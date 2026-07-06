Embraer abre seleção para mestrado em engenharia aeronáutica e vagas de emprego

JP João Pedro de Lara Resende

A Embraer está com seleção aberta para 45 vagas no Programa de Especialização em Engenharia (PEE), em parceria com o ITA - (crédito: Divulgação/Embraer)

A Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) abriu a seleção para engenheiros e engenheiras que queiram ingressar no Programa de Especialização em Engenharia (PEE), mestrado profissional em engenharia aeronáutica realizado em parceria com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Com uma única inscrição, o candidato concorre a uma das 45 vagas do mestrado e também para futuras posições de trabalho na área de Engenharia de Desenvolvimento do Produto. As candidaturas seguem abertas até 30 de agosto, com início das aulas em fevereiro de 2027.

Como funciona

O curso tem duração de 18 meses e exige dedicação integral, de segunda a sexta-feira. As aulas são presenciais em São José dos Campos, na sede da Embraer e no ITA, com conteúdo aplicado por profissionais das duas instituições e consultores contratados. Ao final, o participante recebe o título de mestre em engenharia aeronáutica, reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e pelo Ministério da Educação (MEC). Atualmente, a taxa de contratação dos concluintes pela empresa supera os 96%.

O processo seletivo é totalmente remoto e tem três etapas. Na primeira, em 31 de agosto e 1º de setembro, os candidatos fazem provas de inglês e de lógica. Os aprovados passam à prova técnica, aplicada em 27 de setembro, após convocação em 9 de setembro. Quem avança chega à etapa final, com dinâmicas de grupo e entrevistas entre 9 e 23 de outubro. O resultado é divulgado em 6 de novembro, e a matrícula ocorre entre dezembro e janeiro, antes do início das aulas.

A mesma inscrição habilita o candidato a futuras vagas na área de engenharia de desenvolvimento do produto. Os qualificados nessa etapa permanecem com cadastro ativo na Embraer até dezembro de 2027 e são considerados automaticamente para novas oportunidades, sem precisar repetir etapas de cadastro ou testes.

Criado em 2001, o PEE completa 25 anos em 2026. Mais de 1.800 profissionais formados pelo programa foram contratados pela Embraer desde então.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá