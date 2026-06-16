Ministério de Portos e Aeroportos abre as nscrições para curso de introdução a aviação

Correio Braziliense

Podem se inscrever, profissionais ligados à operação e gestão de aeródromos públicos - (crédito: Reprodução / Agencia Brasil )

Por João Hermógenes*

O Ministérios de Portos e Aeroportos (MPor) abriu as inscrições para o Curso de Introdução a Aviação (Cia) até 30 de setembro de forma gratuita por meio de formulário no portal oficial do Ministério https://bit.ly/4vaxnCF. O curso tem uma carga horária total de 20 horas realizadas de forma remota e assíncrona e é direcionado para a preparação e capacitação de trabalhadores das áreas de gestão e operação de aeroportos públicos. O curso tem como objetivo preparar os profissionais para dar assistências aos programas de aviações regionais.



Podem se inscrever, profissionais de operação e gestão de aeródromos públicos, servidores e empregados públicos, colaboradores terceirizados do MPor, integrantes de órgãos federais, profissionais ligados às Empresas de Serviços Auxiliares ao Transporte Aéreo (ESATAs), entidades parceiras do Programa Asas para Todos, e demais interessados no setor de aviação civil.

Após a confirmação da inscrição por meio de correio eletrônico, o candidato terá um prazo total de 60 dias para a realização de todas as atividades do curso para poder receber o certificado de conclusão. O Curso é dividido em quatro blocos e, ao fim de todos, o participante terá que responder um questionário e devem obter pelo menos 70% de aproveitamento em cada etapa para conseguir o certificado.

*Estagiario sob a supervisão de Ana Sá