Agências e empresas oferecem 397 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
OPORTUNIDADES
A Ypê está com mais de 100 vagas de emprego abertas em diferentes regiões do Brasil, com oportunidades para áreas operacionais, técnicas, administrativas, comerciais e de liderança. As posições estão distribuídas entre os estados de São Paulo, Goiás, Bahia e Pernambuco, e são destinadas a pessoas de todos os gêneros e profissionais com deficiência (PcD). Entre os cargos disponíveis, estão funções como operadores de produção e logística, promotores, analistas, técnicos, vendedores, especialistas, supervisores, gerentes e posições voltadas ao fortalecimento da presença da marca no varejo, com atuação em diferentes cidades do país. Inscrições devem ser feitas por meio do site carreirasype.gupy.io/. A empresa oferece benefícios como assistências médica e odontológica e plataforma com acesso a mais de 20 mil cursos para colaboradores e seus dependentes.
VERISURE
PROGRAMA DE TRAINEE
A Verisure está com as inscrições abertas para o Programa de Trainee Verisure 2026. Com oportunidades em São Paulo (SP), na região do Morumbi, o programa oferece modelo de trabalho em regime híbrido. Entre os cursos elegíveis para participação estão as áreas de negócio como administração, economia e engenharia. Os candidatos devem estar no último ano da graduação ou ter concluído o ensino superior em até 2 anos. O programa também exige disponibilidade dos contratados para a realização de viagens para outras cidades do Brasil. Outros requisitos técnicos são possuir inglês avançado, e é desejável possuir espanhol também. Conhecimento de Pacote Office e Power BI também são exigidos. As inscrições devem ser realizadas por meio do site http://bit.ly/3ShqXD9, até 17 de julho.
GRUPO VAMOS
EMPREGO NO DF
São mais de 100 vagas em diferentes regiões do Brasil. As vagas contemplam as áreas: comercial, seminovos e operações, reforçando equipes responsáveis pelo atendimento aos clientes e pela sustentação das operações em todo o Brasil. As oportunidades estão distribuídas por estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Pará, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Ceará, Sergipe, Espírito Santo, Amazonas, além do Distrito Federal, e incluem funções técnicas, comerciais e operacionais essenciais para o desenvolvimento do negócio. As oportunidades estão distribuídas em diferentes níveis como ajudante de manutenção, vendedores, coordenadores e supervisores de operações, controladores de frota, analistas das áreas financeira, contábil e de marketing, além de especialistas e cargos administrativos. As datas de inscrições variam de acordo com a vaga e devem ser feitas pelo site https://vamos.gupy.io/.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 40 R$ 2.390,84 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 4 R$ 2.800,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 20 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE TELEMARKETING 4 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 11 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR FINANCEIRO 1 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA 30 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO DE RESTAURANTE 2 R$ 2.200,00 + BENEFÍCIOS
- FIEL DE DEPÓSITO 2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 20 R$ 1.814,30 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO 2 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 110 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA 30 R$ 2.088,51 + BENEFÍCIOS
- RECEPCIONISTA SECRETÁRIA 1 R$ 3.242,00 + BENEFÍCIOS
- RECEPCIONISTA, EM GERAL 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 100 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 18 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando: