Agências e empresas oferecem 397 vagas de emprego

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

OPORTUNIDADES

A Ypê está com mais de 100 vagas de emprego abertas em diferentes regiões do Brasil, com oportunidades para áreas operacionais, técnicas, administrativas, comerciais e de liderança. As posições estão distribuídas entre os estados de São Paulo, Goiás, Bahia e Pernambuco, e são destinadas a pessoas de todos os gêneros e profissionais com deficiência (PcD). Entre os cargos disponíveis, estão funções como operadores de produção e logística, promotores, analistas, técnicos, vendedores, especialistas, supervisores, gerentes e posições voltadas ao fortalecimento da presença da marca no varejo, com atuação em diferentes cidades do país. Inscrições devem ser feitas por meio do site carreirasype.gupy.io/. A empresa oferece benefícios como assistências médica e odontológica e plataforma com acesso a mais de 20 mil cursos para colaboradores e seus dependentes.

VERISURE

PROGRAMA DE TRAINEE

A Verisure está com as inscrições abertas para o Programa de Trainee Verisure 2026. Com oportunidades em São Paulo (SP), na região do Morumbi, o programa oferece modelo de trabalho em regime híbrido. Entre os cursos elegíveis para participação estão as áreas de negócio como administração, economia e engenharia. Os candidatos devem estar no último ano da graduação ou ter concluído o ensino superior em até 2 anos. O programa também exige disponibilidade dos contratados para a realização de viagens para outras cidades do Brasil. Outros requisitos técnicos são possuir inglês avançado, e é desejável possuir espanhol também. Conhecimento de Pacote Office e Power BI também são exigidos. As inscrições devem ser realizadas por meio do site http://bit.ly/3ShqXD9, até 17 de julho.

GRUPO VAMOS

EMPREGO NO DF

São mais de 100 vagas em diferentes regiões do Brasil. As vagas contemplam as áreas: comercial, seminovos e operações, reforçando equipes responsáveis pelo atendimento aos clientes e pela sustentação das operações em todo o Brasil. As oportunidades estão distribuídas por estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Pará, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Ceará, Sergipe, Espírito Santo, Amazonas, além do Distrito Federal, e incluem funções técnicas, comerciais e operacionais essenciais para o desenvolvimento do negócio. As oportunidades estão distribuídas em diferentes níveis como ajudante de manutenção, vendedores, coordenadores e supervisores de operações, controladores de frota, analistas das áreas financeira, contábil e de marketing, além de especialistas e cargos administrativos. As datas de inscrições variam de acordo com a vaga e devem ser feitas pelo site https://vamos.gupy.io/.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 40 R$ 2.390,84 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 4 R$ 2.800,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 20 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE TELEMARKETING 4 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS



AUXILIAR DE LIMPEZA 11 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR FINANCEIRO 1 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA 30 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 2 R$ 2.200,00 + BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO 2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 20 R$ 1.814,30 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO 2 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 110 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 30 R$ 2.088,51 + BENEFÍCIOS

RECEPCIONISTA SECRETÁRIA 1 R$ 3.242,00 + BENEFÍCIOS

RECEPCIONISTA, EM GERAL 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 100 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS



VENDEDOR INTERNO 18 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste