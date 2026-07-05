Agências e empresas oferecem 1.371 vagas de emprego

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. - (crédito: EuEstudante)

OPORTUNIDADES

GOL LINHAS AÉREAS

VAGAS ABERTAS

A Gol Linhas Aéreas tem vagas de trabalho em aberto. Distribuídas por São Paulo; Minas Gerais; Distrito Federal; Rio de janeiro; Pernambuco; Bahia; Santa Catarina; Ceará; Sergipe; Pará; Paraíba; Acre; Mato Grosso; Paraná; Goiás; Rio Grande do Norte; Rio Grande do Sul; Maranhão; Espírito Santo; Amapá e Rondônia. Existem oportunidades para modelo de trabalho híbrido, presencial e remoto. As vagas são destinadas às áreas: gerencia contrato, societário e concorrencial; diretoria de canais de venda; diretoria de frota e suprimentos; coordenadoria de atendimento e logística; vice presidência comercial; coordenadoria contábil; diretoria de controladoria corporativa; coordenadoria atendimento; coord planej e capacity aeroportos; coordenadoria controles internos; diretoria de manutenção; diretoria executiva gente e cultura; coordenadoria de auditoria QA, entre outras. Para conferir cada vaga e realizar a inscrição, acesse o portal Gol Carreiras: https://golcarreiras.gupy.io/.



HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS

RESIDÊNCIA

O Hospital Sírio-Libanês está com o processo seletivo para as residências em 2027. São ofertadas 85 vagas divididasnas as áreas de anestesiologia, clínica médica, medicina intensiva, pediatria, radiologia/diagnóstico imagem, cardiologia, oncologia clínica, endoscopia, administração em saúde e ginecologia e obstetrícia. O processo seletivo é organizado pela banca Vunesp, e as inscrições poderão ser feitas até 14 de agosto pelo site www.vunesp.com.br/HSLI2601. Com uma taxa de inscrição de R$ 680, o pagamento poderá ser efetuado até o último dia de inscrição. O processo seletivo completo será constituído por prova objetiva— com aplicação prevista para 27 de agosto, análise da comissão de heteroidentificação, identidade de gênero ou avaliação biopsicossocial, e prova prática para vagas do programa de acesso direito. Interessados podem realizar a prova na modalidade de treineiros, e a opção deve ser escolhida durnte o processo de inscrição.



UNESCO

CONSULTOR INDIVIDUAL



Vaga aberta na Unesco para contratação de um consultor individual para elaborar propostas metodológicas de valoração econômica do trabalho não-remunerado de cuidados no âmbito do Sistema de Contas Nacionais (SCN), com aplicação empírica em microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), incluindo tratamento amostral, aplicação de pesos, construção de indicadores, elaboração de estimativas e desenvolvimento de plano de processamento replicável. A vaga exige como requisitos mínimos: graduação em cursos de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas ou Ciências Exatas; pós-graduação com titulação mínima de Mestrado nas áreas de Ciências Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas; experiência profissional mínima de 4 (quatro) anos com bases de dados primários e secundários; Experiência profissional mínima de 5 (cinco) anos com utilização de softwares estatísticos aplicados à análise de microdados, incluindo tratamento, construção de indicadores e produção de estimativas. Os interessados deverão cadastrar o CV e submeter sua candidatura pelo site https://roster.brasilia.unesco.org/app/selection-process-list até hoje.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 14 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

AGENTE DE VENDAS DE SERVIÇOS 2 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 220 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 12 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS

ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO 3 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS

ARTE-FINALISTA 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 4 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE MESA 4 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 7 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 7 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 20 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES 2 R$ 1.862,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LAVANDERIA 2 R$ 2.200,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 8 R$ 1.680,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 4 R$ 1.640,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LOGÍSTICA 20 R$ 2.205,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 3 R$ 1.850,00 + BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 10 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 23 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS

CHEFE DE COBRANÇA 1 R$ 2.300,00 + BENEFÍCIOS

COBRADOR INTERNO 1 R$ 1.941,89 + BENEFÍCIOS SIM

COPEIRO DE HOSPITAL 5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 3 R$ 3.000,00 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 2 R$ 2.084,00 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA 10 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA 20 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS

EMPACOTADOR, A MÃO 5 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA 1 R$ 300,00 DIA + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS ZONA INDUSTRIAL 2 R$ 2.100,00 + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 200 R$ 1.736,00 + BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO 8 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE CAIXA 10 R$ 2.361,89 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 7 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

JARDINEIRO 2 R$ 2.749,00 + BENEFÍCIOS

MÃE SOCIAL 2 R$ 2.671,01 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO 1 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE CÂMBIO 1 R$ 4.500,00 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EM GERAL 2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS 5 R$ 2.400,00 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 181 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 190 R$ 2.278,00 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO 10 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 35 R$ 2.424,40 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 25 R$ 2.347,25 + BENEFÍCIOS

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE 1 R$ 2.100,00 + BENEFÍCIOS

RECEPCIONISTA, EM GERAL PONTE ALTA NORTE (GAMA) 3 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 98 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 10 R$ 2.800,00 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 25 R$ 1.621,00 + BENEFÍCIOS

SOLDADOR 5 R$ 2.400,00 + BENEFÍCIOS S

SUPERVISOR DE LOGÍSTICA 5 R$ 3.134,00 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM ATENDIMENTO E VENDAS 5 R$ 1.681,00 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 72 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 6 R$ 1.646,00 + BENEFÍCIOS

VIDRACEIRO 4 R$ 2.751,49 + BENEFÍCIOS



Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste



