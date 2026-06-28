GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 1.011 vagas de emprego

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EuEstudante
postado em 28/06/2026 06:00 / atualizado em 28/06/2026 06:00
. - (crédito: EuEstudante)
. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

 

HOSPITAL DA CRIANÇA

VAGAS

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB)  está com processo seletivo aberto para auxiliar de farmácia para formação de cadastro reserva. As inscrições devem ser feitas até 29 de junho, por meio do site oficial do hospital www.hcb.org.br/. A jornada para os convocados é de 40 horas semanais e oferece remuneração de R$ 2.536,80 mais benefícios. As etapas do processo são divididas em análise curricular, avaliação de conhecimento, comprovação documental, avaliação técnico-comportamental e, ao final, uma entrevista. Para participar, o candidato deve ter ensino médio completo, experiência comprovada como auxiliar de farmácia em hospital ou drogaria e conhecimentos básicos de informática, incluindo pacote office. Com formação desejável de curso técnico em farmácia.

 

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO 25 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE OBRAS   5 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS 
  • ALINHADOR VEICULAR  1 R$ 3.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • ALMOXARIFE  1 R$ 1.738,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE BALCONISTA  7R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA  20 R$ 1.675,47 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE LANCHONETE  25 R$ 1.776,64 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE LOJAS  32 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE PADARIA  46 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS  50 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE BARMAN  2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE COZINHA  31 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES  7 R$ 1.862,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LIMPEZA  82 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO  20 R$ 1.640,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE PEDREIRO  25 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO  4 R$ 2.170,00 + BENEFÍCIOS 
  • BALANCEADOR  1 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • BALCONISTA  5 R$ 1.639,84 + BENEFÍCIOS 
  • BARMAN  2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • BORRACHEIRO  1 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • CARPINTEIRO AUXILIAR  10 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS 
  • CARPINTEIRO DE OBRAS 2 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • CHAPISTA DE LANCHONETE  4 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • COZINHEIRO GERAL LOCAL  2 R$ 2.034,35 + BENEFÍCIOS 
  • CUMIM  15 R$ 1.750,68 + BENEFÍCIOS 
  • ELETRICISTA  3 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • EMPREGADO DOMÉSTICO FAXINEIRO  1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS  2 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • ENCARREGADO DE OBRAS  1 R$ 3.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • ENFERMEIRO 10 R$ 800,00 + BENEFÍCIOS 
  • ESTOQUISTA   3 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS 
  • FIEL DE DEPÓSITO  4 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • FISCAL DE CAIXA LOCAL  4 R$ 2.183,51 + BENEFÍCIOS 
  • FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS  20 R$ 1.814,30 + BENEFÍCIOS 
  • GARÇOM  6 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO ZONA  2 R$ 3.900,00 + BENEFÍCIOS 
  • INSPETOR DE ALUNOS  1 R$ 1.910,00 + BENEFÍCIOS 
  • JARDINEIRO  2 R$ 2.749,00 + BENEFÍCIOS 
  • MECÂNICO  1 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • MECÂNICO DE CÂMBIO  1 R$ 4.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • MECÂNICOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES  1 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • MOTOFRETISTA  2 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS 
  • MOTORISTA DE CAMINHÃO GUINCHO PESADO COM MUNK  1 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS 
  • MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA  2 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS 
  • NUTRICIONISTA  1 R$ 3.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE BOMBA DE CONCRETO  2 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE CAIXA  142 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE CÂMARAS FRIAS SAMAMBAIA SUL 2 R$ 1.702,05 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE EMPILHADEIRA  5 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE MÁQUINA PERFURATRIZ  4 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE PROCESSO DE PRODUÇÃO  40 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS 
  • PEDREIRO  25 R$ 2.424,00 + BENEFÍCIOS 
  • PEDREIRO DE EDIFICAÇÕES  2 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE  1 R$ 2.100,00 + BENEFÍCIOS 
  • PSICÓLOGO CLÍNICO  5 R$ 1.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS  100 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • SERVENTE DE OBRAS  10 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS 
  • SERVENTE DE OBRAS CRUZEIRO VELHO 9 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS 
  • SUBGERENTE DE RESTAURANTE ZONA  7 R$ 2.299,35 + BENEFÍCIOS 
  • TÉCNICO DE ENFERMAGEM  20 R$ 2.720,45 + BENEFÍCIOS 
  • VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA   12 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS 
  • VENDEDOR INTERNO  115 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • VENDEDOR PRACISTA  15 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • VIGIA  2 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS 

 

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

 

 

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