profissionais dos cursos de engenharia de minas, mecânica, elétrica, civil, produção, metalúrgica, materiais, automação, química, industrial ou geologia. Durante a inscrição, o candidato deverá escolher de qual empresa deseja participar do processo seletivo: Vale ou Vale Metais Básicos. As etapas incluem inscrição, testes on-line, painel com time de recursos humanos e gestor Vale e, por fim, painel executivo, etapa presencial do processo. As inscrições e os testes online devem ser realizados até 22 de junho pelo site https://fbyjrwv.s.gy/my-link.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 18 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DEAÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA EDESCARGA DE MERCADORIA 5 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 10R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS20 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 20 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DO SETORDE FRIOS E LATICÍNIOS 5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DECONFEITARIA 2 R$ 1.930,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DECONFEITEIRO 5 R$ 1.710,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 10 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 21 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DEPRODUÇÃO 8 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

BARMAN 2 R$1.750,68 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 1 R$1.621,00 + BENEFÍCIOS

CHEFE DE BAR 1 R$1.750,00 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 3 R$2.000,00 + BENEFÍCIOS

COPEIRO 3 R$1.800,00 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DERESTAURANTE 5 R$ 1.750,00 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 9R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICODIARISTA 1 R$ 240,00 + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 10 R$1.621,00 + BENEFÍCIOS

FORNEIRO DE PADARIA5 R$ 1.710,00 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 8 R$1.750,68 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE HOTELFAZENDA 2 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE VAREJO 1R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS

LADRILHEIRO 3 R$2.442,00 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DEMANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 2 R$ 2.800,00 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 4 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 55 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

ORGANIZADOR DEEVENTO 2 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 5 R$1.700,00 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DEMERCADORIAS 45 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

SALGADEIRO 5 R$2.200,00 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR DE COMÉRCIOVAREJISTA 15 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 1R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste