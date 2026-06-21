GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 397 vagas de emprego

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EuEstudante
postado em 21/06/2026 06:00 / atualizado em 21/06/2026 06:00
. - (crédito: EuEstudante)
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A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

OPORTUNIDADES

A Ypê está com mais de 100 vagas de emprego abertas em diferentes regiões do Brasil, com oportunidades para áreas operacionais, técnicas, administrativas, comerciais e de liderança. As posições estão distribuídas entre os estados de São Paulo, Goiás, Bahia e Pernambuco, e são destinadas a pessoas de todos os gêneros e profissionais com deficiência (PcD). Entre os cargos disponíveis, estão funções como operadores de produção e logística, promotores, analistas, técnicos, vendedores, especialistas, supervisores, gerentes e posições voltadas ao fortalecimento da presença da marca no varejo, com atuação em diferentes cidades do país. Inscrições devem ser feitas por meio do site carreirasype.gupy.io/. A empresa oferece benefícios como assistências médica e odontológica e plataforma com acesso a mais de 20 mil cursos para colaboradores e seus dependentes.

VERISURE

PROGRAMA DE TRAINEE

A Verisure está com as inscrições abertas para o Programa de Trainee Verisure 2026. Com oportunidades em São Paulo (SP), na região do Morumbi, o programa oferece modelo de trabalho em regime híbrido. Entre os cursos elegíveis para participação estão as áreas de negócio como administração, economia e engenharia. Os candidatos devem estar no último ano da graduação ou ter concluído o ensino superior em até 2 anos. O programa também exige disponibilidade dos contratados para a realização de viagens para outras cidades do Brasil. Outros requisitos técnicos são possuir inglês avançado, e é desejável possuir espanhol também. Conhecimento de Pacote Office e Power BI também são exigidos. As inscrições devem ser realizadas por meio do site http://bit.ly/3ShqXD9, até 17 de julho.

GRUPO VAMOS

EMPREGO NO DF

São mais de 100 vagas em diferentes regiões do Brasil. As vagas contemplam as áreas: comercial, seminovos e operações, reforçando equipes responsáveis pelo atendimento aos clientes e pela sustentação das operações em todo o Brasil. As oportunidades estão distribuídas por estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Pará, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Ceará, Sergipe, Espírito Santo, Amazonas, além do Distrito Federal, e incluem funções técnicas, comerciais e operacionais essenciais para o desenvolvimento do negócio. As oportunidades estão distribuídas em diferentes níveis como ajudante de manutenção, vendedores, coordenadores e supervisores de operações, controladores de frota, analistas das áreas financeira, contábil e de marketing, além de especialistas e cargos administrativos. As datas de inscrições variam de acordo com a vaga e devem ser feitas pelo site https://vamos.gupy.io/.

 

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO 40 R$ 2.390,84 + BENEFÍCIOS
  • AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 4 R$ 2.800,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE PADARIA 20 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
  • ATENDENTE DE TELEMARKETING 4 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR DE LIMPEZA 11 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR FINANCEIRO 1 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS
  • AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA 30 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • COZINHEIRO DE RESTAURANTE  2 R$ 2.200,00 + BENEFÍCIOS
  • FIEL DE DEPÓSITO 2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 20 R$ 1.814,30 + BENEFÍCIOS
  • MECÂNICO 2 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE CAIXA 110 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • OPERADOR DE EMPILHADEIRA 30 R$ 2.088,51 + BENEFÍCIOS
  • RECEPCIONISTA SECRETÁRIA 1 R$ 3.242,00 + BENEFÍCIOS
  • RECEPCIONISTA, EM GERAL 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS 100 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
  • VENDEDOR INTERNO 18 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

 

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