GUIA DE EMPREGO

Agências e empresas oferecem 1.371 vagas de emprego

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EuEstudante
postado em 05/07/2026 06:00 / atualizado em 05/07/2026 06:00
. - (crédito: EuEstudante)
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OPORTUNIDADES

 

GOL LINHAS AÉREAS

VAGAS ABERTAS

A Gol Linhas Aéreas tem vagas de trabalho em aberto. Distribuídas por São Paulo; Minas Gerais; Distrito Federal; Rio de janeiro; Pernambuco; Bahia; Santa Catarina; Ceará; Sergipe; Pará; Paraíba; Acre; Mato Grosso; Paraná; Goiás; Rio Grande do Norte; Rio Grande do Sul; Maranhão; Espírito Santo; Amapá e Rondônia. Existem oportunidades para modelo de trabalho híbrido, presencial e remoto. As vagas são destinadas às áreas: gerencia contrato, societário e concorrencial; diretoria de canais de venda; diretoria de frota e suprimentos; coordenadoria de atendimento e logística; vice presidência comercial; coordenadoria contábil; diretoria de controladoria corporativa; coordenadoria atendimento; coord planej e capacity aeroportos; coordenadoria controles internos; diretoria de manutenção; diretoria executiva gente e cultura; coordenadoria de auditoria QA, entre outras. Para conferir cada vaga e realizar a inscrição, acesse o portal Gol Carreiras: https://golcarreiras.gupy.io/.


HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
RESIDÊNCIA
O Hospital Sírio-Libanês está com o processo seletivo para as residências em 2027. São ofertadas 85 vagas divididasnas as áreas de anestesiologia, clínica médica, medicina intensiva, pediatria, radiologia/diagnóstico imagem, cardiologia, oncologia clínica, endoscopia, administração em saúde e ginecologia e obstetrícia. O processo seletivo é organizado pela banca Vunesp, e as inscrições poderão ser feitas até 14 de agosto pelo site www.vunesp.com.br/HSLI2601. Com uma taxa de inscrição de R$ 680, o pagamento poderá ser efetuado até o último dia de inscrição. O processo seletivo completo será constituído por prova objetiva— com aplicação prevista para 27 de agosto, análise da comissão de heteroidentificação, identidade de gênero ou avaliação biopsicossocial, e prova prática para vagas do programa de acesso direito. Interessados podem realizar a prova na modalidade de treineiros, e a opção deve ser escolhida durnte o processo de inscrição.


UNESCO
CONSULTOR INDIVIDUAL

Vaga aberta na Unesco para contratação de um consultor individual para elaborar propostas metodológicas de valoração econômica do trabalho não-remunerado de cuidados no âmbito do Sistema de Contas Nacionais (SCN), com aplicação empírica em microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), incluindo tratamento amostral, aplicação de pesos, construção de indicadores, elaboração de estimativas e desenvolvimento de plano de processamento replicável. A vaga exige como requisitos mínimos: graduação em cursos de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas ou Ciências Exatas; pós-graduação com titulação mínima de Mestrado nas áreas de Ciências Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas; experiência profissional mínima de 4 (quatro) anos com bases de dados primários e secundários; Experiência profissional mínima de 5 (cinco) anos com utilização de softwares estatísticos aplicados à análise de microdados, incluindo tratamento, construção de indicadores e produção de estimativas. Os interessados deverão cadastrar o CV e submeter sua candidatura pelo site https://roster.brasilia.unesco.org/app/selection-process-list até hoje.

PRECISA-SE

  • AÇOUGUEIRO  14 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • AGENTE DE VENDAS DE SERVIÇOS  2 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA  220 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • AJUDANTE DE OBRAS  12 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS 
  • ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO  3 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • ARTE-FINALISTA  1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE LOJAS  4 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE MESA  4 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE PADARIA  7 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • ATENDENTE DE PADARIA  7 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  •  ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS  20 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE COZINHA  10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES 2 R$ 1.862,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LAVANDERIA  2 R$ 2.200,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LIMPEZA  8 R$ 1.680,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO  4 R$ 1.640,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE LOGÍSTICA  20 R$ 2.205,00 + BENEFÍCIOS 
  • AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS  3 R$ 1.850,00 + BENEFÍCIOS 
  • BOMBEIRO HIDRÁULICO  10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • CARPINTEIRO  10 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • CARPINTEIRO  23 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • CHEFE DE COBRANÇA  1 R$ 2.300,00 + BENEFÍCIOS 
  • COBRADOR INTERNO  1 R$ 1.941,89 + BENEFÍCIOS SIM 
  • COPEIRO DE HOSPITAL  5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • COZINHEIRO DE RESTAURANTE  3 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS 
  • COZINHEIRO GERAL  2 R$ 2.084,00 + BENEFÍCIOS 
  • ELETRICISTA  10 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • ELETRICISTA  20 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • EMPACOTADOR, A MÃO  5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR  1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA  1 R$ 300,00 DIA + BENEFÍCIOS 
  • EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS ZONA INDUSTRIAL 2 R$ 2.100,00 + BENEFÍCIOS 
  • ESTOQUISTA  200 R$ 1.736,00 + BENEFÍCIOS 
  • FIEL DE DEPÓSITO  8 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • FISCAL DE CAIXA  10 R$ 2.361,89 + BENEFÍCIOS 
  • GARÇOM  7 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS 
  • JARDINEIRO  2 R$ 2.749,00 + BENEFÍCIOS 
  • MÃE SOCIAL  2 R$ 2.671,01 + BENEFÍCIOS 
  • MECÂNICO  1 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • MECÂNICO DE CÂMBIO  1 R$ 4.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EM GERAL  2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS 
  • MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS  5 R$ 2.400,00 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE CAIXA  181 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE EMPILHADEIRA  190 R$ 2.278,00 + BENEFÍCIOS 
  • OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO  10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • PEDREIRO  35 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS 
  • PINTOR DE OBRAS  25 R$ 2.347,25 + BENEFÍCIOS 
  • PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE  1 R$ 2.100,00 + BENEFÍCIOS 
  • RECEPCIONISTA, EM GERAL PONTE ALTA NORTE (GAMA) 3 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • REPOSITOR DE MERCADORIAS  98 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • SERRALHEIRO  10 R$ 2.800,00 + BENEFÍCIOS 
  • SERVENTE DE OBRAS  25 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS 
  • SOLDADOR  5 R$ 2.400,00 + BENEFÍCIOS S
  • SUPERVISOR DE LOGÍSTICA  5 R$ 3.134,00 + BENEFÍCIOS 
  • TÉCNICO EM ATENDIMENTO E VENDAS  5 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS 
  • VENDEDOR INTERNO  72 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS 
  • VENDEDOR PRACISTA  6 R$ 1.646,00 + BENEFÍCIOS 
  • VIDRACEIRO  4 R$ 2.751,49 + BENEFÍCIOS 

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia
Tel:. 3255-3868 / 3255-3869
SCDN Bl. K, Lj. 1/5
Agência de Ceilândia
Tel:. 3255-3521
EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia
Agência PCD (112 Sul)
Estação do Metrô, 112 Asa Sul
Tel:. 3255-3804 / 3255-3843
Agência Estrutural
Tel:. 3255-3808 / 3255-3809
AE n° 5, Setor Central, Administração
Agência Gama
Tel:. 3255-3820 / 3255-3821
AE 1, Setor Central
Agência Sobradinho
Tel:. 3255-3824 / 3255-3825
Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I
Agência do Trabalhador Autônomo
Tel:. 3255-3797 / 3255-3798
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Plano Piloto
Tel:. 3255-3732 / 3255-3815
SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11
Agência Recanto das Emas
Tel:. 3255-3864 / 3255-3842
Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3255-3827 / 3255-3828
QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n
Agência Samambaia
Tel:.3255-3832 / 3255-3833
QN 303, Cj. 1, Lt. 3
Agência Santa Maria
Tel:.3255-3836 / 3255-3837
Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural
Agência Taguatinga
Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754
C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras
Agência Planaltina
Tel:.3255-3715 / 3255-3829
Setor Administrativo,  Av. Uberdan Cardoso
Agência São Sebastião
Tel:.3255-3840 / 3255-3841
Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

 


 

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