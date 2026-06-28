Agências e empresas oferecem 1.011 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.
HOSPITAL DA CRIANÇA
VAGAS
O Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) está com processo seletivo aberto para auxiliar de farmácia para formação de cadastro reserva. As inscrições devem ser feitas até 29 de junho, por meio do site oficial do hospital www.hcb.org.br/. A jornada para os convocados é de 40 horas semanais e oferece remuneração de R$ 2.536,80 mais benefícios. As etapas do processo são divididas em análise curricular, avaliação de conhecimento, comprovação documental, avaliação técnico-comportamental e, ao final, uma entrevista. Para participar, o candidato deve ter ensino médio completo, experiência comprovada como auxiliar de farmácia em hospital ou drogaria e conhecimentos básicos de informática, incluindo pacote office. Com formação desejável de curso técnico em farmácia.
PRECISA-SE
- AÇOUGUEIRO 25 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AJUDANTE DE OBRAS 5 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- ALINHADOR VEICULAR 1 R$ 3.500,00 + BENEFÍCIOS
- ALMOXARIFE 1 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE BALCONISTA 7R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA 20 R$ 1.675,47 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LANCHONETE 25 R$ 1.776,64 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE LOJAS 32 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DE PADARIA 46 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 50 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE BARMAN 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE COZINHA 31 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES 7 R$ 1.862,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA 82 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 20 R$ 1.640,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR DE PEDREIRO 25 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO 4 R$ 2.170,00 + BENEFÍCIOS
- BALANCEADOR 1 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS
- BALCONISTA 5 R$ 1.639,84 + BENEFÍCIOS
- BARMAN 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- BORRACHEIRO 1 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO AUXILIAR 10 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- CARPINTEIRO DE OBRAS 2 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- CHAPISTA DE LANCHONETE 4 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- COZINHEIRO GERAL LOCAL 2 R$ 2.034,35 + BENEFÍCIOS
- CUMIM 15 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS
- ELETRICISTA 3 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO FAXINEIRO 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- ENCARREGADO DE OBRAS 1 R$ 3.500,00 + BENEFÍCIOS
- ENFERMEIRO 10 R$ 800,00 + BENEFÍCIOS
- ESTOQUISTA 3 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
- FIEL DE DEPÓSITO 4 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE CAIXA LOCAL 4 R$ 2.183,51 + BENEFÍCIOS
- FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 20 R$ 1.814,30 + BENEFÍCIOS
- GARÇOM 6 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO ZONA 2 R$ 3.900,00 + BENEFÍCIOS
- INSPETOR DE ALUNOS 1 R$ 1.910,00 + BENEFÍCIOS
- JARDINEIRO 2 R$ 2.749,00 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO 1 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICO DE CÂMBIO 1 R$ 4.500,00 + BENEFÍCIOS
- MECÂNICOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 1 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS
- MOTOFRETISTA 2 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA DE CAMINHÃO GUINCHO PESADO COM MUNK 1 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS
- MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA 2 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS
- NUTRICIONISTA 1 R$ 3.500,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE BOMBA DE CONCRETO 2 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CAIXA 142 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE CÂMARAS FRIAS SAMAMBAIA SUL 2 R$ 1.702,05 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA 5 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE MÁQUINA PERFURATRIZ 4 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS
- OPERADOR DE PROCESSO DE PRODUÇÃO 40 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO 25 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS
- PEDREIRO DE EDIFICAÇÕES 2 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS
- PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE 1 R$ 2.100,00 + BENEFÍCIOS
- PSICÓLOGO CLÍNICO 5 R$ 1.000,00 + BENEFÍCIOS
- REPOSITOR DE MERCADORIAS 100 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS 10 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- SERVENTE DE OBRAS CRUZEIRO VELHO 9 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
- SUBGERENTE DE RESTAURANTE ZONA 7 R$ 2.299,35 + BENEFÍCIOS
- TÉCNICO DE ENFERMAGEM 20 R$ 2.720,45 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA 12 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR INTERNO 115 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- VENDEDOR PRACISTA 15 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS
- VIGIA 2 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS
Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando: